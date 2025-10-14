Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 10 octobre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 14 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 octobre au 10 octobre 2025

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/10/2025 FR0000125338 135 000 121,3848 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 10/10/2025 FR0000125338 135 000 122,3104 Gré à gré

