Etex et Heidelberg Materials Benelux dévoilent une technologie révolutionnaire de recyclage du fibrociment pour produire du ciment bas carbone

ZAVENTEM, Belgium and LIXHE, Belgium, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex et Heidelberg Materials Benelux mettent en œuvre CEMLOOP XL, une initiative à l’échelle industrielle visant à recycler le fibrociment en ciment bas carbone. Le projet repose sur un processus en boucle fermée utilisant la technologie de Captage, Utilisation et Stockage du Carbone (CCUS), transformant les déchets de fibrociment en matière première secondaire de haute qualité pour la production d’un nouveau ciment à faible teneur en carbone, qui pourra ensuite servir à fabriquer de nouveaux produits en fibrociment.

Etex, en collaboration avec Group Jacobs, développe un procédé pour convertir les déchets de fibrociment issus de ses lignes de production et du secteur de la construction en pâte de fibrociment recyclée (RFCP). Une nouvelle installation de recyclage est en cours de construction à Hemiksem, en Belgique, avec une mise en service prévue à la mi-2026.

Sur son site de Lixhe, Heidelberg Materials développe le procédé CCLIX, qui valorise la RFCP par carbonatation forcée à l’aide de CO₂ capté dans les gaz de combustion du four. Cela permet d’obtenir de la RFCP carbonatée (cRFCP), qui retrouve des propriétés cimentaires et peut partiellement remplacer le clinker dans la production de ciment bas carbone. Le réacteur de carbonatation à Lixhe devrait être opérationnel d’ici fin 2028.

Ces processus combinés permettent d’éviter 60 000 tonnes de déchets de fibrociment par an, d’économiser 100 000 tonnes de calcaire naturel, et de réduire les émissions de CO₂ d’au moins 20 %. La consommation d’énergie est réduite de 15 %, et les nouveaux produits en fibrociment contiendront plus de 20 % de matériaux recyclés avec une empreinte carbone réduite de 15 %. Chaque tonne de RFCP permet de capter ou d’éviter environ 900 kg de CO₂, qui est chimiquement fixé dans le produit final, agissant comme un stockage de carbone permanent conforme à la réglementation européenne.

Le projet bénéficie du soutien du programme LIFE de l’Union européenne, avec un accord de subvention signé en juin 2025.

Lisez le communiqué de presse complet pour en savoir plus sur cette initiative révolutionnaire : https://www.etexgroup.com/fr-be/actualites/2577126/

More information (Etex): Joseph Lemaire, Senior Corporate Communications Manager, Tel +32 472 96 72 57, joseph.lemaire@etexgroup.com

More information (Heidelberg Materials): Vincent Allaerts, Head of Communication, Tel +32 478 98 70 85, vincent.allaerts@heidelbergmaterials.com