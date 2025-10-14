Akur8 étoffe sa solution de tarification avec le lancement de Deploy

PARIS, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Akur8, la solution nouvelle génération de tarification et de provisionnement pour l’assurance, reposant sur une intelligence artificielle transparente, annonce aujourd’hui le lancement de son moteur de tarification Deploy.

Cette nouvelle extension de sa suite de tarification élargit ses capacités et renforce sa position de seule plateforme actuarielle complète et intégrée du secteur de l’assurance.

Grâce à Deploy, les assureurs bénéficient d’un moteur de tarification haute performance qui permet de déployer les modèles en production sans effort et en temps réel.

Deploy : le moteur de tarification en temps réel

Deploy est le moteur de tarification cloud entièrement intégré d’Akur8, conçu pour déployer les tarifs en production de manière fluide et sécurisée. Les assureurs peuvent importer des grilles tarifaires en quelques minutes, les déployer en quelques secondes, et proposer des devis en quelques millisecondes, grâce à une API réactive connectée directement aux systèmes de gestion des polices. Cette architecture offre aux assureurs la vitesse, le contrôle et la confiance nécessaires pour mettre en œuvre leurs stratégies tarifaires à grande échelle.

Deploy est doté de fonctionnalités intégrées de tests A/B, de simulations, de gestion des versions et de sauvegardes permettant une traçabilité complète. Cela garantit que chaque décision tarifaire est transparente, documentée et prête à satisfaire toutes exigences réglementaires, tout en éliminant les risques manuels et en accélérant la mise sur le marché.

En complément des solutions historiques d’Akur8 (Data, Risk, Demand et Rate), Deploy offre aux actuaires un flux de travail unifié, allant de la construction du modèle à sa gouvernance, en passant par son déploiement.

Commentaires de l’équipe dirigeante

Samuel Falmagne, CEO d’Akur8

“Le lancement de Deploy constitue une étape déterminante dans la transformation de la tarification des assurances visée par Akur8. Nous offrons désormais une plateforme unifiée pour les actuaires, alliant vitesse, transparence et gouvernance sur l’ensemble des processus de tarification et de provisionnement. Chaque composant de la plateforme est conçu pour apporter une valeur maximale tout en s’intégrant parfaitement au reste de la solution. Cette expansion témoigne de notre engagement à fournir des solutions actuarielles nouvelle génération, capables d’améliorer la performance des assureurs et de soutenir leurs décisions stratégiques.”

Brune Delinares, Chief Client Officer d’Akur8

“Nos clients nous disent régulièrement qu’ils ont besoin de solutions allant au-delà de la simple modélisation : des solutions qui favorisent la collaboration, simplifient la gouvernance et relient le travail actuariel à la prise de décision stratégique. Deploy répond pleinement à ce besoin en permettant un déploiement opérationnel en temps réel, offrant ainsi aux assureurs la vitesse et la confiance nécessaires pour donner vie à leurs stratégies. Et parce que nous savons que l’adoption et les résultats comptent autant que la technologie, notre plateforme s’accompagne d’une expérience utilisateur inégalée, avec notamment le soutien continu de notre équipe actuarielle pour accompagner nos clients à tout moment. Ensemble, nous établissons un nouveau standard d’excellence actuarielle.”

Akur8 a dévoilé une vidéo produit illustrant la manière dont les assureurs bénéficient déjà concrètement des avantages offerts par Deploy. En complément, Akur8 présentera officiellement Deploy lors de sa session thématique “Connected Pricing in Action: From Model Build to Deployment” à InsureTech Connect (ITC) de Las Vegas 2025, où l’entreprise est fière d’être sponsor principal pour la cinquième année consécutive.

A propos d’Akur8

Akur8 transforme le secteur de l'assurance non-vie grâce à ses solutions innovantes de tarification et de provisionnement.

Notre plateforme de tarification et de provisionnement nouvelle génération associe une technologie de pointe à l'excellence actuarielle pour générer de la valeur commerciale, en apportant rapidité, performance, transparence et fiabilité aux assureurs de toutes tailles.

Akur8 compte plus de 300 clients dans plus de 40 pays, dont AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine et MS&AD. Plus de 3 000 actuaires utilisent Akur8 quotidiennement pour construire leurs modèles de tarification et leurs projections de provisionnement dans toutes les branches d'activité.

Pour en savoir plus, visitez https://fr.akur8.com/ .

Contact

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2a06f6a-0dac-4fc3-9289-b06fbe4b9106/fr