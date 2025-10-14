データボルトAI (Datavault AI)、NYIAX買収に関する基本合意書を締結し、特許取得済み情報データ取引所と商業的基盤を拡大

オレゴン州ビーバートン発 , Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- AI駆動データ評価、収益化、音響技術の先駆者であるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT) は本日、米国、欧州およびドバイで事業を展開するテクノロジーおよびサービス企業NYIAX Inc.の買収に関する基本合意書 (LOI) を締結したことを発表した。 本取引は、NASDAQの承認および通常のクロージング条件を伴う正式契約の締結を条件としており、NYIAXのブロックチェーン技術を活用した取引所、特許ポートフォリオ、マーケティング・アズ・ア・サービス (MaaS) エージェンシー、および広告事業部門をデータボルトAIの傘下に統合する予定である。

この戦略的買収は、データボルトAIが既にNYIAXと締結している同社の特許取得済みADIO®超音波技術に関するライセンス契約を基盤とするものであり、今回の買収によりNYIAXはデータボルトAIエコシステムに完全に組み込まれることとなる。 この統合により、データボルトAIの特許取得済みインフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は強化され、資産クラスを超えた透明性の高い自動取引機能が追加される。 今後、国際エレメンツ取引所 (International Elements Exchange) (IEE)、国際NIL取引所 (International NIL Exchange)、およびアメリカ政治取引所 (American Political Exchange) (APE) が今後2四半期以内に順次ローンチされる予定である。 これらのプラットフォームは、AI分析とブロックチェーンセキュリティを基盤に、データ資産、NIL (名前・画像・肖像) 権利、政治情報の安全かつリアルタイムな取引を可能にする。

NYIAXは、NASDAQと共同で保有する知的財産に基づき、ブロックチェーンを活用した独自の取引プラットフォームを提供している。 このプラットフォームは、金融市場インフラの厳格さと、現代産業の進化するニーズとを融合させたものである。 広告業界におけるマーケットリーダーとしての地位に加え、フィンテック、ヘルスケア、小売、エンターテインメントを含むNYIAXの技術および知的財産は、急速な変革を遂げており高度な取引機能を必要とする複数の産業分野に適用可能であり、その応用範囲を拡大している。

データ駆動型イノベーションの新時代を切り拓く

「この買収はデータボルトAIにとって変革的な節目となり、当社のAIに関する専門知識とNYIAXの実績ある取引所技術を統合することで、データ収益化における比類なき価値を創出します」とデータボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べた。 「NYIAXを当社ブランドのもとに迎え入れることで、単に技術スイートを拡張するだけでなく、データを整合性、プライバシー、効率性をもって取り扱う産業構造を再定義する、革新的な取引所の立ち上げを加速させます。 統合後の新会社は、スポーツ、エンターテインメント、フィンテックをはじめとする分野でWeb3.0ソリューションをリードする存在となるでしょう」

この統合では、データボルトAIが開発し、 既にNYIAXへライセンス供与しているADIO®技術を活用する。これは、音声ストリーム内に不可聴データを埋め込み、プライバシーを損なうことなく会場、放送、小売環境などのオーディエンスにリーチする超音波広告技術である。 NYIAXの取引所と組み合わせることで、従来型メディア契約と並行して超音波広告インベントリを取引できるシームレスなマーケットプレイスが形成され、データボルトAIのAI駆動型ツール群であるDataScore®、DataValue®、およびDataBank®によるリアルタイムの評価と流動性の支援が行われる。

「データボルトAIに加わることは、NYIAXにとって新時代の幕開けを意味します」とNYIAXの最高経営責任者 (CEO) であるテリ・ガロ (Teri Gallo) は述べた。 「私たちは、金融市場の厳密性と革新的かつプライバシー最優先の技術を融合させることで、広告業界のみならず世界中のパートナーに新たな機会を提供する市場のあり方を再定義しています」

この取引は、規制当局およびデータボルトAI株主の承認を経て2026年第1四半期に完了する見込みであり、統合後の新会社は、安全でAI強化型のデータエコシステムに対する高まる需要を取り込む体制を整えることとなる。 詳しくは、 www.dvlt.ai を参照されたい。

データボルトAIについて

データボルトAI (NASDAQ: DVLT) は、AI駆動のデータ評価、収益化、および音響技術の分野を牽引している。 同社の特許取得済みインフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、産業分野を問わず、データ資産の安全かつプライバシー最優先の取引を可能にする。 ADIO®超音波広告、DataScore®、DataValue®、およびDataBank®を含むデータボルトAIのソリューションは、金融グレードのセキュリティとリアルタイムインテリジェンスを備え、企業がデータから新たな価値を引き出すことを可能にしている。 詳しくは、 www.dvlt.ai を参照されたい。

NYIAXについて

NYIAXは、NASDAQと共同で保有する知的財産に基づき、ブロックチェーンを活用した独自の取引プラットフォームを提供している。 金融市場の基準を広告分野にもたらすことを目的に設計されたこのプラットフォームは、将来のメディアおよびデータ契約の透明で自動化された取引を可能にする。 広告業界を超え、NYIAXの特許技術はフィンテック、ヘルスケア、小売、エンターテインメントなどの資産クラスおよび産業分野に拡張できるよう設計されており、グローバル市場における効率性、信頼性、成長を促進している。 詳しくは、以下を閲覧されたい： https://www.nyiax.com/

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)(改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としている。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、今後の買収戦略およびそのスケジュール、ライセンス供与およびデータ取引所施策、諮問委員会および取締役会に関する計画的変更、特許関連施策、特許侵害および特許防御戦略、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実なものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、本プレスリリースで言及された取引に関する最終契約書を締結する能力、関連するクロージング条件を満たし、予定したスケジュールで、またはそもそも取引を完了する能力、当該取引から期待される利益を実現できるかどうかに関するリスク、取得した資産を活用して市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、新たな収益源を開拓できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及されたデータ取引所に対する規制当局の承認を取得できるかどうか、および当該取引所を導入できるかどうかに関するその他のリスク、同社の現在の流動性状況および事業継続を支えるための追加資金調達を行う必要性、取得したビットコインを収益化し、既に公表しているビットコイン投資の最終分を完了できるかどうかに関するリスク、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) への提出書類により詳細に記載されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

追加情報および閲覧方法

提案されている資産買収に関連して、データボルトAIは米国証券取引委員会 (SEC) に最終委任状説明書を提出する予定である。 データボルトAIの最終委任状説明書 (提出された場合) は、同社株主に郵送される予定である。 データボルトAIの株主は、SECに提出される可能性のある委任状説明書およびその他の文書が入手可能になった場合に、それらには提案された資産買収に関する重要な情報が記載されているため、それらを慎重かつ完全に読むことが強く推奨される。

データボルトAIの株主は、これらの文書 (入手可能となった場合) およびデータボルトAIおよびNYIAXに関する重要な情報を含むその他の文書は、SECに正式に提出された後、SECが管理するウェブサイト (http://www.sec.gov) を通じて無料で入手することができる。 SECに提出された文書の写しは、下記の連絡先情報を通じてデータボルトAIに問い合わせることで、無料で入手することもできる。

勧誘への参加者

データボルトAIおよびその取締役、執行役員、ならびにその他の経営陣および従業員は、資産買収に関連してデータボルトAI株主からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性がある。 株主は、資産買収に関する委任状説明書が入手可能になった場合には、重要な情報が含まれるため、慎重に読むことが強く推奨される。 資産買収に関連して、SECの規則に基づき、データボルトAIの株主からの委任状勧誘の参加者とみなされる可能性のある人物に関する情報は、SECに提出される委任状説明書に記載される予定である。 また、データボルトAIの執行役員および取締役に関する情報も、資産買収に関連する委任状説明書が入手可能になった際に、その中で明示される予定である。 これらの文書および関連情報を含むその他の文書の無料コピーは、SECのウェブサイト (www.sec.gov) から、または以下に記載された住所もしくは電話番号宛てに請求することで入手することができる。

