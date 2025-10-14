Avis aux médias : MADD Canada présente son Programme scolaire aux jeunes en collaboration avec son commanditaire provincial, la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada présentera son Programme scolaire 2025-2026 à Terre-Neuve-et-Labrador en collaboration avec son commanditaire provincial, la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador (NLC). Dans le cadre de l’événement, des élèves de la 7e à la 9e année de l’école secondaire Beaconsfield Junior High à St. John’s assisteront à une projection spéciale qui leur donnera une vision immersive des conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies, ainsi que des moyens pour faire des choix sobre et sécuritaire.



Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes au Canada, et l'alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Afin de contrer ce grave problème, MADD Canada et la NLC proposent aux élèves de Terre-Neuve-et-Labrador des cours sur la conduite sobre dans le cadre du Programme scolaire de MADD Canada.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à interagir avec les invités, les élèves et le personnel.

Date : 16 octobre 2025 à 9 h Lieu : École Beaconsfield Junior High, 210 Waterford Bridge Rd, St. John’s, NL, A1E 1E2 Invités : Dawn Regan, Cheffe des opérations, MADD Canada Bruce Keating, président et chef de la direction de la NLC

Les présentations de soixante minutes de cette année comprennent une série de cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques et les conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies. Elles seront suivies d’un questionnaire interactif et de témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou virtuelle. Après la présentation, chaque école recevra une trousse éducative comprenant un guide à l’intention des éducateurs et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignantes et enseignants à poursuivre la conversation sur la conduite sobre avec les élèves tout au long de l'année scolaire.

Pour en savoir plus sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.



Pour de plus amples renseignements ou confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 223, ou par courriel à dregan@madd.ca.

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou par courriel à ankongmeneck@madd.ca.