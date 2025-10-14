Datavault AI 簽署收購 NYIAX 的意向書，擴展專利資訊數據交換和業務範圍

俄勒岡州比弗頓, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 – 在 AI 數據估值、盈利化及聲學技術方面領先在前的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ，於今天宣布，該公司已簽署意向書 (LOI) 以收購 NYIAX Inc.，一家在美國、歐洲和社拜營運的技術與服務公司。 此項交易須獲得 Nasdaq 批准並簽署包含慣例結束條件在內的最終協議，將使 NYIAX 的區塊鏈驅動交易所、專利組合、營銷即服務機構及廣告業務單位納入 Datavault AI 的業務當中。

這一戰略收購將以 Datavault AI 與 NYIAX 之間的先前許可協議為基礎，該協議涉及 Datavault AI 專利所有之 ADIO® 超聲波技術，並將 NYIAX 全面納入至 Datavault AI 生態系統中。 今次整合透過增加跨資產類別的透明且自動化的交易功能，強化了 Datavault AI 專利所有的資訊數據交換 (Information Data Exchange®，IDE) 技術。 快將推出的項目包括國際元素交易所 (International Elements Exchange，IEE)、國際姓名、圖像與肖像 (NIL) 交易所 (International NIL Exchange，IEE) 和美國政治交易所 (American Political Exchange，APE)，這些項目計劃在未來兩個季度內陸續推出。 上述平台將為數據資產、NIL 權利和政治資訊提供安全的實時交易，一切均受到 AI 分析和區塊鏈安全機制的保障。

NYIAX 的專有交易平台建基於與 Nasdaq 共同擁有的知識產權，並由區塊鏈技術驅動。 這個平台將金融市場基礎設施的嚴謹性結合至各大現代行業日益增長的需求。 NYIAX 除了在廣告行業具備市場領導地位， 其技術和知識產權亦適用於各類資產（包括金融科技、醫療保健、零售和娛樂），這使其得以拓展至正在經歷重大變革並需要先進交易能力的各大行業。

賦能數據驅動創新的新時代

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「今次收購將成為 Datavault AI 的一個變革性里程碑，讓我們的 AI 專業知識與 NYIAX 的成熟交易技術結合起來，從而在數據盈利化方面創造無與倫比的價值。 「通過將 NYIAX 整合至我們的品牌，我們不僅在擴展我們的技術套件，還在加快推出顛覆行業如何以完整性、私隱和效率處理數據的創新交易平台。 合併之後的公司在會體育、娛樂、金融科技等領域引領 Web 3.0 解決方案。」

今次整合將利用已授權至 NYIAX Datavault AI 的 ADIO® 技術套用於超聲波廣告，在音頻流中嵌入無法聆聽的數據，在場地、廣播和零售環境中觸及觀眾而不妨礙私隱。 結合 NYIAX 的交易平台後，這將創造一個無縫的市場，能夠與傳統媒體合約一起交易超聲波廣告庫存，並由 Datavault AI 的 AI 驅動工具 DataScore®、DataValue® 和 DataBank® 提供實時估值和流動性。

NYIAX 行政總裁 Teri Gallo 說：「加入 Datavault AI 標誌著 NYIAX 新時代的開始。 我們共同重新定義市場運作方式——將金融市場的嚴謹性結合創新、重視私隱的技術，為全球廣告及其他領域的合作夥伴開啟全新機遇。」

這項交易預計將在 2026 年第一季度完成，有待監管機構和 Datavault AI 股東的批准，使公司在合併後能夠充份把握對安全、AI 增強的數據生態系統日益增長的需求。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

有關 Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據估值、盈利化及超聲波技術的發展。 其專利所有的資訊數據交換 (Information Data Exchange®，IDE) 技術使各行各業能夠以安全、私隱為首的方式交易數據資產。 ADIO® 超聲波廣告、DataScore®、DataValue® 和 DataBank® 等 Datavault AI 的解決方案，使企業能夠以金融級安全性和實時智能從數據中解鎖新的價值。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai 。

有關 NYIAX

NYIAX 的專有交易平台建基於與 Nasdaq 共同擁有的知識產權，並由區塊鏈技術驅動。 這個專門構建的平台旨在將金融市場標準引入廣告業，實現未來媒體和數據合約的透明及自動化交易。 除了廣告之外，NYIAX 的專利技術可應用於各種資產類別和行業，包括金融科技、醫療保健、零售和娛樂，推動全球市場的效率、信任度和發展。 如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.nyiax.com/

有關前瞻性聲明的注意事項

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的「前瞻性聲明」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、未來收購策略與時間表、授權與數據交換計劃、顧問委員會及董事局的擬定變更、專利計劃、專利侵權與專利防禦策略以及專利技術成功實施的陳述，均必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上仍存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在實質性差異：我們能否就本新聞稿中提及的交易達成最終協議文件；我們能否滿足該交易的交割條件以及按預期時間完成交易交割，或根本無法完成交割；我們能否實現該交易的預期效益；我們能否成功利用所獲得的資產來增長市場份額；我們能否開辟新的收入來源；本新聞稿提及的數據交換是否獲得監管批准以及我們實施這些交換的能力；我們當前的流動性狀況以及需獲得額外資金以支持持續營運的必要性；我們能否將所獲得的比特幣變現並完成之前披露的比特幣投資的最後一部分；一般市場、經濟及其他條件；我們能否持續經營；我們能否保持普通股在 Nasdaq 的上市地位；我們能否管理成本並執行營運和預算計劃；我們能否實現財務目標；我們的許可方能否以及多大程度上能將我們的技術實施到其產品中；任何此類實施的時間表；與技術創新和知識產權相關的風險，以及在我們向美國證券交易委員會提交的文件中更全面描述的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

額外資訊及查看方式

關於擬議的資產購買，Datavault 計劃向美國證券交易委員會提交最終代理聲明。 Datavault 的最終代理聲明（如有）將寄送至 Datavault 的股東。 Datavault 股東應仔細閱讀代理聲明及其他可能提交給美國證券交易委員會的文件，並在其可提供時閱畢全文，因為這些文件將包含有關擬議資產購買的重要資訊。

Datavault 證券持有人可以透過 SEC 維護的網站 www.sec.gov，免費獲得上述及其他載有 Datavault 及 NYIAX 重要資訊的文件（如有）。 您也可以透過以下資訊聯絡 Datavault ，免費索取提交至美國證券交易委員會的文件副本。

徵集參與者

Datavault 及其董事、高層管理人員和其他管理成員及僱員，可能被視為與資產購買有關的向 Datavault 股東徵集活動的參與者。 公司股東應在可提供時仔細閱讀關於資產購買的代理聲明，因為該聲明將包含重要資訊。 根據 SEC 的規則，可能被視為與資產購買有關的向 Datavault 股東徵集代理權的參與者的相關資訊，將在遞交給 SEC 的代理聲明中載列。 有關 Datavault 高層管理人員和董事的資料，在可用時將在與資產購買相關的代理聲明中載列。 請瀏覽美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 獲取上述及其他包含相關資訊文件的免費副本，或透過以下地址或電話號碼提出此類請求。

媒體查詢

marketing@dvlt.ai