AB Science tiendra une conférence virtuelle le jeudi 16 octobre 2025, de 14 h à 15 h CET, afin de faire le point sur l'étude de phase 1 avec AB8939

COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE COMMUNIQUE LES PREMIERES DONNÉES DE COMBINAISON DE AB8939 AVEC VENETOCLAX : LES TROIS PREMIERS PATIENTS ATTEINTS D’UNE LEUCEMIE MYEOLIDE AIGUES (LMA) ASSOCIES A UN PROFIL GENETIQUE TRES DEFAVORABLE ET REFRACTAIRE OU EN RECHUTE AUX TRAITEMENTS PRECEDENTS REPONDENT

La combinaison de traitement est bien tolérée, notamment sans toxicité hématologique

Le taux de contrôle de la maladie est de 100% (3/3)

Le taux de réponse partielle est de 100% (3/3), dont un patient en réponse complète

Ces résultats sont obtenus après le premier cycle de traitement (14 jours de traitement) chez des patients en 3ème ou 4ème ligne de traitement, dont deux avaient reçu le Vénétoclax en combinaison avec d’autres chimiothérapies

Ces 3 patients ont un profil cytogénétique très péjoratif incluant la mutation TP53 et des karyotypes complexes

La phase 1 continue avec un nouveau palier qui va être initié évaluant une dose plus élevée d’AB8939 toujours en combinaison avec Vénétoclax

Ces résultats consolident le mécanisme d’action de AB8939 capable de déstabiliser les microtubules en échappant au « multi drug resistance » et capable de cibler les cellules souches cancéreuses sans faire disparaitre les cellules souches tumorales





AB SCIENCE TIENDRA UNE CONFERENCE VIRTUELLE A CE SUJET LE JEUDI 16 OCTOBRE 2025, DE 14H00 A 15H00 AVEC 3 EXPERTS RENOMMES DANS LA LMA

Prof. Nicholas J. Short, MD, Associate Professor and Co-Lead of Section of Developmental Therapeutics, Department of Leukemia, MD Anderson Cancer Center

Pr. Olivier Hermine, MD, PhD, chef du service d'hématologie à l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France

Pr. Christian Auclair, PharmD, PhD, Professeur Emérite





Paris, 14 octobre 2025, 8h30

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) fait aujourd'hui le point sur l’étude de Phase 1 de la molécule AB8939 et en particulier sur les premières données cliniques de la combinaison AB8939 + Vénétoclax chez les trois premiers patients atteints d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA) associées à un profil génétique très défavorable.

AB8939 est un candidat médicament qui cible conjointement les cellules cancéreuses, en déstabilisateurs les microtubules, indispensable à la division cellulaire, et les cellules souches cancéreuses, en inhibant des d’enzymes (ALDH1A1 et ALDH2) essentielles pour le maintien de leur état physiologique et leur survie.

AB8939 est actuellement évalué dans un essai clinique de phase 1 (étude AB18001, NCT05211570) chez des patients atteints de LMA réfractaire et en rechute.

L'essai clinique de phase 1 d'AB8939 a terminé ses deux premières étapes, consistant à déterminer la dose maximale tolérée (MTD) après respectivement 3 jours et 14 jours consécutifs de traitement en monothérapie. Dans les deux cas, la MTD était de 21.3 mg/m2.

La troisième étape, en cours consiste à évaluer la combinaison AB8939 + Vénétoclax. Trois patients ont été évalué au premier palier de dose (AB8939 14 jours à la dose, 16 mg/m² + Vénétoclax 14 jours).

Nicholas J. Short, MD, Associate Professor and Co-Lead of Section of Developmental Therapeutics, Department of Leukemia, MD Anderson Cancer Center, a déclaré « Les résultats observés chez ces patients atteints de LAM à haut risque sont impressionnants, en particulier chez les deux patients pour qui la leucémie a progressé sous Vénétoclax. Ces premiers résultats sont très encourageants et justifie de continue à traiter les patients avec des cycles supplémentaires et notamment au regard du mécanisme de AB8939 sur les cellules souches hématopoïétiques cancéreuses »

A l’issue de cette troisième étape, une phase d’expansion AB8939 + Vénétoclax sera initiée dans un groupe d’une quinzaine de patients avec un profil plus homogène que dans les précédentes étapes de la phase 1, à savoir des patients en 2eme ou 3ème linge de traitement et avec un profil péjoratif (TP53 mutant, MECOM, NRAS mutant) afin de confirmer les premières données cliniques prometteuses avant d’initier une étude clinique d’enregistrement.

Conférence virtuelle

AB Science tiendra une conférence virtuelle le jeudi 16 octobre 2025, de 14h00 à 15h00, heure de Paris.

Lien ZOOM vers la conférence (audio + présentation): Accès à la conférence

L’objet de cette conférence virtuelle sera de présenter plus en détail les premières données cliniques de la combinaison AB8939 + Vénétoclax chez les trois premiers patients atteints d’une LMA associées à un profil génétique très défavorable.

Les personnes suivantes participeront à la conférence virtuelle :

Nicholas J. Short, MD, Associate Professor and Co-Lead of Section of Developmental Therapeutics, Department of Leukemia, MD Anderson Cancer Center





Le Dr Short est un chercheur clinique et translationnel spécialisé dans les leucémies aiguës chez l'adulte, qui s'intéresse particulièrement au développement d'essais cliniques de phase I et II initiés par des chercheurs sur de nouveaux agents et combinaisons pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Ses principales contributions à la recherche sur la leucémie comprennent : le développement de nouveaux traitements de première ligne basés sur l'immunothérapie dans la LLA à cellules B négative pour le chromosome Philadelphie, le développement de traitements sans chimiothérapie dans la LLA positive pour le chromosome Philadelphie, l'établissement de l'utilité clinique des tests MRD de haute sensibilité basés sur le séquençage de nouvelle génération dans la LLA, le développement de nouvelles thérapies ciblées sur la MRD dans la LAM et la LLA, et le développement de nouveaux traitements pour les personnes âgées atteintes de LAM avec mutation FLT3. Il est chercheur principal ou co-chercheur principal dans plus d'une douzaine d'essais cliniques de phase I et II et est l'auteur de plus de 250 articles évalués par des pairs dans le domaine de la leucémie. Ses réalisations cliniques et translationnelles dans le domaine de la leucémie lui ont valu le prix ASCO Young Investigator Award et le prix ASH Junior Faculty Scholar in Clinical Research.

Olivier Hermine, MD, PhD, chef du service d'hématologie à l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France





Olivier Hermine est Professeur en hématologie à l’université Paris Descartes, chef du service d’hématologie de l’hôpital Necker-Enfants Malades, membre du LYSA et directeur de l’équipe CALYM « Mécanismes cellulaires et moléculaires des désordres hématologiques et implications thérapeutiques » à l’institut IMAGINE Inserm U 116 CNRS ERL 8654. Il est également coordonnateur du Centre de référence des mastocytoses (CeReMast), co-fondateur et directeur du comité scientifique d’AB Science.

Ses thèmes de recherche portent notamment sur les lymphoproliférations liées au virus de l’hépatite C, les lymphomes du manteau et sur la régulation de l’érythropoïèse. Il est auteur ou co-auteur de plus de 900 publications scientifiques.

Christian Auclair, PharmD, PhD, Professeur Emérite





Le Professeur Auclair est docteur en sciences pharmaceutiques. Il est co-fondateur et ancien directeur de l'école doctorale de cancérologie de la faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay. Il est ancien directeur du département de biologie de l’école normale supérieure de Cachan (actuellement ENS Paris-Saclay) et directeur de l’UMR 8113 du CNRS. Il fut également directeur scientifique adjoint du département des sciences de la vie du CNRS. Il est l'auteur de plus de 120 publications dans le domaine de la pharmacologie antitumorale et de la virologie. Il est co-fondateur et Conseiller scientifique AB Science.

Statut de Médicament Orphelin

AB Science a annoncé en avril 2025 que la molécule AB8939 a obtenu la désignation de médicament orphelin auprès du Comité des Médicaments Orphelins (COMP) de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le traitement dans le traitement de la leucémie myéloïde aigue (LMA).

La molécule AB8939 avait déjà obtenu la désignation de médicament orphelin auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine dans la LMA.

A propos de AB8939

AB8939 est une nouvelle molécule synthétique qui cible à la fois les cellules cancéreuses, en déstabilisant les microtubules essentiels à la division cellulaire, et les cellules souches cancéreuses, en inhibant les enzymes (ALDH1A1 et ALDH2) essentielles au maintien de leur état physiologique et à leur survie. La molécule « 1-{4-[2-(5-éthoxyméthyl-2-méthylphénylamino)-oxazol-5-yl]phényl}imidazolidin-2-one » est le nom chimique de l'AB8939. La propriété intellectuelle de l'AB8939 est détenue à 100 % par AB Science.

