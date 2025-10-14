Informacija apie akcijas, balsų skaičių ir įstatinį kapitalą

AB Artea bankas (toliau – Bankas), po įstatinio kapitalo sumažinimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, pateikia informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:
|Akcijų klasė
|Paprastosios vardinės akcijos
|ISIN kodas
|LT0000102253
|Banko LEI kodas
|549300TK038P6EV4YU51
|Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur
|0,29
|Akcijų skaičius, vnt.
|652 398 897
|Banko įstatinis kapitalas, Eur
|189 195 680,13
|Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.
|652 398 897
|Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą
|649 508 647
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447