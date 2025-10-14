Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 6. oktober til 10. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.327.002 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 247,9520 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|6. oktober
|OSE
|260.837
|251,0679
|65.487.797,83
|CEUX
|TQEX
|7. oktober
|OSE
|259.000
|252,7227
|65.455.179,30
|CEUX
|TQEX
|8. oktober
|OSE
|265.300
|247,8545
|65.755.798,85
|CEUX
|TQEX
|9. oktober
|OSE
|266.515
|247,2415
|65.893.568,37
|CEUX
|TQEX
|10. oktober
|OSE
|275.350
|241,2944
|66.440.413,04
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1,327,002
|247,9520
|329.032.757,39
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|13.377.819
|250,1350
|3.346.261.370,65
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|13.377.819
|250,1350
|3.346.261.370,65
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|14.704.821
|249,9380
|3.675.294.128,05
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|14.704.821
|249,9380
|3.675.294.128,05
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 40.990.676 egne aksjer, tilsvarende 1,60% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 31.082.009 egne aksjer. tilsvarende 1,22% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg