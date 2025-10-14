





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



« Claude Bernard IA », la nouvelle solution technologique française à destination des éditeurs de santé qui décuple l’information médicale

Boulogne-Billancourt, France, le 14 octobre 2025 - Alors que l’IA bouleverse le secteur de la santé, Claude Bernard, référence depuis plus de 40 ans dans l’aide à la sécurisation de la prescription médicale (150 000 professionnels utilisateurs), annonce le lancement de Claude Bernard IA. Cette nouvelle solution permet aux éditeurs de logiciels de santé d’intégrer un modèle médical souverain, fondé sur des données scientifiques propriétaires, pour offrir aux professionnels de santé des recommandations fiables, sécurisées et directement exploitables dans leur pratique quotidienne.

Une innovation stratégique, première concrétisation du renouveau impulsé par Claude Bernard

Le lancement de Claude Bernard IA marque la première étape du renouveau stratégique engagé depuis quelques mois par Claude Bernard, et récemment marqué par la nomination de Jean-Baptiste Ducasse à sa Direction.



Dans un contexte où la fiabilité, la maîtrise des coûts et la souveraineté numérique sont devenues des priorités pour les acteurs de santé, Claude Bernard réaffirme ainsi son ambition : mettre l’intelligence artificielle au service d’une information médicale rigoureuse, sécurisée et accessible, avec un hébergement 100 % français conforme aux réglementations européennes.

« Claude Bernard IA marque ici la première étape d’une série d’innovations à venir, au profit des médecins et des pharmaciens. Nous poursuivons ainsi notre dynamique de différenciation s’appuyant d’une part sur des référentiels adaptés à chaque besoin métier et, d’autre part, sur une IA robuste basée sur un hébergement souverain et des sources fiables. C’est une attente forte des éditeurs partenaires de Claude Bernard à qui nous offrons des solutions fiables et pérennes, intégrables simplement », déclare Jean-Baptiste Ducasse, Directeur de l’activité Claude Bernard.

Une solution experte et souveraine

Avec Claude Bernard IA, l’entreprise propose un modèle spécifiquement pensé pour la pratique médicale et les besoins des éditeurs de logiciels. La solution associe l’expertise scientifique accumulée depuis plus de 40 ans à la puissance d’un modèle d’IA de dernière génération. Elle repose sur quatre piliers essentiels :

Fiabilité scientifique : intégration de données propriétaires hautement qualifiées issues de la base Claude Bernard, permettant une précision que les modèles généralistes ne peuvent atteindre.

: intégration de données propriétaires hautement qualifiées issues de la base Claude Bernard, permettant une précision que les modèles généralistes ne peuvent atteindre. Souveraineté : hébergement exclusivement en France dans un cadre certifié et sécurisé.

: hébergement exclusivement en France dans un cadre certifié et sécurisé. Performance médicale : modèle open source de dernière génération, entraîné spécifiquement pour comprendre le langage médical.

: modèle open source de dernière génération, entraîné spécifiquement pour comprendre le langage médical. Intégration fluide : déploiement en marque grise, permettant aux éditeurs de conserver leur interface tout en offrant la fiabilité de Claude Bernard à leurs utilisateurs.

« Contrairement aux modèles généralistes, notre solution s’appuie sur des données propriétaires de haute qualité et un hébergement 100% français gage d’une fiabilité et d’une précision que d’autres modèles ne peuvent atteindre. Chaque recommandation est sourcée, à jour et vérifiable en seulement un clic », précise Béranger Lekens, Directeur Innovation.



Des usages concrets pour les professionnels de santé

La solution Claude Bernard IA répond déjà à plusieurs besoins majeurs du terrain. Elle permet d’aider à vérifier instantanément la cohérence documentaire d’une prescription avec les dernières recommandations publiques, d’accompagner les jeunes médecins en formation via un accès simplifié à une base de connaissance experte, ou encore de faciliter la recherche documentaire et clinique grâce à des réponses en langage naturel systématiquement appuyées par des sources fiables (données médicamenteuses et/ou dernières publications scientifiques les plus pertinentes).

Une feuille de route ambitieuse

Claude Bernard IA constitue une première étape dans une stratégie d’innovation continue. De nouveaux modules, des intégrations API avancées et un enrichissement constant des données scientifiques seront déployés dans les prochains mois, avec pour objectif de renforcer la sécurisation et la fluidité des usages au bénéfice de l’ensemble des professionnels de santé.

« Claude Bernard IA illustre le renouveau d’une base référente du médicament, au service des éditeurs comme des praticiens. C’est une étape stratégique qui nous permet de réaffirmer notre mission : accompagner la pratique médicale par une information fiable, sécurisée et souveraine », conclut Jean-Baptiste Ducasse.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé publique leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de Claude Bernard :

Claude Bernard est une plateforme de services innovants, à destination des professionnels de santé, adossés à la base de données sur les médicaments et produits de santé éponyme de référence (ex BCB), agréée HAS et marquée CE. Cette dernière est reconnue par les autorités sanitaires pour son rôle dans l’amélioration de la prise en charge des patients et d’aide à la sécurisation des prescriptions, et est utilisée par plus de 150 000 professionnels de santé en France ou en Europe, en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad… dans leur logiciel métier ou bien est accessible de manière complémentaire, en mobilité sur le site www.claudebernard.fr

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

