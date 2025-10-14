Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 10 octobre 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 14 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 octobre au 10 octobre 2025









Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/10/2025 FR0000125338 135 000 121,3848 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/10/2025 FR0000125338 135 000 122,3104 Gré à gré

