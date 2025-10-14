PEKING, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der chinesischen Nationalfeiertage im Jahr 2025 bot der 798 Art District ein lebhaftes Feiertagserlebnis mit der Veranstaltung „China Open Carnival · Open Live“ und der „Art & Tennis National Day Fair“ sowie der 18. Ausgabe des 798 Art Festivals und der China International Candy Season. Gemeinsam gestalteten sie eine branchenübergreifende Feier von „Sport + Kunst + Lifestyle“. Im Laufe der Woche begrüßte 798 fast 400.000 Besucher, generierte mehr als 2 Milliarden Medienaufrufe und erzielte einen Umsatz in Höhe von mehreren zehn Millionen RMB.

Auf dem Power Square wurden sechs Tage lang die Spiele der China Open auf einem 400 Quadratmeter großen Ultra-HD-Außenbildschirm live übertragen, sodass ein großes Publikum die spannenden Momente der Meisterschaft gemeinsam mitverfolgen konnte. Öffentliche Veranstaltungen wie Mini-Tennisspiele, KI-Sportinteraktionen und ein Laufevent zum Thema Kunst verbanden Sport und öffentliche Beteiligung noch stärker miteinander. Das „Love Game“ fl brachte über 80 Anbieter zusammen und verband Essen, Kunsthandwerk, Mode und Darbietungen zu einem lebhaften Fest.

Riesenbildschirm Live und „Love Game“-Markt

Parallel zu den Feierlichkeiten fanden die 18. Ausgabe des 798 Art Festivals und mehr als 70 Ausstellungen statt, die die Gemeinde begeisterten. Zu den Höhepunkten zählten Pipilotti Rists Einzelausstellung im UCCA, das China-Debüt von Universal Everything Future You: Walking Through Evolution im 798CUBE und immersive VR-Premieren wie Mulan 2125 und Little Monster of Langlang Mountain XR im 798 Hyper Vision. Die Seifenkunstausstellung Lathered Living wurde in den sozialen Medien zum viralen Hit, als die monumentale Seifenskulptur des Künstlers Yang Song sich vor den Augen des Publikums allmählich auflöste. Auf den Straßen begeisterten farbenfrohe Festwagen und Puppenparaden die Besucher und sorgten für unerwartete Momente der Begeisterung während der Feierlichkeiten zur Goldenen Woche.

Festwagen und Puppenparaden

Kreativer Konsum bereicherte ebenfalls die Feiertage. Das Ticketpaket „Super Pass“ verband Kunstausstellungen mit Tennisvorführungen und Einkaufsrabatten, während mehr als 160 Händler Sonderangebote in Verbindung mit Ticketabschnitten anboten. Kollaborative Projekte wie 798artworks × Badmarket und der Pop-up-Store im POCKET-Waggon boten den Besuchern neue Begegnungen, bei denen Kunstästhetik auf Straßenkultur und Design-Einzelhandel traf.

Während der gesamten Feiertage stellte der 798 Art District seine einzigartige Rolle als kulturelles Wahrzeichen unter Beweis, wo Sport inspiriert, Kunst prägt und Handel stärkt. Durch die Verschmelzung von Kreativität, Technologie und Lifestyle festigte die Gemeinde ihren Einfluss als globales Kunstzentrum und Vorbild für die Integration des Kulturtourismus in Peking.

