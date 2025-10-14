e& y Mavenir presentan una colaboración de seguridad y antifraude en servicios de voz impulsada por IA

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE, la división de telecomunicaciones del grupo tecnológico global e&, y Mavenir, proveedor líder de software de red nativa en la nube, anunciaron hoy una colaboración para implementar una solución contenedorizada de protección contra spam, estafas y fraudes en toda la red de voz de e& UAE, mejorando la protección a escala. La implementación en contenedores permite a e& UAE y Mavenir lanzar actualizaciones rápidamente, escalar la capacidad bajo demanda y mantener servicios consistentes en diferentes entornos manteniendo los más altos estándares de seguridad.

e& UAE está avanzando una conectividad segura, inteligente y preparada para el futuro en todo el país. Mavenir, reconocida por sus plataformas nativas en la nube con diseño basado inteligencia artificial, aporta su galardonada solución CallShield a esta alianza.

CallShield es la plataforma avanzada de prevención de fraudes de voz de Mavenir, que utiliza soluciones de detección de amenazas impulsadas por IA, que incluyen el perfilado de llamadas, análisis de sentimiento de llamadas y validación de patrones para detectar anomalías y bloquear amenazas en tiempo real. Aplica inteligencia artificial y aprendizaje automático en tiempo real para detectar y bloquear estafas como llamadas automáticas no deseadas (robocalls), suplantación del identificador de llamadas (caller ID spoofing) y estafas de tipo Wangiri o llamadas perdidas de un solo timbre y corte, que engañan a las personas para que devuelvan la llamada a números internacionales de tarifa premium.

Esta implementación mejorará la seguridad de la red central de voz de e& UAE, ayudará a prevenir el fraude y protegerá a los suscriptores. Esta alineada con la visión más amplia de e& UAE de AI Everything y AI Everywhere, integrando la automatización inteligente en toda su infraestructura para ofrecer servicios más inteligentes, seguros y receptivos.

Khaled Al Suwaidi, vicepresidente sénior de redes y plataformas centrales de e& UAE, dijo: "Al incorporar la seguridad de voz impulsada por IA en el corazón de nuestra red, podemos detectar y detener estafas en tiempo real, reducir el tráfico molesto para los clientes y proteger a las empresas del impacto de las comunicaciones no deseadas y el fraude de voz. Esto trata tanto de confianza como de tecnología. CallShield nos ayuda a proteger a nuestros clientes, mejorar las tasas de respuesta de llamadas y mantenernos el ritmo de las regulaciones en evolución, al mismo tiempo sentamos las bases para una red más autónoma. Junto con Mavenir, seguiremos ampliando estas protecciones en voz y mensajería para que nuestros clientes estén mejor protegidos todos los días".

Victor Lindberg, vicepresidente de Medio Oriente y África en Mavenir, agregó: “Nos complace colaborar con e& en el lanzamiento de la última solución habilitada por IA de Mavenir, CallShield, que desbloquea un nuevo caso de uso único que mejora la seguridad y la satisfacción del cliente. Esto marca un hito significativo en nuestra visión compartida de llevar la IA a todas partes de una manera clara y tangible. Esperamos continuar este camino con e& mediante innovaciones más avanzadas, diseñadas con IA desde su origen, con Mavenir como asesor de confianza en una asociación estratégica a largo plazo".

Esta iniciativa se basa en una alianza tecnológica estratégica plurianual en 5G Converged Packet Core anunciada en marzo de 2025 entre e& y Mavenir. La selección de CallShield marca el inicio de una nueva colaboración impulsada por IA por múltiples capas del ecosistema de telecomunicaciones, reforzando un compromiso conjunto con la innovación, la seguridad y la experiencia del cliente.

Acerca de e&

e& es un grupo tecnológico global comprometido con el avance del futuro digital en los mercados de Medio Oriente, Asia, África y Europa. Con el rendimiento financiero del grupo en 2023 mostrando un ingreso neto consolidado de 53.800 millones AED y una ganancia neta de 10.300 millones AED, e& continúa manteniendo su posición como una potencia financiera, reflejada por su sólida calificación crediticia y balance financiero.

Fundada en Abu Dhabi hace más de 48 años, e& ha evolucionado de pionera en telecomunicaciones a grupo tecnológico. Su presencia ahora abarca 38 países, ofreciendo un portafolio integral de servicios digitales innovadores que van desde conectividad avanzada, entretenimiento, streaming y servicios financieros hasta soluciones impulsadas por IA, computación en la nube, tecnologías de información y comunicación (ICT), ciberseguridad y plataformas IoT.

El Grupo está estructurado en torno a cinco pilares empresariales principales: e& UAE, e& international, e & life, e& enterprise y e& capital, cada uno enfocado en atender las distintas necesidades de clientes y mercados. Estos pilares permiten a e& liderar en diversos sectores, desde telecomunicaciones y estilo de vida digital hasta los servicios empresariales e inversiones de riesgo. Las continuas inversiones estratégicas en IA, IoT, 5G y servicios en la nube refuerzan su liderazgo en el escenario tecnológico global, impulsando el futuro de la conectividad inteligente y la innovación.

Impulsada por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con el empoderamiento digital, e& está preparada para crear un futuro más inteligente y conectado para las personas, las empresas y las comunidades.

Para más información acerca de e& visite, eand.com.

Acerca de e& UAE

e& UAE es la principal división de telecomunicaciones de e& en los Emiratos Árabes Unidos, con una trayectoria de cinco décadas de excelencia en conectividad. Su misión es ofrecer experiencias de conectividad superiores de talla mundial que impulsen la innovación orientada al futuro de los EAU.

Aprovechando las tecnologías más avanzadas de talla mundial, e& UAE tiene como objetivo transformar vidas y sectores, convirtiendo cada conexión en una oportunidad de crecimiento y cada interacción en una posibilidad transformadora.

Nos centramos en expandir nuestros principales servicios y mercados digitales, enriqueciendo las propuestas de valor para los consumidores con ofertas que abordan nuevos estilos de vida y demandas emergentes más allá de los principales servicios de telecomunicaciones, incluyendo salud, seguros y videojuegos.

Como socio empresarial de confianza, e& UAE continúa alimentando sectores enteros con 5G e IA, ofreciendo un ecosistema personalizado de soluciones para satisfacer sus necesidades de conectividad y más, capacitándolos para automatizar, innovar, transformar y dimensionar.

Fortaleciendo nuestra posición de liderazgo como una empresa de telecomunicaciones impulsada por IA, e& UAE ofrece conectividad transparente, soluciones de IA de vanguardia e innovación sostenible para mejorar la vida de las personas y las comunidades, y empoderar a las empresas y sectores, para que todos prosperen en un mundo digitalizado.

Para más información acerca de e& UAE, visite: https://www.etisalat.ae

Acerca de Mavenir

Mavenir impulsa redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software telco-first, nativas en la nube y diseñadas con IA desde su origen para operadores móviles. La profunda experiencia de la empresa en el dominio de las telecomunicaciones se ha demostrado con más de 300 operadores en más de 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su profunda experiencia en telecomunicaciones con los conocimientos en la nube y TI y conjuntos de habilidades de ciencias de datos esenciales ​para resolver los desafíos reales de los clientes. Sus soluciones de software comprobadas son diseñadas con AI desde su origen, ofreciendo un futuro nativo de inteligencia artificial y la evolución de los operadores a TechCos. Para más información visite, www.mavenir.com

Contacto de Medios:

Para más información, comuníquese con:

Relaciones con los medios e& UAE: mediaoffice@eand.com

Relaciones con los medios Mavenir: pr@mavenir.com