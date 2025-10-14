e& et Mavenir dévoilent leur collaboration en matière de sécurité des services vocaux et de lutte contre la fraude alimentées par l’IA

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE, la branche télécom du groupe technologique mondial e&, et Mavenir, l’un des principaux fournisseurs de logiciels réseau natifs du cloud, ont annoncé aujourd’hui leur collaboration afin de mettre en œuvre une solution conteneurisée de protection contre le spam, les escroqueries et la fraude sur l’ensemble du réseau vocal d’e& UAE. Cette solution permettra de renforcer la protection à grande échelle. Le déploiement conteneurisé permet à e& UAE et Mavenir de déployer rapidement des mises à jour, d’adapter la capacité à la demande et de maintenir la cohérence de leurs services dans différents environnements, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

e& UAE promeut une connectivité sécurisée, intelligente et évolutive dans tout le pays. Connu pour ses plateformes cloud natives alimentées par l’IA, Mavenir apporte à ce partenariat sa solution primée, CallShield.

Cette plateforme avancée de prévention de la fraude vocale utilise des solutions de détection des menaces basées sur l’IA, comme le profilage des appels, l’analyse du sentiment des appels et la validation des modèles d’appels, afin de détecter les anomalies et de bloquer les menaces en temps réel. Elle recourt à l’IA artificielle et à l’apprentissage automatique en temps réel pour détecter et bloquer les escroqueries telles que les appels automatisés indésirables, l’usurpation d’identité de l’appelant, les arnaques de type Wangiri ou les ping calls (appel d’une sonnerie) qui incitent les gens à rappeler des numéros internationaux surtaxés.

Ce déploiement renforcera la sécurité du réseau vocal central d’e& UAE, permettra de prévenir la fraude et protègera les abonnés. Il s’inscrit dans la vision plus large d’e& UAE, « AI Everything » et « AI Everywhere », qui consiste à intégrer l’automatisation intelligente à son infrastructure afin de proposer des services plus intelligents, plus sûrs et plus réactifs.

Khaled Al Suwaidi, vice-président directeur des Réseaux et plateformes principaux chez e& UAE, a déclaré : « En intégrant la sécurité vocale basée sur l’IA au cœur de notre réseau, nous pouvons détecter et stopper les arnaques en temps réel, réduire le trafic indésirable pour nos clients et protéger les entreprises des communications indésirables et de la fraude vocale. Il s’agit autant d’une question de confiance que de technologie. CallShield nous aide à protéger nos clients, à améliorer les taux de réponse aux appels et à nous conformer à l’évolution de la réglementation, tout en posant les bases d’un réseau plus autonome. En collaboration avec Mavenir, nous continuerons d’étendre ces protections aux services voix et messagerie, afin que nos clients soient mieux protégés au quotidien ».

Victor Lindberg, vice-président Moyen-Orient et Afrique chez Mavenir, a ajouté : « Nous sommes ravis de collaborer avec e& pour le lancement de CallShield, la dernière solution d’IA de Mavenir qui marque le début d’une nouvelle stratégie commerciale unique destinée à améliorer la sécurité et la satisfaction des clients. Il s’agit d’une étape importante de notre vision commune de déployer l’IA de manière claire et concrète, partout. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec e& grâce à des innovations plus avancées, conçues avec l’IA, dans le cadre d’un partenariat stratégique à long terme dans lequel Mavenir est un conseiller de confiance ».

Cette initiative s’appuie sur un partenariat technologique stratégique pluriannuel dans le domaine du réseau central convergé en 5G, annoncé en mars 2025, entre e& et Mavenir. Le choix de CallShield marque le début d’une nouvelle collaboration basée sur l’IA à travers plusieurs couches de l’écosystème des télécoms, renforçant ainsi notre engagement commun en faveur de l’innovation, de la sécurité et de l’expérience client.

