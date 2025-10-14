La autoprueba del VIH ahora es más rápida: La FDA aprueba la autoprueba VIH INSTI® de un minuto

Un gran avance en la prevención del VIH

La autoprueba de VIH INSTI ® ofrece resultados de precisión en 60 segundos o menos, la prueba rápida de VIH para uso en el hogar más rápida disponible.

Una opción portátil y discreta de autoprueba que ayuda a superar barreras de la atención médica tradicional.

Ampliar el acceso a las pruebas es fundamental para reducir las infecciones por VIH en un 90% para 2030 como parte del objetivo de salud pública de EE. UU. de poner fin a la epidemia de VIH (EHE).

La FDA aprueba la autoprueba VIH INSTI® de bioLytical

RICHMOND, Columbia Británica, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La prueba del VIH ahora es más rápida, fácil y accesible. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la autoprueba de VIH INSTI® de bioLytical Laboratories Inc. (bioLytical), convirtiéndola en la primera autoprueba de VIH de un minuto disponible en Estados Unidos.

"La prueba del VIH debe ser simple, rápida y accesible para todos", dijo Robert Mackie, director ejecutivo de bioLytical. "Al ofrecer resultados precisos en solo 60 segundos, estamos empoderando a las personas para que tomen el control de su salud, sin esperar citas clínicas ni resultados de laboratorio".

Con su diseño discreto y portátil, la autoprueba de VIH INSTI® permite a las personas hacerse la prueba del VIH en cualquier lugar, en cualquier momento, de forma privada y en sus propios términos.

Por qué es importante la prueba rápida de VIH

El VIH sigue siendo un grave problema de salud pública en Estados Unidos:

Se estima que 1,2 millones de estadounidenses viven con VIH.

Aproximadamente, el 13% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

La mayoría de las nuevas infecciones por VIH provienen de personas que desconocen su estado.

Cada año ocurren más de 30,000 nuevas infecciones en EE. UU.

La detección temprana mejora los resultados del tratamiento y reduce significativamente el riesgo de transmisión.



Al hacer que la autoprueba del VIH sea más rápida, más fácil y más accesible, la autoprueba de VIH INSTI® ayuda a abordar las brechas críticas en la detección, especialmente para aquellos que enfrentan barreras a la atención médica tradicional debido al estigma, el costo o la ubicación.

"La aprobación de la FDA de la autoprueba de VIH INSTI® refleja tanto la integridad científica de nuestro trabajo como nuestro compromiso de ampliar el acceso a diagnósticos rápidos y confiables", dijo Ana Subramanian, vicepresidenta de asuntos científicos de bioLytical. "Este hito asegura que más personas en todo EE. UU. puedan acceder con confianza a pruebas precisas de VIH cuando y donde más lo necesiten".

Rápida, confiable y fácil de usar

La autoprueba de VIH INSTI® requiere solo una gota de sangre de la punta de un dedo y proporciona resultados altamente precisos en solo un minuto, ofreciendo respuestas inmediatas y reduciendo la ansiedad de esperar los resultados.

Beneficios principales:

Ultrarrápida: Resultados en 60 segundos o menos, la autoprueba de VIH más rápida disponible.

Altamente precisa: Confiabilidad comprobada.

Conveniente: Estable en estante, portátil e ideal para pruebas en cualquier lugar.

Privada y discreta: Prueba en casa, en cualquier momento, sin necesidad de citas.

Dónde obtenerla

La autoprueba del VIH INSTI® estará disponible pronto en los principales minoristas y en línea. Visite Sitio web de bioLytical para actualizaciones y detalles de compra.

Una nueva era de accesibilidad a la prueba de VIH

"Al derribar las barreras a las pruebas, estamos ayudando a más personas a tomar el control de su salud", dijo Mackie. "Esta prueba es una herramienta poderosa en la lucha contra el VIH, brindando respuestas inmediatas cuando más importan".

La autoprueba apoya los objetivos nacionales de salud pública al reducir los casos de VIH no diagnosticados, ampliar las oportunidades de detección y ayudar a conectar a las personas con la atención médica más pronto.

Compromiso de bioLytical con la salud pública

bioLytical fabricará la autoprueba de VIH INSTI® en sus instalaciones de vanguardia, garantizando los más altos estándares de calidad a través de su Sistema de Gestión de Calidad MDSAP: ISO 13485:2016. Como líder mundial en diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas, bioLytical está comprometida a ampliar el acceso a soluciones de prueba rápidas, precisas y confiables.

Para más información visite, Sitio web de bioLytical.

Acerca de bioLytical Laboratories Inc.

bioLytical Laboratories Inc. es una empresa canadiense de propiedad privada centrada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de diagnósticos médicos rápidos utilizando su plataforma tecnológica patentada INSTI® y la línea de flujo lateral iStatis. Al ofrecer resultados precisos en tiempo real, INSTI® e iStatis generan resultados significativos para profesionales médicos, pacientes y organizaciones de salud pública en todo el mundo, lo que convierte a bioLytical en un socio clave para abordar algunos de los desafíos de atención médica más apremiantes del mundo.

Para más información visite, www.biolytical.com, www.insti.com, y www.istatis.com.

