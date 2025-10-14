Semaine d’or dans le 798 Art District : les arts et les sports dynamisent la fête nationale

PÉKIN, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la fête nationale chinoise de 2025, le 798 Art District a proposé de nombreuses animations dans le cadre du « China Open Carnival · Open Live » (Carnaval de l’Open de Chine · Open en direct) et du « Art & Tennis National Day Fair » (Foire de la fête nationale de l’art et du tennis), parallèlement au 18e Festival du 798 Art District et de la China International Candy Season (Saison internationale de la confiserie de Chine). Tous ces événements ont contribué à la création d’une célébration intersectorielle alliant « sport, art et art de vivre ». Au cours de la semaine, le 798 a accueilli près de 400 000 visiteurs, généré plus de 2 milliards de couvertures médiatiques et enregistré des dépenses de plusieurs millions de yuans.

À Power Square, un écran extérieur ultra-HD de 400 mètres carrés a retransmis en direct six jours de matchs de l’Open de Chine, attirant un large public venu partager l’excitation des grands moments du championnat. Des événements publics, tels que des mini matchs de tennis, des interactions sportives avec l’IA et une course à pied sur le thème de l’art, ont permis de fusionner le sport et la participation du public. Le festival « Love Game » a réuni plus de 80 exposants proposant gastronomie, artisanat, mode et spectacles dans une ambiance festive et animée.

Matchs en direct sur écran géant et marché « Love Game »

En marge des festivités, le 18e Festival du 798 Art District et plus de 70 expositions ont animé la ville. Parmi les temps forts, citons l’exposition personnelle de Pipilotti Rist à l’UCCA, la première exposition chinoise d’Universal Everything, « Future You: Walking Through Evolution » (Votre futur : un voyage à travers l’évolution), au 798 CUBE, ainsi que des avant-premières immersives en réalité virtuelle telles que Mulan 2125 et Little Monster of Langlang Mountain XR (Le petit monstre de la montagne Langlang), au 798 Hyper Vision. L’exposition de sculptures en savon « Lathered Living » (Vie de mousse) a fait le tour des réseaux sociaux, tandis que la sculpture monumentale en savon de l’artiste Yang Song a fondu progressivement sous les yeux du public. Dans les rues, des chars et des défilés de marionnettes vibrants ont suscité l’enthousiasme des visiteurs, en ajoutant des moments d’émerveillement inattendus aux célébrations de la Semaine d’or.

Chars et défilés de marionnettes

La consommation d’art a également animé les festivités. Le « Super Pass » comprenait des entrées pour les expositions artistiques, des places pour assister à des matchs de tennis et des réductions sur les achats, tandis que plus de 160 commerçants proposaient des promotions sur des talons de billets. Des projets collaboratifs, comme 798artworks × Badmarket ou la boutique éphémère POCKET installée dans un wagon de train, ont permis aux visiteurs de vivre des expériences inédites alliant esthétique artistique, culture urbaine et vente de produits design.

Tout au long de la fête, le 798 Art District a démontré son rôle unique de lieu culturel emblématique où le sport inspire, l’art définit et le commerce dynamise. En fusionnant créativité, technologie et art de vivre, la communauté a renforcé son influence en tant que destination artistique mondiale et modèle d’intégration du tourisme culturel à Pékin.

Contact : info@798-art.com.cn

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93eb2713-d5d0-40d2-8b8c-f1da720c713b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd44ae0d-1013-4178-9bab-c2fc53748559