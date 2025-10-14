Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 6. oktober til 10. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.327.002 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 247,9520 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DatoHandelsplassAggregert daglig volum (antall aksjer)Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
     
6. oktoberOSE260.837251,067965.487.797,83
 CEUX   
 TQEX   
     
7. oktoberOSE259.000252,722765.455.179,30
 CEUX   
 TQEX   
     
8. oktoberOSE265.300247,854565.755.798,85
 CEUX   
 TQEX   
     
9. oktoberOSE266.515247,241565.893.568,37
 CEUX   
 TQEX   
     
10. oktoberOSE275.350241,294466.440.413,04
 CEUX   
 TQEX   
     
Totalt for periodenOSE1,327,002247,9520329.032.757,39
 CEUX   
 TQEX   
     
Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen





OSE13.377.819250,13503.346.261.370,65
CEUX   
TQEX   
Totalt13.377.819250,13503.346.261.370,65
     
Totale tilbakekjøp under transjen





OSE14.704.821249,93803.675.294.128,05
CEUX   
TQEX   
Totalt14.704.821249,93803.675.294.128,05


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 40.990.676 egne aksjer, tilsvarende 1,60% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 31.082.009 egne aksjer. tilsvarende 1,22% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584

Vedlegg


Attachments

Detaljert oversikt over transaksjoner

