Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 6. oktober til 10. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.327.002 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 247,9520 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 6. oktober OSE 260.837 251,0679 65.487.797,83 CEUX TQEX 7. oktober OSE 259.000 252,7227 65.455.179,30 CEUX TQEX 8. oktober OSE 265.300 247,8545 65.755.798,85 CEUX TQEX 9. oktober OSE 266.515 247,2415 65.893.568,37 CEUX TQEX 10. oktober OSE 275.350 241,2944 66.440.413,04 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1,327,002 247,9520 329.032.757,39 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 13.377.819 250,1350 3.346.261.370,65 CEUX TQEX Totalt 13.377.819 250,1350 3.346.261.370,65 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 14.704.821 249,9380 3.675.294.128,05 CEUX TQEX Totalt 14.704.821 249,9380 3.675.294.128,05





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 40.990.676 egne aksjer, tilsvarende 1,60% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 31.082.009 egne aksjer. tilsvarende 1,22% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

