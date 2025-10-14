e& ו-Mavenir חושפות שיתוף פעולה בתחום אבטחת שירותים קוליים ולמניעת הונאות המונעים בידי בינה מלאכותית

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

e& UAE, זרוע הטלקום של קבוצת הטכנולוגיה העולמית e& ו-Mavenir, ספקית תוכנת רשת מובילה הפועלת בענן, הכריזו על שיתוף פעולה לפריסת פתרון הגנה מוכל מפני ספאם, הונאות והונאות ברשת הקולית של e& UAE, ובכך לשפר את ההגנה בקנה מידה גדול. הפריסה המוכלת מאפשרת ל- e& UAEול-Mavenir לפרוס עדכונים במהירות, להגדיל את הקיבולת לפי דרישה ולשמור על עקביות השירותים בסביבות שונות תוך שמירה על סטנדרט האבטחה הגבוהה ביותר.

e& UAE מקדמת קישוריות מאובטחת, חכמה ומוכנה לעתיד ברחבי המדינה. Mavenir, הידועה בפלטפורמות ענן שמבוססות על בינה מלאכותית, מביאה לשותפות את פתרון CallShield עטור הפרסים שלה.

CallShield היא פלטפורמת מניעת הונאות קוליות מתקדמת של Mavenir, המשתמשת בפתרונות זיהוי איומים מועצמי בינה מלאכותית, כולל יצירת פרופיל שיחות, אנליטיקה של החך הנפש בעת שיחות ואימות דפוסי שיחות, כדי לזהות חריגות ולחסום איומים בזמן אמת. היא מיישמת בינה מלאכותית/לימוד מכונה בזמן אמת כדי לזהות ולחסום הונאות כגון שיחות רובוטיות, שהן שיחות אוטומטיות לא רצויות, זיופים של זיהוי מתקשר, התקפות Wangiri או הונאות שיחה שלא נענית מסוג 'צלצול אחד וניתוק', שמטעות אנשים להתקשר בחזרה למספרים בינלאומיים בתשלום פרמיום.

פריסה זו תשפר את אבטחת ליבת רשת השיחות הקוליות של e& UAE, תסייע במניעת הונאות ותגן על מנויים. היא מתיישרת עם החזון הרחב יותר של e& UAE לגבי בינה מלאכותית בכל דבר ובינה מלאכותית בכל מקום, ומטמיעה מיכון חכם בתשתית שלה כדי לספק שירותים חכמים, בטוחים עם יכולת הגבה מוגברת.

חאלד אל סוואידי ((Khaled Al Suwaidi, סגן נשיא בכיר לרשתות ליבה ופלטפורמות ב- e& UAE, אמר : "על ידי שילוב של אבטחת שירותים קוליים מונעת בינה מלאכותית בליבת הרשת שלנו נוכל לזהות ולעצור הונאות בזמן אמת, להפחית תעבורה שמטרידה לקוחות ולהגן על עסקים מפני השפעת קישוריות מטרידה והונאות קוליות. מדובר באמון לא פחות מאשר בטכנולוגיה. CallShield עוזרת לנו להגן על הלקוחות שלנו, לשפר את שיעורי המענה לשיחות ולעמוד בקצב הרגולציה המתפתחת, תוך הנחת היסודות לרשת אוטונומית יותר. יחד עם Mavenir, נמשיך להרחיב את ההגנות הללו באמצעות קול והודעות כדי שהלקוחות שלנו יישארו מוגנים טוב יותר בכל יום".

ויקטור לינדברג (Victor Lindberg), סגן נשיא לאזור המזרח התיכון ואפריקה ב-Mavenir , הוסיף: "אנו שמחים לשתף פעולה עם e& בהשקת CallShield, הפתרון המעודכן של Mavenir המבוסס על בינה מלאכותית, אשר פותח הזדמנות עסקית ייחודית חדשה המשפרת את האבטחה של הלקוחות ואת שביעות רצון שלהם. מדובר בציון דרך משמעותי בחזון המשותף שלנו להביא בינה מלאכותית לכל מקום בצורה ברורה ומוחשית. ואנו מצפים להמשיך את המסע הזה עם e& באמצעות חידושים מתקדמים יותר המבוססים על בינה מלאכותית במהלך בפיתוח, עם Mavenir כיועצת מהימנה בשותפות אסטרטגית ארוכת טווח".

יוזמה זו מתבססת על שותפות טכנולוגית אסטרטגית רב-שנתית ב-5G Converged Packet Core שהוכרזה במרץ 2025 בין e& ל-Mavenir. הבחירה ב-CallShield מסמנת את תחילתו של שיתוף פעולה חדש המופעל על ידי בינה מלאכותית על פני שכבות מרובות של האקוסיסטם של הטלקום, ומחזק את המחויבות המשותפת לחדשנות, אבטחה וחווית לקוח.

אודות e&

e& היא קבוצת טכנולוגיה גלובלית המחויבת לקדם את העתיד הדיגיטלי בשווקים במזרח התיכון, אסיה, אפריקה ואירופה. עם הביצועים הפיננסיים של הקבוצה בשנת 2023 המציגים הכנסות נטו מאוחדות של 53.8 מיליארד דירהם ורווח נקי של 10.3 מיליארד דירהם, e& ממשיכה לשמור על מעמדה כמעצמה פיננסית, המשתקף בדירוג האשראי החזק והמאזן המוצק שלה.

e&, שנוסדה באבו דאבי לפני למעלה מ-48 שנים, התפתחה מחלוצת טלקום לקבוצת טכנולוגיה. טביעת הרגל שלה משתרעת כעת על פני 38 מדינות, ומציעה פורטפוליו מקיף של שירותים דיגיטליים חדשניים, החל מקישוריות מתקדמת, בידור, סטרימינג ושירותים פיננסיים ועד לפתרונות המופעלים על ידי בינה מלאכותית, מחשוב ענן, ICT, אבטחת סייבר ופלטפורמות IoT.

הקבוצה בנויה סביב חמישה עמודי תווך עסקיים מרכזיים: e& UAE, , e& international e& life, e& enterprise ו- e& capital, שכל אחת מהן נותנת מענה לצרכי לקוח ושוק שונים. עמודי תווך אלה מעצימים את e& להוביל במגזרים שונים, החל מטלקום ואורח חיים דיגיטלי ועד שירותים ארגוניים והשקעות הון סיכון. ההשקעות האסטרטגיות המתמשכות בבינה מלאכותית, IoT, 5G ושירותי ענן מחזקות את מובילותה בנוף הטכנולוגי העולמי, ומניעות את עתיד הקישוריות החכמה והחדשנות.

מונעת על ידי חדשנות, קיימות ומחויבות להעצמה דיגיטלית, e& נחושה ליצור עתיד חכם ומחובר יותר עבור יחידים, עסקים וקהילות.

למידע נוסף על e&, בקרו בכתובת eand.com.

אודות e& UAE

e&UAE היא זרוע הדגל של הטלקום של e& באיחוד האמירויות, הבנויה על מורשת של 5 עשורים של מצוינות בקישוריות. המשימה שלנו היא לספק חוויות קישוריות מעולות ברמה עולמית שמזינות את החדשנות הממוקדת בעתיד של איחוד האמירויות.

תוך מינוף הטכנולוגיות העדכניות ביותר ברמה עולמית, e&UAE שואפת לשנות חיים ותעשיות, ולהפוך כל חיבור להזדמנות לצמיחה וכל אינטראקציה לאפשרות טרנספורמטיבית.

אנו מתמקדים בהרחבת שירותי הליבה והשווקים הדיגיטליים שלנו על ידי העשרת הצעות הערך לצרכנים הנותנות מענה לסגנונות חיים חדשים ולדרישות מתעוררות מעבר לשירותי הליבה של הטלקום, כולל בריאות, ביטוח ופנאי.

כשותפה ארגונית מהימנה, e& UAE ממשיכה להניע תעשיות שלמות עם 5G ובינה מלאכותית, ומספקת אקוסיסטם מותאם אישית של פתרונות כדי לענות על צרכי הקישוריות שלהן ועוד, ומאפשרת להן לבצע אוטומציה, חדשנות, טרנספורמציה והרחבה.

חיזוק מעמד ההובלה שלנו כחברת טלקום המופעלת על ידי בינה מלאכותית, e& UAE מספקת קישוריות חלקה, פתרונות בינה מלאכותית מתקדמים וחדשנות בת קיימא כדי לרומם אנשים וקהילות, ולהעצים עסקים ותעשיות, כך שכולם משגשגים בעולם דיגיטלי תחילה.

למידע נוסף על e&UAE, בקרו בכתובת: https://www.etisalat.ae

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית עבור מפעילי סלולר. המומחיות העמוקה של החברה בתחום הטלקומוניקציה הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ- 300 שירותי תקשורת ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יחד יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. Mavenir משלבת את ניסיון הטלקומוניקציה העמוק שלה עם מומחיות הענן וה-IT ומערכי מדעי הנתונים החיוניים לפתרון אתגרי לקוחות אמיתיים. פתרונות התוכנה המוכחים שלה הם בינה מלאכותית בעיצוב, ומספקים את העתיד המקורי של בינה מלאכותית ואת התפתחות המפעילים ל-TechCos. למידע נוסף, בקרו באתר www.mavenir.com

