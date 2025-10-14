Datavault AI ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าซื้อกิจการ NYIAX ขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จดสิทธิบัตรและฐานธุรกิจเชิงพาณิชย์

บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่านทาง IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการประเมินมูลค่าข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ การสร้างรายได้จากข้อมูล และเทคโนโลยีด้านเสียง ได้ประกาศลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อเข้าซื้อกิจการของ NYIAX Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและบริการที่ดำเนินงานในสหรัฐฯ ยุโรป และดูไบ การทำธุรกรรมนี้จะอยู่ภายใต้การอนุมัติจาก Nasdaq และการทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายตามเงื่อนไขปิดดีลที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ NYIAX นำเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน พอร์ตสิทธิบัตร เอเจนซี่ด้านการตลาดในรูปแบบบริการ และหน่วยธุรกิจโฆษณา เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มของ Datavault AI
การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์นี้จะต่อยอดจากข้อตกลงสิทธิการใช้งานก่อนหน้านี้ระหว่าง Datavault AI และ NYIAX สำหรับเทคโนโลยีคลื่นเสียงที่จดสิทธิบัตร ADIO® โดยในครั้งนี้จะทำให้ NYIAX เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มรูปแบบในระบบนิเวศของ Datavault AI การผสานระบบนี้ช่วยเสริมความสามารถของ Datavault AI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับสิทธิบัตร Information Data Exchange® (IDE) โดยเพิ่มความโปร่งใสและระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่สามารถรองรับสินทรัพย์หลายประเภท การเปิดตัวในอนาคตคาดว่าจะรวมถึง International Elements Exchange (IEE), International NIL Exchange และ American Political Exchange (APE) ซึ่งทั้งหมดจะเปิดตัวภายในสองไตรมาสข้างหน้า แพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้สามารถซื้อขายทรัพย์สินข้อมูล สิทธิ์ NIL และข้อมูลทางการเมืองได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ - ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ด้วย AI และระบบความปลอดภัยของบล็อกเชน
NYIAX นำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายเฉพาะทางที่สร้างขึ้นบนทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับ Nasdaq และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มนี้ผสานโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมยุคใหม่ นอกเหนือจากความเป็นผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมโฆษณาแล้ว เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของ NYIAX ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท - รวมถึงฟินเทค การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก และความบันเทิง - โดยขยายการเข้าถึงสู่อุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยสำคัญ และต้องการความสามารถในการซื้อขายขั้นสูง
ขับเคลื่อนยุคใหม่แห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
"การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Datavault AI โดยเป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้าน AI ของเราเข้ากับเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ NYIAX เพื่อสร้างคุณค่าอันเหนือชั้นในการทำรายได้จากข้อมูล" Nathaniel Bradley ประธานกรรมการบริหารของ Datavault AI กล่าว "ด้วยการนำ NYIAX เข้ามาอยู่ภายใต้แบรนด์ของเรา เราไม่ได้เพียงขยายกลุ่มเทคโนโลยีของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเร่งการเปิดตัวแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ที่จะกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการจัดการข้อมูลของอุตสาหกรรม ด้วยความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า บริษัทที่รวมกันนี้พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในโซลูชัน Web 3.0 ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งกีฬา ความบันเทิง ฟินเทค และอีกมากมาย"
การผสานระบบนี้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ADIO® ของ Datavault AI ซึ่งได้ให้สิทธิ์ใช้งานกับ NYIAX แล้ว สำหรับการโฆษณาผ่านคลื่นเสียงที่สามารถฝังข้อมูลลงในสัญญาณเสียงโดยที่ผู้ฟังไม่ได้ยิน เพื่อเข้าถึงผู้ชมในสถานที่จัดงาน การออกอากาศ และสภาพแวดล้อมค้าปลีก โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว เมื่อรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนของ NYIAX ระบบนี้จะสร้างตลาดซื้อขายโฆษณาผ่านคลื่นเสียงแบบไร้รอยต่อ ซึ่งสามารถซื้อขายควบคู่ไปกับสัญญาสื่อแบบดั้งเดิม โดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Datavault AI อันได้แก่ DataScore®, DataValue® และ DataBank® เพื่อการประเมินมูลค่าและสภาพคล่องแบบเรียลไทม์
"การเข้าร่วมกับ Datavault AI ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับ NYIAX" Teri Gallo ประธานกรรมการบริหารของ NYIAX กล่าว "เรากำลังร่วมกันนิยามวิธีการทำงานของตลาดใหม่อีกครั้ง ด้วยการผสานมาตรฐานความเข้มงวดของตลาดการเงินเข้ากับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับพันธมิตรทั่วโลกในภาคการโฆษณาและสาขาอื่น ๆ"
การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2026 ภายใต้การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นของ Datavault AI โดยการรวมกิจการครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบนิเวศข้อมูลที่ปลอดภัยและเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านการประเมินมูลค่าข้อมูล การสร้างรายได้จากข้อมูล และเทคโนโลยีเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของบริษัทภายใต้ชื่อ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถซื้อขายทรัพย์สินข้อมูลระหว่างอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โซลูชันของ Datavault AI รวมถึงเทคโนโลยี ADIO® สำหรับการโฆษณาผ่านคลื่นเสียง, DataScore®, DataValue® และ DataBank® ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าใหม่จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับการเงินและระบบวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ NYIAX
NYIAX นำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายเฉพาะทางที่พัฒนาขึ้นบนทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับ Nasdaq และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดการเงินเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณา โดยเปิดโอกาสให้เกิดการซื้อขายสัญญาสื่อและข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างโปร่งใสและอัตโนมัติ นอกเหนือจากด้านโฆษณา เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ NYIAX ยังออกแบบให้สามารถขยายการใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงฟินเทค การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก และความบันเทิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตในตลาดระดับโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://www.nyiax.com/
หมายเหตุเตือนเกี่ยวกับข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มี "ข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต" ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ คำต่าง ๆ เช่น "คาดว่า" "จะ" "คาดการณ์" "ดำเนินต่อไป" รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงข้อความในที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท การคาดการณ์รายได้ในอนาคต กลยุทธ์และกรอบเวลาในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต โครงการให้สิทธิ์การใช้งานและตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร โครงการด้านสิทธิบัตร กลยุทธ์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานซึ่งถึงแม้จะถือว่าเหมาะสมโดยบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่ก็มีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเด็นต่อไปนี้: ความสามารถของเราในการจัดทำเอกสารสัญญาข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดดีลและดำเนินการให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่สามารถปิดธุรกรรมได้เลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการบรรลุประโยชน์ที่คาดหวังจากธุรกรรมดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดให้เติบโตอย่างประสบความสำเร็จ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการเปิดช่องทางรายได้ใหม่ การได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการดำเนินการแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้สำเร็จ สภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท และความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากบิตคอยน์ที่ได้มา และการปิดการลงทุนในบิตคอยน์งวดสุดท้ายซึ่งได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ตลอดจนสภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยทั่วไปอื่น ๆ รวมถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในฐานะกิจการที่ยังคงดำเนินงานอยู่ ความสามารถในการคงสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนงานทั้งด้านการดำเนินงานและงบประมาณ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของบริษัท ระดับความร่วมมือของผู้ได้รับสิทธิ์ในการนำเทคโนโลยีของบริษัทไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน (หากมี) กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียดในเอกสารยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
ข้อมูลเพิ่มเติมและสถานที่เข้าถึงเอกสาร
เกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เสนอไว้ Datavault มีความตั้งใจที่จะยื่นแบบแถลงมติฉบับสมบูรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) แบบแถลงมติฉบับสมบูรณ์ของ Datavault (หากและเมื่อพร้อมใช้งาน) จะส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นของ Datavault Datavault ขอให้ผู้ถือหุ้นอ่านแบบแถลงมติและเอกสารอื่น ๆ ที่อาจยื่นต่อ SEC อย่างละเอียดครบถ้วน เมื่อเอกสารเหล่านั้นพร้อมใช้งาน เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เสนอไว้
ผู้ถือหุ้นของ Datavault จะสามารถขอรับสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หากและเมื่อมีให้บริการ) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Datavault และ NYIAX เมื่อเอกสารยื่นต่อ SEC โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov สำเนาเอกสารที่ยื่นต่อ SEC จะมีให้บริการฟรี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ Datavault ได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง
ผู้เข้าร่วมในการขอความเห็นชอบ
Datavault รวมถึงคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และสมาชิกคนอื่น ๆ ในฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท อาจถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการขอรับมติจากผู้ถือหุ้นของ Datavault ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นอ่านแบบแถลงมติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์นี้อย่างละเอียดเมื่อมีให้บริการ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการขอรับมติจากผู้ถือหุ้นของ Datavault ภายใต้กฎระเบียบของ SEC ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ จะถระบุไว้ในแบบแถลงมติเมื่อมีการยื่นต่อ SEC นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของ Datavault จะเปิดเผยในแบบแถลงมติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อพร้อมใช้งาน คุณสามารถขอรับสำเนาเอกสารเหล่านี้และเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หรือโดยส่งคำขอไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ
marketing@dvlt.ai
ข้อมูลติดต่อนักลงทุน
800.491.9665
datavaultinvestors@allianceadvisors.com