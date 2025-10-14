Datavault AI Menandatangani Surat Hasrat untuk Mengambil Alih NYIAX, Meluaskan Pertukaran Data Maklumat yang Dipatenkan dan Kehadiran Komersialnya

BEAVERTON, Oregon, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), perintis dalam penilaian data berasaskan AI, pengewangan data dan teknologi akustik, hari ini mengumumkan pemeteraian surat hasrat (LOI) untuk mengambil alih NYIAX Inc., sebuah syarikat teknologi dan perkhidmatan yang beroperasi di Amerika Syarikat, Eropah dan Dubai. Transaksi ini, tertakluk kepada kelulusan Nasdaq dan pemeteraian perjanjian muktamad dengan syarat penutupan lazim, akan membawa platform pertukaran berasaskan blockchain, portfolio paten, agensi pemasaran sebagai perkhidmatan dan unit perniagaan pengiklanan NYIAX di bawah naungan Datavault AI.

Pengambilalihan strategik ini akan memperkukuh perjanjian pelesenan sedia ada antara Datavault AI dan NYIAX bagi teknologi ultrasonik ADIO® yang dipatenkan, sekali gus membawa NYIAX sepenuhnya ke dalam ekosistem Datavault AI. Integrasi ini memperkukuh platform Information Data Exchange® (IDE) milik Datavault AI dengan menambah keupayaan perdagangan automatik dan telus merentasi pelbagai kelas aset. Pelancaran akan datang dijangka merangkumi International Elements Exchange (IEE), International NIL Exchange dan American Political Exchange (APE), yang masing-masing dijadualkan diperkenalkan dalam tempoh dua suku tahun akan datang. Platform-platform ini akan membolehkan perdagangan aset data, hak NIL dan maklumat politik secara selamat dan masa nyata — semuanya disokong oleh analitik AI dan keselamatan blockchain.

NYIAX menawarkan platform perdagangan proprietari yang dibangunkan berasaskan harta intelek yang dimiliki bersama dengan Nasdaq dan dikuasakan oleh teknologi blockchain. Platform ini menggabungkan keteguhan infrastruktur pasaran kewangan dengan keperluan industri moden yang terus berkembang. Selain kepimpinan pasaran dalam industri pengiklanan, teknologi dan harta intelek, NYIAX boleh disesuaikan merentasi pelbagai kelas aset — termasuk fintech, penjagaan kesihatan, runcit dan hiburan — sekali gus meluaskan capaian ke dalam industri yang sedang mengalami transformasi besar dan memerlukan keupayaan perdagangan yang canggih.

Memperkasa Era Baharu Inovasi Berasaskan Data

“Pengambilalihan ini akan menjadi pencapaian transformatif bagi Datavault AI, yang menyatukan kepakaran AI kami dengan teknologi pertukaran terbukti milik NYIAX untuk mencipta nilai luar biasa dalam pengewangan data,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Dengan membawa NYIAX di bawah naungan jenama kami, kami bukan sahaja memperluaskan rangkaian teknologi kami — malah mempercepatkan pelancaran bursa baharu yang akan mentakrif semula cara industri mengurus data dengan integriti, privasi dan kecekapan. Syarikat gabungan ini bersedia untuk menerajui penyelesaian Web 3.0 merentasi bidang sukan, hiburan, fintech dan banyak lagi.”

Integrasi ini akan memanfaatkan teknologi ADIO® milik Datavault AI — yang telah dilesenkan kepada NYIAX — untuk pengiklanan ultrasonik yang menyisipkan data tidak dapat didengar ke dalam aliran audio, membolehkan capaian kepada khalayak di lokasi acara, siaran dan persekitaran runcit tanpa menjejaskan privasi. Digabungkan dengan platform pertukaran milik NYIAX, ini mewujudkan pasaran lancar untuk perdagangan inventori iklan ultrasonik bersama kontrak media tradisional, disokong oleh alat berasaskan AI milik Datavault AI — DataScore®, DataValue® dan DataBank® — bagi penilaian serta kecairan masa nyata.

“Penyertaan NYIAX ke dalam Datavault AI menandakan permulaan era baharu,” kata Teri Gallo, Ketua Pegawai Eksekutif NYIAX. “Bersama-sama, kami mentakrifkan semula cara pasaran beroperasi — menggabungkan keteguhan pasaran kewangan dengan teknologi inovatif yang mengutamakan privasi untuk membuka peluang baharu kepada rakan kongsi di seluruh dunia dalam bidang pengiklanan dan seterusnya.”

Transaksi ini dijangka dimuktamadkan pada S1 2026, tertakluk kepada kelulusan pihak pengawal selia dan pemegang saham Datavault AI, sekali gus meletakkan syarikat gabungan ini dalam kedudukan strategik untuk merebut permintaan yang semakin meningkat terhadap ekosistem data yang selamat dan dipertingkatkan dengan AI. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dvlt.ai.

Perihal Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) ialah peneraju dalam penilaian data berasaskan AI, pengewangan dan teknologi akustik. Platform Information Data Exchange® (IDE) miliknya yang dipatenkan membolehkan dagangan aset data yang selamat dan mengutamakan privasi merentasi pelbagai industri. Penyelesaian Datavault AI — termasuk pengiklanan ultrasonik ADIO®, DataScore®, DataValue® dan DataBank® — memperkasa perniagaan untuk membuka nilai baharu daripada data dengan keselamatan bertaraf kewangan dan kecerdasan masa nyata. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Perihal NYIAX

NYIAX menawarkan platform perdagangan proprietari yang dibangunkan berasaskan harta intelek yang dimiliki bersama dengan Nasdaq dan dikuasakan oleh teknologi blockchain. Direka khusus untuk membawa piawaian pasaran kewangan ke dalam industri pengiklanan, platform ini membolehkan dagangan kontrak media dan data masa hadapan secara telus dan automatik. Di luar sektor pengiklanan, teknologi NYIAX yang dipatenkan direka untuk diperluas ke pelbagai kelas aset dan sektor — termasuk fintech, penjagaan kesihatan, runcit dan hiburan — bagi memacu kecekapan, kepercayaan dan pertumbuhan dalam pasaran global. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://www.nyiax.com/

Nota Amaran Mengenai Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan berpandangan ke hadapan seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995 yang telah dipinda, serta undang-undang sekuriti lain yang berkaitan. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “berterusan” dan variasi perkataan tersebut serta ungkapan bersyarat atau masa depan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan ini, termasuk kenyataan dalam dokumen ini yang berkaitan dengan peluang dan prospek perniagaan, strategi, jangkaan hasil masa hadapan, strategi serta garis masa pengambilalihan masa hadapan, inisiatif pelesenan dan pertukaran data serta perubahan yang dirancang kepada lembaga penasihat dan lembaga pengarah, inisiatif paten, pelanggaran paten dan strategi mempertahankan paten serta pelaksanaan teknologi kami yang telah dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan penggantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan berpandangan ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya semua harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan notis kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi mengembangkan pegangan pasaran kami dengan berkesan; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; penerimaan kelulusan pengawalseliaan bagi pertukaran data serta risiko lain berkaitan pelaksanaan pertukaran tersebut; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan serta keupayaan kami untuk mengewangkan bitcoin yang telah diperoleh dan menyempurnakan tranche akhir pelaburan bitcoin kami; keadaan pasaran, ekonomi dan faktor umum lain; keupayaan kami untuk terus beroperasi sebagai entiti berterusan; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa bagi pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; serta risiko lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan kami kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Maklumat Tambahan dan Tempat Untuk Mendapatkannya

Berhubung dengan cadangan Pembelian Aset, Datavault berhasrat untuk memfailkan kenyataan proksi muktamad kepada SEC. Kenyataan proksi muktamad bagi Datavault (jika dan apabila tersedia) akan dihantar kepada para pemegang saham Datavault melalui pos. DATAVAULT MENGGESA PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMBACA PENYATA PROKSI DAN DOKUMEN LAIN YANG MUNGKIN DIFAILKAN KEPADA SEC DENGAN TELITI DAN SEPENUHNYA JIKA DAN APABILA IA TERSEDIA KERANA IA AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING BERHUBUNG CADANGAN PEMBELIAN ASET TERSEBUT.

Para pemegang saham Datavault akan dapat memperoleh salinan percuma dokumen-dokumen ini (jika dan apabila tersedia) serta dokumen lain yang mengandungi maklumat penting tentang Datavault dan NYIAX, sebaik sahaja dokumen tersebut difailkan kepada SEC, melalui laman web yang dikendalikan oleh SEC di http://www.sec.gov. Salinan dokumen yang difailkan kepada SEC juga akan disediakan secara percuma dengan menghubungi Datavault melalui maklumat hubungan yang tertera di bawah.

Peserta dalam Proses Permintaan Proksi

Datavault serta para pengarah, pegawai eksekutif dan ahli pengurusan serta kakitangannya mungkin dianggap sebagai peserta dalam proses permintaan proksi daripada para pemegang saham Datavault berhubung dengan Pembelian Aset tersebut. Para pemegang saham digesa untuk membaca dengan teliti penyata proksi berkaitan dengan Pembelian Aset apabila ia tersedia, kerana dokumen tersebut akan mengandungi maklumat penting. Maklumat mengenai individu yang mungkin, menurut peraturan SEC, dianggap sebagai peserta dalam proses permintaan proksi daripada para pemegang saham Datavault yang berkaitan dengan cadangan Pembelian Aset akan dinyatakan dalam kenyataan proksi apabila ia difailkan kepada SEC. Maklumat mengenai pegawai eksekutif dan pengarah Datavault akan dinyatakan dalam kenyataan proksi yang berkaitan dengan Pembelian Aset apabila ia tersedia. Anda boleh mendapatkan salinan percuma dokumen-dokumen ini serta dokumen lain yang mengandungi maklumat berkaitan melalui laman web SEC di www.sec.gov atau dengan mengemukakan permintaan ke alamat atau nombor telefon yang dinyatakan di bawah.

