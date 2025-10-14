Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Septembre 2025

 | Source: Sanofi Winthrop Industrie Sanofi Winthrop Industrie

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Sanofi
Société anonyme au capital de 2 454 937 946 euros
Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
395 030 844 R.C.S. Paris

Date


Nombre d’actions composant le capital


Nombre réel
de droits de vote
(déduction faite des actions auto-détenues)		Nombre théorique
de droits de vote
(y compris actions auto-détenues)*
30 septembre 20251 227 469 9921 352 290 7901 361 772 559

*  en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée » :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action-sanofi/droits-de-vote-et-actions/

Direction des Relations Investisseurs
e-mail : investor.relations@sanofi.com





