Lassila & Tikanoja Oyj

14.10.2025 klo 10.00

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 29.10.2025

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 29.10.2025 klo 8.00.

Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön internetsivuilla www.lt.fi.

Lassila & Tikanoja järjestää webcast-lähetyksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle 29.10.2025 klo 10.30.

Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuutta isännöivät yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi sekä talousjohtaja Joni Sorsanen.

Puhelinkokous:

Voit rekisteröityä alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten. Rekisteröityminen: https://events.inderes.com/lassila-tikanoja/q3-2025/dial-in

Webcast-lähetys:

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://lassila-tikanoja.events.inderes.com/q3-2025

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

