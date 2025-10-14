Un nombre record de participants ont déployé le sonar à synthèse d’ouverture de Kraken Robotics au REPMUS 2025

Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics, Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG ; OTCQB : KRKNF) a annoncé qu’un nombre record de participants avait utilisé son service de sonar à synthèse d’ouverture (SAS) lors de l’exercice annuel REPMUS d’expérimentation robotique et de prototypage de systèmes maritimes sans pilote au Portugal. Sept équipes navales internationales et trois fabricants de véhicules sous-marins sans équipage (UUV) ont déployé Kraken SAS pour des exercices de sécurité maritime, notamment des opérations de contre-mesures contre les mines et l’inspection des infrastructures sous-marines critiques, démontrant l’interopérabilité entre les plateformes, les nations et les objectifs de mission dans le domaine sous-marin.

Comme l’a déclaré Greg Reid, président-directeur général de Kraken Robotics, « cette année, nous avons constaté que l’utilisation de Kraken SAS lors de REPMUS a doublé par rapport à l’année dernière, avec dix équipes utilisant les systèmes Kraken. Les essais opérationnels pratiques comme ceux effectués lors de REPMUS ont une valeur inestimable, ils nous permettent de collaborer avec les opérateurs dans des conditions réelles, et ainsi d’affiner le développement des produits et de continuer à fournir les meilleures solutions pour les missions à venir. »

Il s’agit de la quatrième année consécutive de soutien de Kraken à REPMUS, avec un nombre croissant de participants utilisant Kraken SAS chaque année, passant d’un en 2022 à 10 en 2025. Cette année, Kraken SAS a été intégré à quatre types différents d’UUV, des catégories petite à grande.

Le personnel de Kraken a assuré l’intégration à terre et le support des données, en collaborant avec les utilisateurs sur les meilleures pratiques pour des opérations efficaces et précises. Les systèmes ont capturé des données à une résolution constante de 3 cm x 3 cm, révélant des objets ressemblant à des mines et des câbles sous-marins d’une taille de seulement 5 cm de diamètre.

L’exercice REPMUS 2025 a réuni plus de 30 nations, 2 000 participants et 250 moyens autonomes pour tester l’interopérabilité navale dans des environnements réalistes. Une vidéo résumant la participation de Kraken est disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=Yyr6E6jHsec.



Illustration 1 : Kraken SAS a été déployé par sept équipes navales internationales et trois partenaires industriels lors de l’exercice REPMUS 2025.

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS, INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V : PNG) (OTCQB : KRKNF) redéfinit le domaine des renseignements sous-marins grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à synthèse d’ouverture, d’imagerie sous-marine et LiDAR (ou détection et localisation par la lumière) de Kraken offrent la meilleure résolution de leur catégorie et fournissent des informations essentielles sur la sécurité, les infrastructures et la géologie des océans. Nos batteries révolutionnaires conçues pour résister à la pression offrent une densité énergétique élevée pour les véhicules marins sans équipage (ou UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics a son siège au Canada et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et soutient des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ae1856e-12d4-4d5e-98c1-e68442ea6076