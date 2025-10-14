Laporan Bitget: 66% Pengguna Kripto Rancang untuk Meningkatkan Pelaburan, Mendorong Pertumbuhan Global

VICTORIA, Seychelles, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengeluarkan Laporan Keyakinan Pasaran Kripto dan Trend Pelaburan BTC untuk S3 2025, yang menekankan optimisme yang berterusan di seluruh pasaran global meskipun ketidaktentuan makroekonomi yang berlarutan.

Tinjauan ini, yang memperoleh cerapan daripada ribuan peserta di Eropah, Amerika Latin, MENA, Afrika dan Asia ini telah mendedahkan bahawa kira-kira 66% responden merancang untuk meningkatkan pelaburan kripto mereka dalam beberapa bulan akan datang. Separuh daripada mereka menyatakan akan secara aktif memperluas posisi dagangan, manakala 43% lagi cenderung ke arah strategi simpanan jangka panjang dan pengurusan kekayaan. Berkaitan dengan trajektori Bitcoin, 49% menjangkakan kitaran kenaikan seterusnya akan memuncak antara USD 150,000 dan USD 200,000, dengan semakin ramai pelabur jangka panjang yang menjangka penilaian yang lebih tinggi lagi.

Perbezaan serantau adalah sangat ketara. Nigeria (84%), China (73%) dan India (72%) mendahului dari segi kesediaan untuk meningkatkan peruntukan, menekankan peranan pasaran baharu muncul sebagai pemacu utama penerimaan kripto. Sebaliknya, pasaran maju seperti Jerman, Perancis dan Jepun menunjukkan sentimen yang lebih berhati-hati, manakala Korea Selatan menonjol dengan peratusan luar biasa tinggi responden yang merancang untuk mengurangkan pelaburan.

Ethereum dan Solana terus menjadi pilihan utama dalam kalangan pelabur global, dengan sokongan masing-masing sebanyak 67% dan 55%, manakala aset arus perdana seperti BTC dan ETH kekal sebagai teras strategi peruntukan. Pada masa yang sama, token platform, syiling meme dan projek Layer 2 terus mendapat daya tarikan khusus yang signifikan merentasi rantau tertentu.

“Keyakinan terhadap kripto bukan lagi sekadar trend khusus, ia adalah isyarat global,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. “Selera daripada pasaran sedang muncul menunjukkan kepada kita di mana masa depan akan dibina dan ia mengukuhkan sebab mengapa model Universal Exchange kami direka untuk mengintegrasikan pengalaman CeFi, DeFi serta on-chain dalam satu platform. Laporan ini menjadi satu lagi bukti bahawa pelabur mahukan peluang dan kebolehpercayaan dan Bitget adalah tempat mereka boleh menemui kedua-duanya.”

Peralihan Bitget kepada Universal Exchange meletakkannya dalam kedudukan unik untuk bertindak balas terhadap perubahan ini. Dengan menyatukan dagangan, pengurusan aset, pembayaran dan akses on-chain dalam satu ekosistem, Bitget memastikan penyertaan yang lancar bagi pelabur baharu mahupun berpengalaman. Pendekatan hibrid bursa ini terhadap kecairan serta penekanan terhadap pendidikan melalui inisiatif seperti Blockchain4Youth mengukuhkan lagi peranannya sebagai platform di mana keyakinan bukan sekadar diukur, tetapi dibina.

Laporan penuh Keyakinan Pasaran Kripto dan Trend Pelaburan BTC untuk S3 2025 tersedia di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia. Beroperasi di lebih 150 negara dan wilayah dengan lebih daripada 120 juta pengguna, bursa Bitget komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri dagangan salin yang inovatif serta penyelesaian dagangan lain, sambil menyediakan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, Ethereum dan mata wang kripto lain. Bitget Wallet ialah dompet mata wang kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantaian blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dab2335-ff1e-475d-b826-5fcf40e18214