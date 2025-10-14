Akur8、新モジュール「Deploy」の発表によりプライシング・スイートを拡充

パリ, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

透明性の高い機械学習を活用した次世代保険プライシングおよびリザーピング（支払備金算出）・ソリューションを提供するAkur8は本日、プライシング・スイートに新たに追加されるDeployの発表を行いました。Deployは機能を拡張し、保険業界で唯一のエンドツーエンドの保険数理プラットフォームとしての地位をさらに強固なものとします。Deployにより、保険会社はモデルを本番環境にシームレスに移行する高性能なプライシング・エンジンを手に入れ、リアルタイムでの運用展開が可能となります。

Deploy : リアルタイム・プライシング・エンジン

Deployは、レートを本番環境にシームレスに移行するAkur8の完全統合型クラウドベース・プライシング・エンジンです。保険会社はレートプランを数分で取り込み、数秒でデプロイし、ミリ秒単位で見積もりを提供することができます。保険契約管理システムと直接接続する応答性の高いAPIにより、保険会社は大規模なプライシング戦略の実装において、スピード、コントロール、そして確信を得ることができます。A/Bテスト、シミュレーション、バージョン管理、監査ログなどの内蔵機能により、Deployはあらゆる料率決定の透明性、トレーサビリティ、規制対応、ファイリング対応を確保し、手作業によるリスクを排除し、市場投入までのスピードを加速します。Akur8のコアソリューションであるData、Risk、Demand、Rateと組み合わせることで、Deployはアクチュアリーにモデル構築からガバナンス、デプロイメントまでの統一されたワークフローを提供します。

経営陣コメント

Akur8のCEOであるサミュエル・ファルマーニュは「Deployの発表は、保険プライシングを変革するAkur8の歩みにおける重要なマイルストーンです。当社は、プライシングおよびリザーピングのライフサイクル全体にわたってスピード、透明性、ガバナンスを組み合わせた、アクチュアリーのための完全統合型プラットフォームを提供しています。プラットフォームの各コンポーネントは最高水準であり、単体で最大の価値を提供するよう設計されている一方で、他の部分とシームレスに統合されます。この拡張は、ビジネス・パフォーマンスと戦略的意思決定の両方を向上させる次世代のエンド・ツー・エンド保険数理ソリューションを提供するという当社のコミットメントを示しています。」とコメントしています。

Akur8のチーフ・クライアント・オフィサーであるブルーン・デ・リナレスは「お客様からは一貫して、モデル構築を超え、コラボレーションを促進し、ガバナンスを合理化し、保険数理業務と戦略的意思決定を結びつけるソリューションが必要だとお聞きしています。Deployは、リアルタイムでの運用展開を可能にし、保険会社が戦略を迅速かつ確信を持って実現できるスピードを提供することで、そのニーズにお応えします。また、テクノロジーと同様に導入と成果も重要であることを理解している当社は、必要に応じてお客様をサポートするライブのアクチュアリーチームを含む、比類のないユーザーエクスペリエンスでプラットフォームを支えています。お客様と共に、保険数理業務のエンド・ツー・エンド化における新たな基準を築いてまいります。」とコメントしています。

Akur8は、5年連続でタイトルスポンサーを務める InsureTech Connect（ITC）Vegas 2025 にて開催されるブレイクアウトセッション「Connected Pricing in Action: From Model Build to Deployment」において、新モジュール「Deploy」 を紹介します。さらに、Akur8は保険会社がDeployですでに具体的な成果を実現している様子を実演する プロダクトビデオ をリリースしました。

Akur8について

Akur8 は、その革新的なプライシングおよびリザーピング・ソリューションによって損害保険業界に変革をもたらしています。

当社の次世代プライシングおよびリザービング・プラットフォームは、最先端のテクノロジーと卓越した保険数理を組み合わせてお客様のビジネスに貢献し、あらゆる保険会社にスピード、パフォーマンス、透明性、信頼性をもたらします。

Akur8は、AXA、Generali、Munich Re、MAPFRE、HDI、東京海上、MS & ADなど、40カ国以上で300社の顧客にサービスを提供しています。3,000人以上のアクチュアリーが、あらゆる保険商品におけるプライシング・モデルとリザービング（支払備金算出）予測モデルを構築するために、日々Akur8を利用しています。

Akur8の詳細については、 https://www.akur8.com/ をご覧ください。

ニュースリリースに関するお問い合わせ先：

Vera Buttinger

国際マーケティング責任者

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

本文は英語原文を翻訳したものです。本文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44a5fb33-776a-4435-8427-06c7c19ddca7