Bitget 報告：66% 加密貨幣用戶計劃增加投資，引領全球增長浪潮

維多利亞，塞舌爾, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) Bitget 已發佈《2025 年第三季度加密市場信心與 BTC 投資趨勢報告》，強調在宏觀經濟存在變數的環境下，全球市場依然持續看好市場發展。

是次調查收集歐洲、拉丁美洲、中東與北非 (MENA)、非洲及亞洲數千名參與者的意見，約 66% 受訪者計劃於未來數月加強投資於加密貨幣。 半數受訪者指出將積極加大交易倉位，而 43% 傾向採取長線儲蓄與財富管理策略。 在比特幣走勢方面，49% 受訪者預測下一波牛市高峰將處於 15 萬至 20 萬美元區間，同時預期價值會進一步攀升的長遠投資者比例亦見增長。

各地區的表現差異顯著。 尼日利亞 (84%) 、中國 (73%) 及印度 (72%) 於增持意願方面領先在前，彰顯新興市場作為加密應用增長主力的地位。 相比之下，德國、法國及日本等發達市場態度相對審慎保守，而韓國計劃縮減投資的受訪者比例明顯偏高，形成強烈對比。

以太坊和 Solana 依然廣受全球投資者歡迎，支持度分別達到 67% 及 55%，同時 BTC 及 ETH 等主流資產繼續成為資產配置策略的核心支柱。 與此同時，平台代幣、迷因幣及 Layer 2 項目雖屬小眾領域，但在特定區域具備重大吸引力。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade：「對加密貨幣的信心已突破小眾格局，成為全球風向指標。 新興市場的強烈需求指明未來發展方向，正好印證我們的全景交易所模式為何要一站式整合中心化金融 (CeFi)、去中心化金融 (DeFi) 與鏈上體驗。 這份報告再度證實投資者既尋求機遇又要求可靠，而 Bitget 正是滿足雙重需求的理想平台。」

Bitget 轉型為全景交易所，在應對這些行業變化時佔據獨特優勢。 透過將交易、資產管理、支付及鏈上存取統合至單一生態系統，Bitget 確保投資新手及資深投資者都能無縫參與。 該交易所採用混合流動性方案，同時透過 Blockchain4Youth 等計劃強調教育的重要性，從而進一步鞏固其作為信心指標甚至信心建構基地的定位。

歡迎在此閱覽《2025 年第三季度加密市場信心與 BTC 投資趨勢報告》全文。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX)。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

