Síminn hf. mun birta uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung 2025 þriðjudaginn 21. október næstkomandi.
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 22. október í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Fundurinn hefst klukkan 8:30 og eru fjárfestar og markaðsaðilar sérstaklega boðnir velkomnir.
Á fundinum munu María Björk Einarsdóttir forstjóri og Hjörtur Þór Steindórsson fjármálastjóri kynna uppgjörið og svara spurningum. Kynningarefni fundarins verður aðgengilegt á fjárfestavef Símans og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.
Jafnframt verður hægt að fylgjast með fundinum í streymi á vef Símans. Þeir sem vilja bera upp spurningar meðan á streymi stendur geta sent þær á fjarfestatengsl@siminn.is og þeim verður svarað í lok fundar.
Nánari upplýsingar veitir Hersir Aron Ólafsson á netfanginu fjarfestatengsl@siminn.is.
Síminn hf. - Uppgjör 3. ársfjórðungs 2025 verður birt eftir lokun markaðar 21. október
| Source: Síminn hf. Síminn hf.
Síminn hf. mun birta uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung 2025 þriðjudaginn 21. október næstkomandi.
Recommended Reading
-
October 13, 2025 05:03 ET | Source: Síminn hf.
Í 41. viku 2025 keypti Síminn hf. 5.000.000 eigin hluti að kaupverði 64.650.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir: DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr.)Eigin hlutir eftir...Read More
-
October 08, 2025 13:52 ET | Source: Síminn hf.
Síminn hf. lauk í dag útboði á nýjum 6 mánaða víxlaflokki SIMINN260422. Heildartilboð í flokkinn námu samtals 1.300 m.kr. að nafnvirði á flötu vöxtunum 7,90-8,09%. Tilboðum að fjárhæð 1.220 m.kr. að...Read More