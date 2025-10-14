Verizon ofrece opciones de pago flexibles para empleados federales, militares, y socorristas

NUEVA YORK, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy, los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Guardia Costera, socorristas y otros empleados del gobierno federal afectados por el cierre y que necesiten más tiempo para pagar su factura de Verizon, están invitados a llamar a la compañía para solicitar opciones de aplazamiento de pago.

"En Verizon, estamos dedicados a apoyar a nuestros clientes y a las comunidades a las que servimos. Comprendemos que el actual cierre del gobierno federal puede crear dificultades financieras para los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Guardia Costera, empleados federales y socorristas", dijo Dan Schulman, CEO de Verizon. "Si tú, como empleado federal, necesitas ayuda durante el cierre, puedes comunicarte con nosotros y te mantendremos conectado".

Invitamos a los clientes a que nos llamen al 1-800-Verizon para pedir asistencia. Necesitarán proporcionar una verificación de su empleo federal o militar.

