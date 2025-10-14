Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Septembre 2025

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
Sanofi
Société anonyme au capital de 2 454 937 946 euros
Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
395 030 844 R.C.S. Paris
|Date
Nombre d’actions composant le capital
|Nombre réel
de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues)
|Nombre théorique
de droits de vote
(y compris actions auto-détenues)*
|30 septembre 2025
|1 227 469 992
|1 352 290 790
|1 361 772 559
* en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée » :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action-sanofi/droits-de-vote-et-actions/
