Bombardier Défense et SNC annoncent une entente de services de 10 ans en soutien à un programme militaire américain

WASHINGTON, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense et SNC, chef de file mondial en aérospatiale, ont signé une entente de services de 10 ans pour deux avions Bombardier Global 6500 équipés de la technologie RAPCON-X de SNC.

Cette entente est spécialement conçue pour réduire les coûts des exploitants dont l’utilisation annuelle des avions dépasse largement la moyenne de l’industrie. Smart Services Défense couvrira les coûts du soutien logistique pour les avions, y compris les pièces de rechange, l’expédition, les publications techniques et le soutien technique, ainsi qu’un accès au Centre de réponse à la clientèle de Bombardier, disponible en tout temps.

Dans le cadre de cette entente, Bombardier couvrira les coûts prédéterminés pour SNC, qui exploite les deux avions COCO (contractor-owned, contractor-operated) pour un client militaire américain.

« Bombardier Défense offre bien plus que des avions aux performances de premier ordre », a affirmé Guillaume Landrivon, vice-président, Soutien et Services, Bombardier Défense. « Nos forfaits de services personnalisés proposent des coûts d’exploitation prévisibles et transparents. C’est particulièrement utile pour les avions effectuant des missions à forte utilisation pour des clients gouvernementaux. »

Josh Walsh, vice-président des programmes chez SNC, a souligné la solide relation avec Bombardier Défense en déclarant : « Notre collaboration avec Bombardier Défense est exceptionnelle. Avec la signature de cette entente, nous nous engageons à offrir la prévisibilité, la transparence et la fiabilité dont nos clients ont besoin pour être prêts à tout moment. Cette entente nous permet non seulement d’atténuer les risques, mais aussi d’apporter une valeur ajoutée significative à nos clients et aux contribuables américains. »

Conçue selon une approche d’ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE), la technologie RAPCON-X est décrite par Tim Harper, vice-président du développement des affaires chez SNC : « RAPCON-X est une solution aérienne rapidement configurable que nous pouvons adapter rapidement à des missions spécifiques en changeant l’équipement embarqué selon les besoins tactiques. Sa configuration de base permet à l’avion de recueillir et de traiter des renseignements d’origine électromagnétique (SIGINT) et de reconnaissance électro-optique (EO) et des signatures de cibles mobiles au sol. Elle comprend également le logiciel SNC TRAX®, qui connecte RAPCON-X à toutes les plateformes compatibles avec le réseau sur le champ de bataille. »

L’approche de « famille de systèmes » de SNC permet également à l’entreprise d’appliquer sa conception RAPCON-X adaptable à d’autres types d’avions Bombardier, comme l’avion Challenger 650.

Le programme Smart Services Défense de Bombardier facturé à l’heure de vol est une offre unique dans l’industrie, regroupant plusieurs services sous un seul programme, un modèle à taux prédéterminé qui protège les exploitants contre les dépenses de maintenance imprévues tout en leur permettant de bénéficier pleinement de l’expertise et du soutien de Bombardier en tant qu’équipementier d’origine.

En tête des sondages d’Aviation International News et de Professional Pilot sur le soutien des produits, Bombardier continue d’établir la référence en fait de service facilité à l’avant-garde de l’industrie.

L’avion Bombardier Global 6500 est le choix incontournable pour les missions spécialisées les plus exigeantes à travers le monde. Les gouvernements, les forces militaires et les exploitants choisissent cet avion pour sa combinaison idéale de performance, de fiabilité et de flexibilité, et parce qu’il est très adaptable à la manipulation de sa forme extérieure. L’avion Global 6500 offre une puissance inégalée pour l’équipement de mission, une autonomie de plus de 18 heures, des périodicités de maintenance avantageuses et une cabine spacieuse qui fournit amplement d’espace pour accueillir des stations de travail, transporter des patients et installer de l’équipement de mission.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense est basé à Wichita (Kansas), et compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

Pour en savoir plus sur Bombardier Défense, consultez le site bombardier.com/fr/defense et suivez-nous sur LinkedIn .

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur Bombardier (BBD-B.TO) sur le site bombardier.com .

À propos de SNC

SNC est un chef de file mondial reconnu dans les domaines de l’aérospatiale et de la sécurité nationale. Nos solutions innovantes permettent une protection connectée grâce à des systèmes de commandement, de contrôle et de communications, ainsi qu’à des capacités avancées en matière de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), cybersécurité, gestion du spectre électromagnétique et autres technologies de pointe pour les systèmes de sécurité nationale dans tous les domaines : mer, terre, air, espace et cyber. En tant que leader de longue date dans la technologie de défense, SNC se trouve à la croisée idéale des entrepreneurs commerciaux, militaires et non traditionnels. Nous sommes l’un des seuls entrepreneurs privés de taille moyenne dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, et nous sommes fiers de notre capacité à investir tôt et fréquemment pour assurer le succès des missions dans les délais prévus, voire en avance. Cela fait partie de notre mission de toujours garder une longueur d’avance : travailler sur des solutions dès aujourd’hui pour résoudre les problèmes de demain. Fondée en 1963, SNC appartient à la présidente Eren Ozmen et au PDG Fatih Ozmen. Pour en savoir plus, visitez sncorp.com .

