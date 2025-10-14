Skräcksköna drömmar i Emilia Sundqvists utställning

Uppsala, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Emilia Sundqvist - Vakenvila 18 okt - 23 nov 2025 Bror Hjorths Hus, Uppsala

Emilia Sundqvist

Vakenvila

18 oktober - 23 november 2025

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pressvisning med konstnären: torsdag 16 oktober kl 13-16

Textil i olika form är Emilia Sundqvists material. Hon syr, stoppar med vadd, bygger upp figurer med nåltovade ansikten och detaljer. Materialet består ofta av återvunna, handgjorda textilier. Textilier som bär på ett rikt arv av arbete, minnen och tid och alltid med en vördnad för den som en gång suttit med nålen i hand. Hennes konstnärskap kretsar kring kroppslighet, sårbarhet och transformation och skulpturerna bär spår av omsorg, tröst, sömn och oro – erfarenheter hämtade från det vardagliga men också från det existentiella.

Utställningens titel Vakenvila leder tankarna tillbaka till tider då människan var tvungen att anpassa dygnsrytmen efter dagens, och nattens, längd. Vakenvilla beskrivs som ett stilla, kontemplativt tillstånd där kroppen vilar men sinnet är vaket.

I utställningen utforskar Emilia Sundqvist (född 1993 i Uppsala) gränslandet mellan dröm och verklighet, vakenhet och vila. Hon undersöker hur det vackra och hoppfulla kan förskjutas till något läskigt och skrämmande. När tankarna söker trygghet men översköljs av fantasins icke-kontroll. När vuxenlivets ansvar och sömnbrist tar över. Med konstnärens egna ord: ”Det handlar om vuxenlivets projektioner, förväntningar och förhoppningar som glider över i drömska visioner och ibland i skräcksköna drömmar.”

Korta fakta

Emilia Sundqvist, född 1993 i Uppsala, bor och arbetar i Stockholm. Hon tog sin masterexamen i textil på Konstfack i Stockholm (2018–2020) och sin kandidatexamen vid Konsthögskolan i Wien (2015–2018).

Sundqvist skapar uppstoppade figurativa skulpturer med synliga handgjorda stygn. Materialet är en viktig aspekt för hennes arbete och det finns ett mönster av vit, luddig mjukhet i allt hon gör. Sundqvists verk utforskar vuxenlivets tvivel och krav med ett lekfullt och humoristiskt tillvägagångssätt. Den unga vuxenlivets obehag ställs mot längtan och igenkänning av barndomens förenklade förklaringar om kärlek, skönhet och natur.

PRESSVISNING:

Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 16 oktober kl 13–16.

Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se

PRESSBILDER:

press.brorhjorthshus.se

Frågor och önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se

INVIGNING:

Utställningen invigs lör 18 okt kl 14.00

Konstnären Emilia Sundqvist samtalar med museichef Tomas Järliden.

FÖREDRAG:

Onsdag 5 november kl 19.00

”Möt konstnären”

Emilia Sundqvist berättar om utställningen och sitt konstnärskap.

VISNINGAR:

Söndagar kl 13.00, samt tors-fre kl 14

ÖPPET:

Tors–sön kl 12–16

Kvällsöppet 13 nov kl 18–20

About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030



