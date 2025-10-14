Clipperton ouvre un bureau à New York et poursuit la construction de sa plateforme mondiale de conseil en fusions-acquisitions dédiée à la tech

Cette expansion marque une étape majeure dans l’ambition de Clipperton de devenir le principal conseil en M&A exclusivement focalisé sur la technologie au niveau mondial.

New York, NY – 14 octobre 2025

Clipperton annonce aujourd’hui l’ouverture d’un bureau à New York, son premier en Amérique du Nord, poursuivant ainsi sa stratégie à long terme visant à bâtir la principale plateforme mondiale de conseil dédiée exclusivement au secteur technologique.

Le bureau sera dirigé par Emily Anderson et Richard Hooper, récemment nommés Managing Partners, deux experts reconnus du secteur avec une solide expérience sur les marchés américains et internationaux.





Concrétiser une vision mondiale

Avec des bureaux désormais à New York, Paris, Londres, Berlin, Munich et Amsterdam, et des partenariats stratégiques en Asie et en Europe du Sud, Clipperton construit méthodiquement une plateforme unifiée, transfrontalière, adaptée aux besoins des fondateurs, des entreprises en forte croissance et des investisseurs stratégiques ou financiers du secteur technologique.

Cette expansion aux États-Unis représente bien plus qu’un simple développement géographique : elle traduit la volonté de Clipperton de devenir un acteur mondial de premier plan dans les transactions complexes et à fort impact en M&A tech, growth equity et buyout. Dans un monde où l’innovation ne connaît pas de frontières, Clipperton entend être le partenaire de référence pour les leaders de la tech en expansion internationale.

Ce qui distingue Clipperton, c’est son engagement envers un modèle de boutique dirigée par des associés seniors : exécution de haut niveau, expertise sectorielle approfondie et implication totale des associés à chaque étape du processus. Le bureau américain étend cette offre différenciante aux investisseurs financiers, aux scale-ups et aux acquéreurs stratégiques opérant de part et d’autre de l’Atlantique.





Présentation de l’équipe dirigeante aux États-Unis

Emily Anderson rejoint Clipperton après plus de vingt ans d’expérience en fusions-acquisitions, placements privés et introductions en bourse dans le secteur technologique. Elle occupait précédemment des postes seniors chez Union Square Advisors, Code Advisors (Raine Group), Goldman Sachs et Ernst & Young, où elle a conseillé des acteurs majeurs du logiciel, de l’e-commerce et de l’internet grand public. Elle est titulaire d’une licence en économie et comptabilité de l’Université de Californie à Santa Barbara, ainsi que d’un MBA de la NYU Stern School of Business. Emily est également experte-comptable agréée (CPA) en Californie.

Richard Hooper, ancien Managing Director chez RBC Capital Markets, apporte près de vingt ans d’expérience en conseil en M&A, en opérations de levée de fonds en capital et en dette pour des entreprises technologiques. Sa carrière inclut des postes de direction chez Barclays Capital et Lehman Brothers, où il a accompagné des leaders du logiciel d’entreprise, du cloud et des infrastructures numériques dans des transactions complexes et des transformations stratégiques. Richard est diplômé en économie de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et titulaire d’un MBA de la Fuqua School of Business (Université Duke).





Accélérer la dynamique transatlantique

Depuis sa création en 2003, Clipperton intervient sur des opérations transfrontalières entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Parmi les transactions récentes impliquant des acteurs américains :

FTV Capital dans son investissement dans N2F , plateforme leader de gestion des notes de frais pour PME ;

dans son investissement dans , plateforme leader de gestion des notes de frais pour PME ; Peter Park , éditeur européen de logiciels de gestion de stationnement, dans son financement de croissance par Great Hill Partners , un fonds de private equity américain de premier plan ;

, éditeur européen de logiciels de gestion de stationnement, dans son financement de croissance par , un fonds de private equity américain de premier plan ; Didomi, leader mondial de la gestion du consentement et des préférences utilisateurs, dans sa levée de 83 millions de dollars auprès de Marlin Equity Partners.

Avec une présence locale, Clipperton renforce sa capacité à accompagner ses clients des deux côtés de l’Atlantique - qu’il s’agisse de soutenir des innovateurs européens tournés vers le marché américain, ou d’aider des investisseurs et acquéreurs américains à se développer en Europe.





Une plateforme centrée sur les besoins des clients, non sur les produits bancaires

La plateforme de Clipperton repose sur une mission unique : accompagner les entreprises technologiques et leurs investisseurs avec clarté stratégique, exécution irréprochable et implication directe des associés seniors.

Même dans son expansion internationale, Clipperton conserve son ADN de boutique :

Pas de délégation excessive — chaque mandat est piloté par des professionnels seniors ;

Expertise sectorielle pointue dans le SaaS, l’infrastructure, la fintech, la healthtech, et d’autres verticales clés ;

Total alignement d’intérêts avec les fondateurs, fonds de private equity et investisseurs à long terme au-delà des frontières.

Cette approche intégrée positionne Clipperton comme une alternative différenciante face aux grandes banques généralistes - un acteur entièrement construit autour des besoins spécifiques des entrepreneurs et investisseurs de la tech.





Nicolas von Bülow, cofondateur et Managing Partner de Clipperton, déclare :

« L’ouverture du bureau de New York constitue une étape majeure dans notre stratégie à long terme. Notre ambition est claire : bâtir la plateforme mondiale la plus connectée, pertinente et performante, dédiée exclusivement à la technologie. Avec Emily et Richard à nos côtés, nous ne faisons pas qu’entrer sur le marché américain - nous nous ancrons au cœur de la tech mondiale. »

Emily Anderson ajoute :

« Clipperton combine une expertise technologique approfondie et une réelle présence internationale. C’est exactement ce dont les fondateurs et entreprises de croissance américaines ont besoin lorsqu’ils recherchent des partenaires capables de comprendre à la fois leur secteur et leurs ambitions mondiales. »

Richard Hooper conclut :

« Les marchés technologiques ne s’arrêtent pas aux frontières nationales, et le conseil ne devrait pas le faire non plus. Grâce à sa base à New York, Clipperton peut désormais connecter plus directement les acteurs américains et européens, en les aidant à mener à bien des transactions transfrontalières complexes et à saisir des opportunités à l’échelle mondiale. »





À propos de Clipperton

Clipperton est une banque d’affaires internationale de premier plan dédiée aux entreprises technologiques et de croissance, avec des bureaux à Paris, New York, Berlin, Munich, Londres et Amsterdam, ainsi que des partenariats en Suisse, Chine, Italie et Espagne. Le cabinet offre des services de conseil stratégique et financier aux entrepreneurs, aux entreprises et aux investisseurs de premier rang souhaitant réaliser des opérations de M&A, private equity, placements privés et financements par la dette. Fondée en 2003, Clipperton a réalisé plus de 500 transactions aux côtés d’entreprises technologiques à forte croissance, de grands groupes internationaux et d’investisseurs financiers de renom.





