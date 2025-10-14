דו"ח Bitget: ששים וששה אחוזים ממשתמשי הקריפטו מתכננים להגדיל את ההשקעות, מה שיניע את הצמיחה הגלובלית

ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח אמון שוק הקריפטו ומגמת ההשקעה ב-BTC לרבעון השלישי של 2025, המדגיש אופטימיות מתמשכת בשווקים הגלובליים למרות אי הוודאות המקרו-כלכלית המתמשכת.

הסקר לכד תובנות מאלפי משתתפים ברחבי אירופה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון וצפון אפריקה, אפריקה ואסיה, וחשף כי כ-66% מהמשיבים מתכננים להגדיל את השקעות הקריפטו שלהם בחודשים הקרובים. מחצית ציינו שהם ירחיבו באופן פעיל את פוזיציות המסחר שלהם, בעוד ש-43% נטו לאסטרטגיות חיסכון וניהול כספים לטווח ארוך. בכל הנוגע למסלול של ביטקוין, 49% צופים שהריצה השורית הבאה תגיע לשיא בין 150,000 ל-200,000 דולר, כאשר חלק הולך וגדל של משקיעים לטווח ארוך צופים הערכות שווי גבוהות עוד יותר.

ההבדלים האזוריים היו בולטים במיוחד. ניגריה (84%), סין (73%), הודו (72%) הובילו בנכונותם להגדיל את ההקצאה, והדגישו את תפקידם של השווקים המתעוררים כמנועי מפתח לאימוץ קריפטו. לעומת זאת, שווקים מפותחים כמו גרמניה, צרפת ויפן הראו סנטימנט זהיר יותר, בעוד שדרום קוריאה בלטה בשיעור הגבוה במיוחד של משיבים שאותתו על תוכניות לצמצם את ההשקעות.

Ethereum ו-Solana ממשיכים להיות מועדפים חזקים בקרב משקיעים גלובליים, עם תמיכה של 67% ו-55%, בהתאמה, בעוד שנכסי מיינסטרים כמו BTC ו-ETH נותרו עמוד השדרה של אסטרטגיות ההקצאה. במקביל, אסימוני פלטפורמה, מטבעות ממים ופרויקטים של שכבה 2 שומרים על נישה אך אחיזה משמעותית באזורים ספציפיים.

"אמון בקריפטו הוא כבר לא רק טרנד נישה, זה איתות עולמי", אמר ווגאר אוסי זאדה Vugar Usi Zade, מנהל תפעול ראשי ב-Bitget. "התיאבון מהשווקים המתעוררים מראה לנו היכן ייבנה העתיד, וזה מחזק מדוע מודל הבורסה האוניברסלי שלנו נועד לשלב CeFi, DeFi וחוויות על השרשרת במקום אחד. הדו"ח הזה הוא הוכחה נוספת לכך שמשקיעים רוצים גם הזדמנות וגם אמינות, ו-Bitget היא המקום שבו הם מוצאים את שניהם".

המעבר של Bitget לבורסה אוניברסלית מציב אותה באופן ייחודי להגיב לשינויים אלה. על ידי איחוד מסחר, ניהול נכסים, תשלומים וגישה בשרשרת תחת אקוסיסטם אחד, Bitget מבטיחה שגם מצטרפים חדשים וגם משקיעים מנוסים יוכלו להשתתף בצורה חלקה. הגישה ההיברידית של הבורסה לנזילות והדגש שלה על חינוך באמצעות יוזמות כמו Blockchain4Youth מחזקות עוד יותר את תפקידה כפלטפורמה שבה אמון לא רק נמדד, אלא נבנה.

דו"ח אמון שוק הקריפטו המלא ומגמת ההשקעה ב-BTC לרבעון השלישי של 2025 זמין כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dab2335-ff1e-475d-b826-5fcf40e18214