PREMIER SEMESTRE TRÈS DYNAMIQUE ET ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION D’AUDACIA

DOUBLEMENT DE L’ACTIVITÉ DEEPTECH QUI REPRÉSENTE DÉSORMAIS PRÈS DE 50% DES REVENUS





HAUSSE DE +14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 6,1 M€ PORTÉE PAR L’HYPERCROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DEEPTECH (+114%) ET LE SUCCÈS DES FONDS QUANTONATION 2 ET EXPANSION

CONFIRMATION DE LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REVENUS DEEPTECH : 46% VS 25% À FIN JUIN 2024

CONFIANCE RENOUVELÉE DANS LA CAPACITÉ À ATTEINDRE LE MILLIARD D’AUM, PROJETÉ AU Q2 2026, GRÂCE À D’IMPORTANTES LEVÉES ET PROJETS EN COURS

RETOUR À UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION SEMESTRIEL POSITIF, 0,7 M€ CONTRE -0,4 M€ AU 1 ER SEMESTRE 2024

RÉSULTAT NET SEMESTRIEL 2025 SOLIDE À 0,7 M€, PROCHE DU RÉSULTAT NET ANNUEL 2024 (0,9 M€)

FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 100 PARTICIPATIONS POUR LES FONDS THÉMATIQUES, INCLUANT 72 PARTICIPATIONS DANS LA DEEPTECH, PROMISES À FORTE CRÉATION DE VALEUR

Paris, le 14 octobre 2025, 17h45 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAU), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre clos au 30 juin 20251.

« La croissance d’Audacia est portée par le caractère avant-gardiste de ses thématiques d’investissement. Les levées de fonds réalisées par nos véhicules et par nos SGP partenaires, ainsi que plusieurs nouveaux projets innovants relatifs aux fonds spécialisés initiés au cours du semestre, nous permettent d’approcher avec confiance le milliard d’AUM. Nous continuons à déployer tous les efforts nécessaires pour être l’acteur clé de l’investissement dans les projets disruptifs qui vont faire émerger les nouveaux champions européens dans des secteurs stratégiques de la DeepTech. » Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration

Progression de tous les indicateurs financiers, valorisant le pivot stratégique vers les fonds thématiques dont la DeepTech

Résultats financiers (M€)

Données consolidées non auditées S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 6,1 5,3 +14% Activité Fonds Thématiques : 3,6 2,0 +74% Capital Innovation 2,8 1,3 +114% Capital Développement 0,6 0,6 +6% Capital Immobilier 0,2 0,2 -12% Activité ISF 2,5 3,3 -23% Résultat d’exploitation 0,7 -0,4 +264% Taux de marge opérationnelle 11% n/a - Résultat net 0,7 0,05 x14 Taux de marge nette 11% 0,9% - Résultat net part du Groupe 0,4 0,05 x8

Audacia a réalisé un chiffre d’affaires semestriel 2025 de 6,1 M€ (+14%) qui se répartit comme suit :

3,6 M€ de revenus issus des fonds thématiques (59% du chiffre d’affaires du groupe au 30 juin 2025 vs. 39% au 30 juin 2024)





Leur hausse de +74% par rapport au 30 juin 2024, reflète le succès du pivot stratégique, notamment vers la DeepTech, en route vers les 500 M€ d’AUM, dont l’activité progresse de +114% à 2,8 M€, portée par la surperformance du fonds Quantonation 2 (participations dans le Quantique) et une très bonne performance du fonds Expansion (New Space & Défense).



Les segments Capital Développement et Capital Immobilier ont contribué aux revenus semestriels respectivement à hauteur de 0,6 M€ (+6%) et 0,2 M€ (stable).

2,5 M€ des revenus du segment ISF dont la contribution s’estompe progressivement, conformément au plan (41% du chiffre d’affaires groupe au 30 juin 2025 vs. 61% au 30 juin 2024). Un rendu exceptionnel de 26 M€ a été mené sur trois holdings ISF.





Le résultat d’exploitation du 1er semestre 2025 atteint 0,7 M€, en forte amélioration par rapport à la perte d’exploitation de -0,4 M€ enregistrée au 1er semestre 2024, période qui avait été marquée par un renforcement des ressources humaines dédiées aux fonds thématiques. Les frais de personnel sont restés stables par rapport au 1er semestre 2024, à environ 3,8 M€.

Le résultat financier s’établit à 0,1 M€ et inclut notamment des produits financiers issus de cessions de participations et de revenus obligataires.

Après prise en compte du résultat financier et de l’impôt sur les bénéfices (0,1 M€), le résultat net s’établit à 0,7 M€, proche du résultat de l’exercice 2024 entier (0,9 M€), faisant ressortir un taux de marge nette de 11%.

Structure financière solide

Au 30 juin 2025, les capitaux propres du Groupe Audacia s’élèvent à 13,9 M€ contre 13,5 M€ au 31 décembre 2024.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2025 s’élèvent à 3,1 M€ contre 4,5 M€ au 31 décembre 2024. Nette des dettes financières, la trésorerie ressort à 2,4 M€.

Bonne dynamique des fonds thématiques tirée par la DeepTech

Le 1er semestre 2025 a été marqué par une activité soutenue sur l’ensemble des segments d’investissement des fonds thématiques d’Audacia et de ses SGP partenaires, avec un total de 106 participations, dont 72 dans des sociétés DeepTech à fort potentiel de valorisation.

Nombre de participations 31.12.2023 ∆ 31.12.2024 ∆ 25.09.2025 Quantonation 1 & 2 26 +6 32 +3 35 Expansion 14 +5 19 +4 23 Exergon & Calderion 3 +6 9 +1 10 Sorbonne Venture 1 +2 3 +1 4 TOTAL DEEPTECH 44 +19 63 +9 72 Obligations Relance 20 = 20 = 20 Constellation 11 -1 10 = 10 Immobilier 2 +2 4 = 4 TOTAL FONDS THÉMATIQUES 77 +20 97 +9 106 ISF 56 -8 48 -4 44 TOTAL 133 +12 145 +5 150

Au 30 juin 2025, le montant des actifs sous gestion d’Audacia s’élève à 743 M€2, en hausse de 30% par rapport aux 572 M€ au 30 juin 2024.

Accélération de la croissance grâce au développement de nouveaux produits

La dynamique observée au cours de ce premier semestre va s’accélérer d’ici la fin d’année grâce à une densité exceptionnelle de projets, au sein des 3 segments de développement clés.

Capital Innovation :

le fonds Quantonation 2 connaît une forte dynamique et poursuit sa marche vers un final closing début décembre dans un contexte international d’accélération des levées de fonds dans le secteur.

le fonds Expansion, actuellement à 137 M€ d’actifs sous gestion, continue activement sa levée.

l’initiative au service de la décarbonation technologique se déploie, et se scinde en deux approches complémentaires, afin de cibler plus finement des investisseurs spécialisés : Calderion dans les domaines des Carburants de nouvelle génération et Exergon dans le Nouveau nucléaire et stockage d’énergie.





Capital Développement :





Audacia a initié au cours du dernier semestre une nouvelle série de projets ciblant des thématiques à fort potentiel concernant :

la Défense avec le fonds Straton, qui vise à financer des PME de ce segment devenu stratégique depuis l’accentuation des tensions géopolitiques, et ambitionne un premier closing cette année ;

avec le fonds Straton, qui vise à financer des PME de ce segment devenu stratégique depuis l’accentuation des tensions géopolitiques, et ambitionne un premier closing cette année ; le développement d’une nouvelle ligne de fonds spécialisés obligataires, via l’intégration d’un fonds d’ingénierie immobilière (démembrement temporaire d’actifs industriels) et le lancement d’une ligne spécialisée dans le Tourisme ;

via l’intégration d’un fonds (démembrement temporaire d’actifs industriels) et le lancement d’une ligne spécialisée dans le ; le fonds de Partage, nommé Procession, qui proposera aux souscripteurs de financer une cause philanthropique en renonçant à une partie de leurs plus-values.

Capital Immobilier :

Audacia prévoit de développer de nouveaux axes d’investissement autour du Coliving Senior et de profiter de la baisse du prix du foncier pour investir dans la promotion en value-add. Un projet de reconversion d’hôtel en résidence gérée est en cours de réalisation.

Audacia a enfin initié de nouveaux projets liés à la distribution, notamment le prochain lancement d’un fonds fiscal FCPI dans la DeepTech, le premier du genre à destination du grand public.

Compte tenu de ces initiatives, et malgré un marché de l’investissement devenu plus attentiste, Audacia projette de réaliser son objectif d’1 Md€ d’AUM d’ici le 2ème trimestre 2026 et finaliser ainsi son 1er cycle d’investissement, pour entamer une nouvelle phase de croissance. Audacia deviendra ainsi l’un des acteurs clés du financement de la DeepTech et des thématiques spécialisées.

Prochaine publication financière

Chiffre d’affaires annuel 2025 : Audacia publiera son calendrier financier 2026 d’ici la fin de l’année.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.





Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



1 Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 29 septembre 2025. Les procédures d’examen limité sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d’examen limité par les commissaires aux comptes est en cours d’émission.

2 Encours revalorisés et montants souscrits non appelés.

