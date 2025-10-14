COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres septembre 2025

 COMPAGNIE LEBON

SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940 
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON       
            
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
            
Opérations du mois de :septembre-25        
            
I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
            
Solde au 31/08/2025, date de la dernière déclaration :    43 605   
            
Nombre de titres achetés dans le mois :     408   
Nombre de titres vendus dans le mois :     352   
Nombre de titres transférés (1) dans le mois         
Nombre de titres annulés dans le mois :         
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
            
            
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
            


01/09/2025GILBERT DUPONTVente14Liquidite92,8000 €1 299,2000 € 
01/09/2025GILBERT DUPONTAchat21Rachat92,6381 €1 945,4000 € 
01/09/2025GILBERT DUPONTAchat10Liquidite92,6000 €926,0000 € 
02/09/2025GILBERT DUPONTVente2Liquidite92,8000 €185,6000 € 
02/09/2025GILBERT DUPONTAchat49Liquidite92,4531 €4 530,2000 € 
03/09/2025GILBERT DUPONTVente6Liquidite92,2333 €553,4000 € 
03/09/2025GILBERT DUPONTAchat2Liquidite92,2000 €184,4000 € 
04/09/2025GILBERT DUPONTAchat7Liquidite92,2000 €645,4000 € 
08/09/2025GILBERT DUPONTVente6Liquidite92,4000 €554,4000 € 
08/09/2025GILBERT DUPONTAchat12Liquidite92,2000 €1 106,4000 € 
09/09/2025GILBERT DUPONTAchat1Liquidite92,2000 €92,2000 € 
10/09/2025GILBERT DUPONTVente35Liquidite92,4000 €3 234,0000 € 
11/09/2025GILBERT DUPONTVente27Liquidite92,8370 €2 506,6000 € 
11/09/2025GILBERT DUPONTAchat5Liquidite92,4000 €462,0000 € 
12/09/2025GILBERT DUPONTVente3Liquidite93,2000 €279,6000 € 
15/09/2025GILBERT DUPONTAchat49Liquidite92,9633 €4 555,2000 € 
16/09/2025GILBERT DUPONTAchat21Liquidite92,6952 €1 946,6000 € 
17/09/2025GILBERT DUPONTAchat96Liquidite91,9146 €8 823,8000 € 
18/09/2025GILBERT DUPONTVente13Liquidite91,0615 €1 183,8000 € 
18/09/2025GILBERT DUPONTAchat1Liquidite90,8000 €90,8000 € 
19/09/2025GILBERT DUPONTVente30Liquidite91,1600 €2 734,8000 € 
22/09/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite91,4000 €1 828,0000 € 
22/09/2025GILBERT DUPONTAchat50Liquidite91,0000 €4 550,0000 € 
23/09/2025GILBERT DUPONTVente70Liquidite91,8429 €6 429,0000 € 
24/09/2025GILBERT DUPONTVente7Liquidite92,0000 €644,0000 € 
24/09/2025GILBERT DUPONTAchat20Liquidite91,7600 €1 835,2000 € 
25/09/2025GILBERT DUPONTAchat30Liquidite91,200 €2 736,6000 € 
26/09/2025GILBERT DUPONTVente82Liquidite91,6220 €7 513,0000 € 
26/09/2025GILBERT DUPONTAchat11Liquidite91,0545 €1 001,6000 € 
29/09/2025GILBERT DUPONTAchat6Liquidite91,6000 €549,6000 € 
29/09/2025GILBERT DUPONTVente5Liquidite91,8000 €459,0000 € 
30/09/2025GILBERT DUPONTVente32Liquidite91,9000 €2 940,8000 € 
30/09/2025GILBERT DUPONTAchat17Liquidite91,6941 €1 558,8000 € 


