Datavault AI 签署收购 NYIAX 的意向书，进一步扩展其专利信息数据交换平台及商业版图

比弗顿，俄勒冈州, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 渠道发布 -- 作为一家在 AI 驱动的数据估值、变现和声学技术领域的先驱企业，Datavault AI Inc.（Nasdaq: DVLT）今日宣布已签署一份意向书（Letter of Intent, LOI），拟收购 NYIAX Inc.。后者是一家业务覆盖美国、欧洲以及迪拜的技术与服务公司。 本次交易需经 Nasdaq 批准，并在签订包含惯常交割条件的最终协议后方可完成。交易完成后，NYIAX 的区块链驱动交易所、专利组合、营销即服务机构以及广告业务部门将并入 Datavault AI 旗下。

此次战略收购将在 Datavault AI 与 NYIAX 之前签署的专利许可协议基础上展开，该协议涉及 Datavault AI 专利拥有的 ADIO® 超声波技术。通过这次收购，NYIAX 将全面融入 Datavault AI 生态系统。 本次整合通过为各类资产添加透明且自动化的交易功能，进一步增强了 Datavault AI 专利拥有的 Information Data Exchange®（IDE）技术。 即将推出的平台预计包括国际要素交易所（IEE）、国际姓名、形象与肖像（NIL）交易所以及美国政治交易所（APE），预计将在未来两个季度内相继亮相。 这些平台将支持数据资产、姓名、形象与肖像（NIL）权利以及政治信息的实时安全交易——所有交易都将由人工智能分析和区块链安全技术提供保障。

NYIAX 提供一款基于与 Nasdaq 共同拥有的知识产权构建，并由区块链技术驱动的专有交易平台。 该平台将金融市场基础设施的严谨性与现代产业不断变化的需求完美结合。 除了在广告行业占据市场领导地位外，NYIAX 的技术和知识产权还可应用于各类资产，包括金融科技、医疗健康、零售和娱乐等领域，从而拓展其在经历重大变革且需求先进交易能力的行业中的影响力。

为数据驱动的创新开辟新纪元

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“此次收购将成为 Datavault AI 的一个转折性里程碑。通过将我们在人工智能领域的专业技术与 NYIAX 成熟的交易所技术相结合，我们将在数据变现领域创造无与伦比的价值。 通过将 NYIAX 纳入我们的品牌体系，我们不仅扩展了技术产品组合，更加速了颠覆性交易所平台的推出，这些平台将重新定义各行业如何在确保完整性、隐私和高效的前提下处理数据。 两家公司合并后，我们将有望在体育、娱乐、金融科技等领域引领 Web 3.0 解决方案的发展。”

本次整合将运用 Datavault AI 的 ADIO® 技术（此前已授权 NYIAX 使用）进行超声波广告投放。该技术能在音频流中嵌入人耳无法察觉的数据，覆盖场馆、广播及零售环境中的受众，同时确保隐私安全不受侵犯。 这项技术与 NYIAX 的交易所结合，将为超声波广告库存与传统媒体合同的交易打造一个无缝的市场平台，并依托 Datavault AI 的人工智能驱动工具——DataScore®、DataValue® 和 DataBank®——提供实时估值和流动性保障。

NYIAX 首席执行官 Teri Gallo 表示：“加入 Datavault AI 标志着 NYIAX 进入一个全新的发展时代。 我们将与 Datavault AI 一起携手重塑市场运作模式——结合金融市场的严谨性与创新、隐私优先的技术，为全球合作伙伴在广告及更广泛领域开辟全新机遇。”

本次收购预计将在 2026 年第一季度完成，待监管机构和 Datavault AI 股东批准。合并后，公司将借此机会把握安全且人工智能赋能的数据生态系统日益增长的需求。 如需了解更多信息，请访问 www.dvlt.ai 。

关于 Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) 是 AI 驱动的数据估值、变现以及声学技术领域的领导者。 该公司专利拥有的 Information Data Exchange® （IDE）技术支持跨行业数据资产的安全交易，并始终把隐私保护放在首位。 Datavault AI 的解决方案——包括 ADIO® 超声波广告、DataScore®、DataValue® 和 DataBank®——帮助企业凭借金融级安全和实时智能洞察，从数据中挖掘全新价值。 如需了解更多信息，请访问： www.dvlt.ai 。

关于 NYIAX

NYIAX 提供了一个基于与 Nasdaq 共有的知识产权构建、且由区块链技术驱动的专属交易平台。 该平台专为将金融市场级的标准引入广告行业而打造，支持未来媒体以及数据合同透明、自动化的交易。 除广告领域外，NYIAX 的专利技术还为覆盖各类资产和行业领域——这包括金融科技、医疗健康、零售以及娱乐产业——而设计，从而有助于推动全球市场范围内的效率提升、信任建立以及增长发展。 如需了解更多信息，请访问 https://www.nyiax.com/

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》（修订案）以及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中涉及的前瞻性陈述，包括：业务机遇与前景、战略规划、未来营收预期、未来收购策略与时间表、授权与数据交易所计划、顾问委员会与董事会架构计划变更、专利计划、专利侵权认定与维权策略以及专利技术成功实施等相关陈述，均基于本公司及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性声明存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否就本新闻稿中提及的交易签署最终文件；我们能否满足相关交割条件并按预期时间表或根本完成交易；与我们能否实现该交易的预期收益有关的风险；与我们能否利用所收购的资产成功扩大市场份额有关的风险；与我们能否开辟新的收入来源有关的风险；本新闻稿中提及的数据交易所能否获得监管批准，以及我们在实施这些交易所方面的其他相关风险；我们当前的流动性状况以及是否需要获得额外融资以支持持续运营；与我们能否将所收购的比特币变现，以及能否完成先前披露的比特币投资的最后一批交易有关的风险；总体市场、经济和其他状况；我们能否持续经营；我们能否维持我们的普通股在 Nasdaq 上市的资格；我们能否管理成本并执行我们的运营和预算计划；我们能否实现我们的财务目标；我们的被许可方是否以及在何种程度上将我们的技术整合到他们的产品中；任何此类实施的时间表；与技术创新和知识产权相关的风险；以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性声明。

补充信息以及获取途径

关于拟议的资产收购，Datavault 计划向美国证券交易委员会提交最终委托书。 Datavault 的最终委托书（如有且可用时）将邮寄给 Datavault 的股东。 Datavault 敦促股东在相关文件可用时，务必仔细阅读委托书及其他可能提交给美国证券交易委员会的文件的全部内容，因为这些文件将包含关于拟议资产收购的重要信息。

Datavault 股东可以在上述文件提交至美国证券交易委员会后，通过 SEC 维护的网站 http://www.sec.gov 免费获取这些文件（如有且可用时）以及包含 Datavault 和 NYIAX 重要信息的其他文件。 股东还可以通过以下联系方式联系 Datavault，免费获取向美国证券交易委员会提交的文件副本。

征集参与者

Datavault 及其董事、高层管理人员、其他管理层成员和员工，可能被视为与本次资产收购相关的向 Datavault 股东征集委托书的参与者。 我们敦促股东在委托书公布后仔细阅读关于资产收购的委托书，因为其中将包含重要信息。 根据 SEC 的规则，可能被视为参与向 Datavault 股东征集委托书的人员信息，将在委托书提交给 SEC 时披露。 有关 Datavault 高层管理人员和董事的信息将在与资产收购相关的委托书公布时披露。 您可以通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取上述文件以及其他相关文件，或者通过下方提供的地址和电话号码提出请求以获取这些文件。

