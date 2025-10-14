IdealPlacement confirme sa place centrale sur le marché du conseil financier

IdealPlacement, plateforme d’intermédiation entre les particuliers et les professionnels du conseil financier, annonce une forte traction de ses activités et passe la barre des 15 000 demandes formulées sur les douze derniers mois.

Sur un marché fortement concurrentiel, cette traction importante du volume de demandes générées traduit la qualité de l’offre proposée. Concrètement, IdealPlacement met en relation les particuliers avec des experts financiers et patrimoniaux reconnus pour leur permettre de faire les meilleurs choix dans différents domaines : épargne, fiscalité, immobilier, retraite.

La qualité et la pertinence des conseils : une clé centrale pour IdealPlacement

Au-delà du nombre de demandes traitées dans les différentes catégories proposées, il est également à noter que la satisfaction client a aussi été au cœur des remontées effectuées. Ainsi, grâce à une politique transparente d’avis vérifiés, 96% des particuliers ayant formulé une demande sur IdealPlacement ont exprimé un très haut niveau de satisfaction.

De nouveaux investissements pour faire évoluer l’offre

Pour conserver son avantage concurrentiel, IdealPlacement annonce une nouvelle ligne d’investissement pour accroitre sa qualité de service et traiter des demandes spécifiques avec toujours plus de finesse, notamment grâce au développement d’algorithmes et à l’utilisation de l'IA. Cela permettra d’avoir un Matching toujours plus fin entre les conseillers financiers et les particuliers. Au-delà de ces éléments, les simulateurs proposés seront enrichis de nouvelles fonctionnalités pratiques pour une meilleure expérience utilisateurs.

Accroitre son réseau de conseillers financiers et de gestionnaires de patrimoines

IdealPlacement ambitionne également de densifier son réseau de conseillers financiers qui compte aujourd’hui plus de 100 acteurs reconnus sur le marché. L’objectif est d’accroitre la capillarité du réseau en région pour offrir aux clients toujours plus de proximité dans la gestion de leurs projets. Dans ce contexte, IdealPlacement va continuer de faire évoluer ses outils et proposer des conditions d’adhésion toujours plus attractives.