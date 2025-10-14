ビットゲット (Bitget) レポート：暗号通貨ユーザーの66％が投資拡大を計画し、世界的な成長を牽引

セイシェル共和国ビクトリア発, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、2025年第3四半期暗号通貨市場信頼度およびBTC投資トレンドレポートを発表し、マクロ経済の不確実性が続く中でも世界的な市場で楽観的な見通しが持続していることを強調した。

この調査は、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・北アフリカ地域 (MENA)、アフリカ、アジアの何千人もの回答者から知見を収集したもので、これにより、約66％の回答者が今後数か月で暗号通貨への投資を増やす計画であることが明らかになった。 半数は積極的に取引ポジションを拡大すると回答し、43％は長期的な貯蓄と資産管理戦略に傾いているとした。 ビットコインの価格推移に関しては、49％が次の強気相場が15万ドル (約2,217万円) から20万ドル (約2,956万円) の間でピークを迎えると予想し、長期投資家の間でよりいっそう高い評価額を見込む割合が増加している。

地域差は特に顕著であった。 ナイジェリア (84％)、中国 (73％)、インド (72％) が資金配分の増加意向でリードし、新興市場の暗号通貨普及の主要な推進力としての役割が浮き彫りになった。 対照的に、ドイツ、フランス、日本などの先進国市場ではより慎重なセンチメントが示された。中でも韓国は投資削減の計画を示す回答者の割合が異常に高い点で際立っていた。

イーサリアム (Ethereum) とソラナ (Solana) は、それぞれ67％と55％の支持率で、世界中の投資家の間で引き続き強い人気を保っている。一方、BTCやETHといった主流資産は、資産配分戦略の基盤であり続けている。 同時に、プラットフォームトークン、ミームコイン、レイヤー2プロジェクトは、特定の地域においてニッチながらも確かな魅力を維持している。

「暗号資産への信頼はもはやニッチなトレンドではなく、世界的な兆候です」と、ビットゲットの最高執行責任者であるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は述べている。 「新興市場からの需要は、未来が築かれる場所を示しており、当社のユニバーサル取引所というモデルがCeFi、DeFi、オンチェーン体験を1か所に統合するよう設計されている理由を裏付けています。 このレポートは、投資家が機会と信頼性の両方を求めていることを示す証拠の一つですが、ビットゲットこそが両方を兼ね備えた場所です」。

ビットゲットはユニバーサル取引所に移行することで、こうした変化に対応するための独自の地位を築いた。 取引、資産管理、決済、オンチェーンアクセスを一つのエコシステムに統合することで、ビットゲットは新規参入者から経験豊富な投資家まで、誰もがシームレスに参加できる環境を実現している。 取引所の流動性に対するハイブリッドなアプローチと、「ブロックチェーン・フォー・ユース (Blockchain4Youth)」のような取り組みを通じた教育への重点は、信頼が測定されるだけでなく育まれるプラットフォームとしての役割をさらに確固たるものとしている。

2025年第3四半期暗号通貨市場信頼度およびBTC投資トレンドレポートの全文は、こちらで閲覧可能である。

