Etex en Heidelberg Materials Benelux onthullen baanbrekende recycling van vezelcement voor de productie van koolstofarm cement

ZAVENTEM, Belgium and LIXHE, Belgium, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etex en Heidelberg Materials Benelux voeren CEMLOOP XL uit, een industriële innovatie om vezelcement te recycleren tot koolstofarm cement. Het project introduceert een gesloten kringloopproces met Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS)-technologie, waarbij vezelcementafval wordt omgezet in een hoogwaardige secundaire grondstof voor nieuwe koolstofarme cementproductie, die vervolgens opnieuw kunnen worden gebruikt voor vezelcementproducten.

Etex ontwikkelt samen met Group Jacobs een proces om vezelcementafval uit zijn productielijnen en de bredere bouwsector om te zetten in Gerecycleerde Vezelcementpasta (RFCP). Een nieuwe recyclage-installatie wordt gebouwd in Hemiksem, België, en zal naar verwachting midden 2026 operationeel zijn.

Op de cementfabriek in Lixhe ontwikkelt Heidelberg Materials het CCLIX-proces, waarbij RFCP wordt verbeterd via geforceerde carbonatatie met CO₂ die wordt opgevangen uit de verbrandingsgassen van de oven. Dit levert gecarbonateerde RFCP (cRFCP) op, die opnieuw cementeigenschappen krijgt en gedeeltelijk klinker kan vervangen in koolstofarme cementproductie. De carbonatiereactor in Lixhe wordt tegen eind 2028 in gebruik genomen.

De gecombineerde processen voorkomen jaarlijks 60.000 ton vezelcementafval, besparen 100.000 ton kalksteen en verminderen de CO₂-uitstoot bij cementproductie met minstens 20 %. Het energieverbruik daalt met 15 %, en nieuwe vezelcementproducten zullen meer dan 20 % gerecycleerde inhoud bevatten met een 15 % lagere koolstofvoetafdruk. Elke ton RFCP vangt of vermijdt ongeveer 900 kg CO₂. Deze CO₂ wordt chemisch gebonden in het eindproduct en fungeert als een permanente koolstofopslag volgens EU-regelgeving.

Het project ontvangt steun van het LIFE-programma van de Europese Unie, met een subsidieovereenkomst ondertekend in juni 2025.

Lees het volledige persbericht voor meer informatie over dit baanbrekende initiatief: https://www.etexgroup.com/nl-be/Nieuws/2577126/

More information (Etex): Joseph Lemaire, Senior Corporate Communications Manager, Tel +32 472 96 72 57, joseph.lemaire@etexgroup.com

More information (Heidelberg Materials): Vincent Allaerts, Head of Communication, Tel +32 478 98 70 85, vincent.allaerts@heidelbergmaterials.com