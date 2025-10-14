COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres août 2025

Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940 
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON       
            
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025 
            
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
            
Opérations du mois de :août-25        
            
I. INFORMATIONS CUMULEES
            
            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34% 
            
Solde au 31/07/2025, date de la dernière déclaration :    42 667   
            
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 282   
Nombre de titres vendus dans le mois :     344   
Nombre de titres transférés (1) dans le mois         
Nombre de titres annulés dans le mois :         
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois    
            
            
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…     


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/08/2025GILBERT DUPONTAchat47Rachat95,0000 €4 465,0000 € 
01/08/2025GILBERT DUPONTAchat94Liquidite94,1298 €8 848,2000 € 
04/08/2025GILBERT DUPONTVente47Liquidite94,6340 €4 447,8000 € 
04/08/2025GILBERT DUPONTAchat44Rachat94,7091 €4 167,2000 € 
04/08/2025GILBERT DUPONTAchat33Liquidite94,2848 €3 111,4000 € 
05/08/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite95,3000 €1 906,0000 € 
05/08/2025GILBERT DUPONTAchat39Rachat95,0154 €3 705,6000 € 
06/08/2025GILBERT DUPONTVente35Liquidite95,8000 €3 353,0000 € 
06/08/2025GILBERT DUPONTAchat40Rachat95,9300 €3 837,2000 € 
06/08/2025GILBERT DUPONTAchat64Liquidite94,9281 €6 075,4000 € 
07/08/2025GILBERT DUPONTVente30Liquidite94,9333 €2 848,0000 € 
07/08/2025GILBERT DUPONTAchat39Rachat95,0410 €3 706,6000 € 
07/08/2025GILBERT DUPONTAchat6Liquidite94,4000 €566,4000 € 
08/08/2025GILBERT DUPONTVente12Liquidite95,1667 €1 142,0000 € 
08/08/2025GILBERT DUPONTAchat10Rachat95,2000 €952,0000 € 
08/08/2025GILBERT DUPONTAchat56Liquidite94,2000 €5 275,2000 € 
11/08/2025GILBERT DUPONTVente8Liquidite95,0000 €760,0000 € 
11/08/2025GILBERT DUPONTAchat35Rachat95,0000 €3 325,0000 € 
11/08/2025GILBERT DUPONTAchat14Liquidite94,7429 €1 326,4000 € 
12/08/2025GILBERT DUPONTAchat33Rachat94,6000 €3 121,8000 € 
14/08/2025GILBERT DUPONTVente1Liquidite94,6000 €94,6000 € 
14/08/2025GILBERT DUPONTAchat11Liquidite94,5818 €1 040,4000 € 
14/08/2025GILBERT DUPONTAchat30Rachat94,6000 €2 838,0000 € 
15/08/2025GILBERT DUPONTVente9Liquidite94,6000 €851,4000 € 
15/08/2025GILBERT DUPONTAchat27Rachat94,6000 €2 554,2000 € 
15/08/2025GILBERT DUPONTAchat19Liquidite94,4000 €1 793,6000 € 
18/08/2025GILBERT DUPONTVente2Liquidite93,6000 €187,2000 € 
18/08/2025GILBERT DUPONTAchat24Rachat94,4000 €2 265,6000 € 
18/08/2025GILBERT DUPONTAchat113Liquidite93,5717 €10 573,6000 € 
19/08/2025GILBERT DUPONTVente22Liquidite93,5273 €2 057,6000 € 
19/08/2025GILBERT DUPONTAchat24Rachat93,8000 €2 251,2000 € 
19/08/2025GILBERT DUPONTAchat47Liquidite93,2298 €4 381,8000 € 
20/08/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite93,2000 €932,0000 € 
20/08/2025GILBERT DUPONTAchat8Rachat93,2000 €745,6000 € 
21/08/2025GILBERT DUPONTVente55Liquidite93,7345 €5 155,4000 € 
21/08/2025GILBERT DUPONTAchat23Rachat94,0000 €2 162,0000 € 
21/08/2025GILBERT DUPONTAchat49Liquidite93,3265 €4 573,0000 € 
22/08/2025GILBERT DUPONTVente39Liquidite94,5282 €3 686,6000 € 
22/08/2025GILBERT DUPONTAchat24Rachat94,7000 €2 272,8000 € 
25/08/2025GILBERT DUPONTAchat24Rachat94,6000 €2 270,4000 € 
25/08/2025GILBERT DUPONTAchat106Liquidite94,1660 €9 981,6000 € 
26/08/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite93,6000 €1 872,0000 € 
26/08/2025GILBERT DUPONTAchat26Rachat94,0000 €2 444,0000 € 
26/08/2025GILBERT DUPONTAchat48Liquidite93,3000 €4 478,4000 € 
27/08/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite93,4000 €934,0000 € 
27/08/2025GILBERT DUPONTAchat28Rachat93,4000 €2 615,2000 € 
27/08/2025GILBERT DUPONTAchat10Liquidite93,2000 €932,0000 € 
28/08/2025GILBERT DUPONTVente13Liquidite93,4000 €1 214,2000 € 
28/08/2025GILBERT DUPONTAchat28Rachat93,2214 €2 610,2000 € 
28/08/2025GILBERT DUPONTAchat2Liquidite93,2000 €186,4000 € 
29/08/2025GILBERT DUPONTVente11Liquidite93,4182 €1 027,6000 € 
29/08/2025GILBERT DUPONTAchat27Rachat93,2000 €2 516,4000 € 
29/08/2025GILBERT DUPONTAchat30Liquidite92,9867 €2 789,6000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES   
           
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires   
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser   
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)   
            
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / TermeÉchéancePrix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires   
  
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES  
           
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / Terme


ÉchéancePrix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires  
 

