Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 10 octobre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 octobre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 octobre au 10 octobre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|09/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|121,3848
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|10/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|122,3104
|Gré à gré
Pièce jointe
- Capgemini_-_2025-10-14_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_09 octobre_au_10 octobre 2025