Akur8 amplía su suite de tarificación con el lanzamiento de Deploy

PARÍS, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Akur8, la plataforma de última generación para la tarificación y provisión de seguros impulsada por machine learning transparente, anuncia hoy el lanzamiento de Deploy, una nueva incorporación a su suite de tarificación que amplía sus capacidades y refuerza su posición como la única plataforma actuarial end-to-end de la industria aseguradora. Con Deploy, las aseguradoras disponen de un motor de tarificación de alto rendimiento que permite trasladar los modelos a producción en tiempo real, facilitando una implementación operativa ágil, segura y totalmente integrada.

Deploy : Motor de Tarificación en Tiempo Real

Deploy es el motor de tarificación totalmente integrado y alojado en la nube de Akur8, que permite trasladar las tarifas a producción de forma fluida. Las compañías de seguros pueden importar planes tarifarios en minutos, implementarlos en segundos y cotizar en milisegundos, gracias a una API dinámica que se conecta directamente con los sistemas de administración de pólizas, ofreciendo la velocidad, el control y la confianza necesarias para ejecutar estrategias de tarificación a escala.

Con funciones integradas para A/B testing, simulaciones, control de versiones y registros de auditoría, Deploy garantiza que cada decisión tarifaria sea transparente, trazable y lista para supervisión o presentación regulatoria, eliminando riesgos manuales y acelerando el time-to-market.

Junto con las principales soluciones de Akur8, Data, Risk, Demand y Rate, Deploy ofrece a los actuarios un flujo de trabajo unificado que abarca desde la construcción del modelo hasta la gobernanza y la implementación.

Declaraciones de la dirección

Samuel Falmagne, CEO de Akur8

“El lanzamiento de Deploy marca un hito clave en el camino de Akur8 hacia la transformación de la tarificación de seguros. Estamos ofreciendo una plataforma unificada para los actuarios — una que combina velocidad, transparencia y gobernanza a lo largo de todo el ciclo de tarificación y provisión.

Cada componente de la plataforma es de primer nivel, diseñado para aportar el máximo valor por sí solo y, al mismo tiempo, integrarse a la perfección con el resto. Esta expansión reafirma nuestro compromiso de ofrecer soluciones actuariales end-to-end de última generación que impulsen tanto el rendimiento empresarial como la toma de decisiones estratégicas.”

Brune de Linares, Chief Client Officer de Akur8

“Nuestros clientes nos dicen constantemente que necesitan soluciones que vayan más allá de la creación de modelos; herramientas que fomenten la colaboración, optimicen la gobernanza y conecten el trabajo actuarial con la estrategia de negocio. Deploy responde a esa necesidad al permitir una implementación operativa en tiempo real y brindar a las aseguradoras la velocidad y la confianza necesarias para materializar sus estrategias.

Y, como sabemos que la adopción y los resultados son tan importantes como la tecnología, respaldamos nuestra plataforma con una experiencia de usuario inigualable, que incluye el apoyo de nuestro equipo actuarial en vivo, disponible bajo demanda siempre que los clientes lo necesiten. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar de excelencia actuarial integral.”

Akur8 presentará Deploy durante su sesión, “Connected Pricing in Action: From Model Build to Deployment”, en InsureTech Connect (ITC) Vegas 2025, donde la compañía se enorgullece de participar como Title Sponsor por quinto año consecutivo. Además, Akur8 ha publicado un vídeo de lanzamiento que muestra cómo las aseguradoras ya están obteniendo beneficios tangibles con Deploy.

Acerca de Akur8

Akur8 está transformando la industria de los seguros no vida con su innovador conjunto de soluciones de tarificación y reservas. Nuestra plataforma Next Gen Pricing and Reserving combina tecnología de vanguardia con excelencia actuarial para impulsar el valor empresarial, aportando velocidad, rendimiento, transparencia y fiabilidad a aseguradoras de todos los tamaños.

Akur8 cuenta con más de 300 clientes en más de 40 países, entre ellos AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine y MS&AD. Más de 3.000 actuarios utilizan Akur8 a diario para construir sus modelos de tarificación y proyecciones de reservas en todas las líneas de negocio.

Para obtener más información sobre Akur8, visita https://es.akur8.com/ .

Contacto de prensa

Vera Buttinger

Head of International Marketing

Akur8

vera.buttinger@akur8.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

A photo accompanying this announcement is available at

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acbf4871-4616-4166-a91a-75bdff2882df