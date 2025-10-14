ESSO S.A.F. : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 4 novembre 2025

Nanterre, le 14 octobre 2025

Les actionnaires de la société Esso Société Anonyme Française sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 4 novembre 2025 à 15 heures, à l’hôtel Novotel, 21 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison.

L’avis de réunion préalable a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 26 septembre 2025 et contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la société, 20 rue Paul Héroult – 92000 Nanterre, ou se faire adresser, l'ensemble des informations prévues par l’article R. 225-83 du Code de commerce auprès du contact dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Contact

CIC Market Solutions - Solutions de Marché Primaire

6 avenue de Provence - 75009 Paris

Aurélie HERVÉ - Tél. : 01 53 48 81 82

E-mail : aurelie.herve@cic.fr

Pièce jointe