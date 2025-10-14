Informe de Bitget: el 66 % de los usuarios de criptomonedas planea aumentar su inversión, lo que impulsará el crecimiento mundial

VICTORIA, Seychelles, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, ha publicado su informe sobre la confianza en el mercado de las criptomonedas y las tendencias de inversión en BTC para el tercer trimestre de 2025, en el que destaca el optimismo sostenido en los mercados mundiales a pesar de la continua incertidumbre macroeconómica.

La encuesta recopiló las opiniones de miles de participantes de Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Norte de África, África y Asia, y reveló que alrededor del 66 % de los encuestados tiene previsto aumentar sus inversiones en criptomonedas en los próximos meses. La mitad indicó que ampliaría de forma activa sus posiciones comerciales, mientras que el 43 % se inclinó por estrategias de ahorro y gestión del patrimonio a largo plazo. En lo que respecta a la trayectoria del Bitcoin, el 49 % espera que la próxima subida alcance un máximo de entre $150.000 y $200.000, y una proporción cada vez mayor de inversores a largo plazo anticipan valoraciones aún más altas.

Las diferencias regionales fueron muy sorprendentes. Nigeria (84 %), China (73 %) e India (72 %) lideraron la disposición a aumentar la asignación, lo que destaca la función de los mercados emergentes como motores clave para la adopción de las criptomonedas. Por el contrario, mercados desarrollados como Alemania, Francia y Japón mostraron un sentimiento más cauteloso, mientras que Corea del Sur destacó por su proporción inusualmente alta de encuestados que señalaron planes de reducir la inversión.

Ethereum y Solana siguen siendo los grandes favoritos entre los inversores mundiales, con un respaldo del 67 % y el 55 %, respectivamente, mientras que los activos principales, como BTC y ETH, siguen siendo la columna vertebral de las estrategias de asignación. Al mismo tiempo, los tokens de plataforma, las monedas meme y los proyectos de capa 2 siguen teniendo un nicho de mercado, pero una tracción significativa en regiones específicas.

"La confianza en las criptomonedas ya no es solo una tendencia de nicho, es una señal mundial", afirmó Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. "El interés de los mercados emergentes nos muestra dónde se construirá el futuro y refuerza el motivo por el que nuestro modelo de bolsa universal está diseñado para integrar finanzas centralizadas (CeFi), finanzas descentralizadas (DeFi) y experiencias en cadena en un solo lugar. Este informe es otra prueba de que los inversores buscan tanto oportunidades como confiabilidad, y Bitget es el lugar donde encuentran ambas cosas".

La transición de Bitget hacia una bolsa universal le permite estar en una posición única para responder a estos cambios. Al unificar el comercio, la gestión de activos, los pagos y el acceso en cadena en un solo ecosistema, Bitget garantiza que tanto los nuevos participantes como los inversores experimentados puedan participar sin problemas. El enfoque híbrido de la bolsa en materia de liquidez y su énfasis en la educación mediante iniciativas como Blockchain4Youth consolidan aún más su función como plataforma en la que la confianza no solo se mide, sino que se construye.

El informe completo sobre la confianza en el mercado de las criptomonedas y las tendencias de inversión en BTC para el tercer trimestre de 2025 está disponible aquí.

