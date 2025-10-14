Lightspark fait l’acquisition de Striga et franchit une nouvelle étape vers des paiements instantanés, globaux et réglementés

LOS ANGELES (États-Unis) et TALLINN (Estonie), 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspark a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Striga, une plateforme qui permet aux fintechs de lancer facilement des produits financiers et crypto conformes à la réglementation européenne. Striga détient une licence VASP couvrant 30 pays de l’Espace économique européen (EEE), lui permettant d’opérer et d’intégrer ses solutions auprès d’acteurs financiers dans toute l’Europe.. Avec son expertise réglementaire et ses connexions directes aux banques, aux réseaux de cartes et aux prestataires de paiement, Striga donne à Lightspark les moyens d’étendre rapidement son réseau de paiements internationaux et instantanés pour des millions d’utilisateurs et d’entreprises.

Lightspark va collaborer étroitement avec Striga pour enrichir ses offres et ses capacités, tout en renforçant sa position réglementaire en Europe grâce aux démarches engagées pour obtenir les licences d’établissement de monnaie électronique (EMI) et MiCA. Lightspark pourra désormais offrir à ses clients une solution complète pour gérer à la fois les paiements en fiat et en crypto, dans toute l’Europe.

Pourquoi Striga ?

Striga a été fondée pour relever l’un des plus grands défis du secteur fintech et crypto : simplifier le lancement de produits financiers conformes.

De l’émission de cartes à la création d’IBAN virtuels, en passant par la garde d’actifs numériques et les solutions de conversion entre crypto et fiat, Striga a développé une infrastructure de paiement moderne qui simplifie la réglementation, les licences, la conformité et l’intégration avec les banques, les plateformes et les réseaux de cartes.Pionnière des paiements liés aux actifs numériques en Europe, Striga permet aujourd’hui aux fintechs de lancer des produits financiers avancés en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs années.

Première entreprise approuvée dans le cadre du nouveau régime réglementaire estonien, inspiré du règlement MiCA, elle s’impose comme un modèle de conformité et de rentabilité dans un monde post-2022 où les régulateurs financiers se montrent de plus en plus exigeants.

Aujourd’hui, plus de 50 entreprises – dont des fintechs, des plateformes de paiement et des portefeuilles crypto – s’appuient sur Striga pour lancer et gérer leurs produits financiers à travers l’Europe.

Les atouts pour Lightspark

Lightspark construit une nouvelle infrastructure de paiements mondiale, ouverte et instantanée, fondée sur la technologie Bitcoin. Afin de concretiser cette vision, Lightspark veut rendre les paiements aussi simples, rapides et fiables que l’envoi d’un message en ligne , même pour les banques et les entreprises soumises à des exigences réglementaires strictes L’acquisition de Striga apporte à Lightspark :

Un socle réglementaire robuste en Europe comprenant une licence VASP et des intégrations directes avec les banques et réseaux de cartes. Dans le cadre de cette acquisition stratégique, Striga renforcera sa conformité réglementaire au sein de l’UE en déposant des demandes de licences de monnaie électronique et MiCA. Lightspark offrira alors une expérience de paiement intégrale, en fiat ou en crypto, dans les pays européens.

comprenant une licence VASP et des intégrations directes avec les banques et réseaux de cartes. Dans le cadre de cette acquisition stratégique, Striga renforcera sa conformité réglementaire au sein de l’UE en déposant des demandes de licences de monnaie électronique et MiCA. Lightspark offrira alors une expérience de paiement intégrale, en fiat ou en crypto, dans les pays européens. Une plateforme d’infrastructure fintech complète , réunissant IBAN virtuels, émission de cartes, conversion crypto-fiat, garde d’actifs numériques et plus encore, accessible via API.

, réunissant IBAN virtuels, émission de cartes, conversion crypto-fiat, garde d’actifs numériques et plus encore, accessible via API. Une équipe expérimentée et une plateforme ayant fait ses preuves avec plus de 200 millions de dollars de volumes traités et une expertise reconnue en conformité réglementaire et en gestion des risques. Lightspark et Striga travaillent ensemble pour devenir parmi les premières entreprises officiellement agréées en Estonie et en Europe, à la fois comme institutions de monnaie électronique et comme prestataires de services sur actifs numériques.

avec plus de 200 millions de dollars de volumes traités et une expertise reconnue en conformité réglementaire et en gestion des risques. Lightspark et Striga travaillent ensemble pour devenir parmi les premières entreprises officiellement agréées en Estonie et en Europe, à la fois comme institutions de monnaie électronique et comme prestataires de services sur actifs numériques. Une mise sur le marché plus rapide et conforme, permettant aux partenaires en Europe et au-delà d’offrir des paiements internationaux instantanés et à faible coût dans leurs flux financiers existants.

Des paiements en Bitcoin conformes à la réglementation

L’intégration du Bitcoin dans la finance du quotidien ne relève pas uniquement de la technologie. C’est également une question de confiance, de conformité et d’interopérabilité avec le monde réel. L’infrastructure de Striga fait le lien entre l’innovation crypto et les institutions financières traditionnelles en prenant en charge les aspects les plus complexes que sont l’intégration des utilisateurs, la gestion des aspects de conformité, l’émission de cartes ou la connexion aux réseaux fiat. Conjuguée aux capacités de Lightspark au niveau protocolaire incarnées par Spark, cette combinaison de fonctionnalités donne lieu à une puissante solution constituée de points d’accès réglementés capables de se connecter à un système mondial et transparent de transfert d’argent.

Imaginez qu’une néobanque française émette une carte de paiement adossée au Bitcoin ou qu’un portefeuille crypto propose des paiements instantanés via IBAN en Espagne, ou encore qu’une application de transfert transfrontalier au Portugal convertisse instantanément des euros en sats, le tout en parfaite conformité. Lightspark s’inscrit dans cette vision où le Bitcoin n’est plus un simple actif et se mue en un système de paiement mondial, ouvert et réglementé.

Et la suite ?

Lightspark met à disposition de ses partenaires un réseau de paiement mondial, instantané et conforme. Bien entendu, Striga continuera à fournir à ses clients actuels le même niveau de service et d’assistance, tout en intégrant l’infrastructure de Lightspark.

Lightspark se réjouit d’accueillir l’ensemble de l’équipe Striga, dont son PDG Prashanth Balasubramanian, ainsi que ses principaux responsables juridique, gestion des risques et d’ingénierie. Ils ont accompli quelque chose d’exceptionnel, et ensemble, Lightspark et Striga iront encore plus loin dans leur mission de moderniser les paiements à l’échelle mondiale.

À propos de Lightspark

Internet n’a jamais proposé de protocoles de paiement ouverts. Lightspark change la donne. En s’appuyant sur le Bitcoin, seul réseau ouvert et neutre dédié au transfert de valeur, la Société propose des solutions modernes et disponibles en permanence. relayées par des outils professionnels comme Connect, UMA et Spark qui permettent aux entreprises d’envoyer et de recevoir instantanément de l’argent en toute sécurité, à moindres frais, à tout moment et partout dans le monde. Suivez-nous sur X @lightspark

À propos de Striga



Striga développe les outils nécessaires à la création d’applications de paiement conformes et compatibles avec le Bitcoin, les stablecoins et la monnaie fiat dans 30 pays de l’EEE. Plebiscitée notamment par YCombinator, l’université de Caifornie, Stillmark ou Fulgur Ventures, Striga a permis à des entreprises européennes de transférer plus de 2 000 BTC en moins de 28 mois en toute conformité, en un temps record et à moindres frais.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d009a4bf-3390-4fe8-ba12-6599508bc7aa.