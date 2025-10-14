e& dan Mavenir memperkenalkan kolaborasi antikecurangan dan keamanan layanan suara yang didukung AI

DUBAI, Uni Emirat Arab, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE, divisi telekomunikasi dari grup teknologi global e&, dan Mavenir, penyedia perangkat lunak jaringan berbasis cloud terkemuka, hari ini mengumumkan kolaborasi untuk menerapkan solusi perlindungan terhadap spam, penipuan, dan kecurangan terkontainerisasi di seluruh jaringan suara e& UAE, guna meningkatkan perlindungan dalam skala besar. Penerapan terkontainerisasi memungkinkan e& UAE dan Mavenir meluncurkan pembaruan dengan cepat, meningkatkan skala kapasitas sesuai permintaan, dan menjaga layanan tetap konsisten di berbagai lingkungan dengan tetap mempertahankan tingkat standar keamanan tertinggi.

e& UAE tengah mengembangkan konektivitas yang aman, cerdas, dan siap menghadapi masa depan di berbagai penjuru negara itu. Mavenir, yang dikenal dengan platform berbasis cloud dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, menghadirkan solusi CallShield pemenang penghargaannya dalam kemitraan ini.

CallShield adalah platform pencegahan kecurangan suara canggih dari Mavenir yang menggunakan solusi Threat Detection (Deteksi Ancaman) yang didukung AI termasuk pembuatan profil panggilan, analisis sentimen panggilan, dan validasi pola panggilan untuk mendeteksi anomali dan memblokir ancaman secara waktu nyata. Platform ini menggunakan AI dan pembelajaran mesin secara waktu nyata untuk mendeteksi dan memblokir penipuan seperti robocall, yaitu panggilan otomatis yang tidak diinginkan, pemalsuan ID penelepon, serta penipuan Wangiri atau penipuan panggilan tak terjawab ‘panggilan satu dering lalu putus’ yang menipu orang agar menelepon kembali ke nomor internasional dengan tarif premium.

Penerapan ini akan meningkatkan keamanan jaringan inti suara e& UAE, membantu mencegah kecurangan, dan melindungi pelanggan. Upaya ini sejalan dengan visi e& UAE yang lebih luas yaitu AI Everything (AI Segalanya) dan AI Everywhere (AI Di Mana Saja), yang menanamkan otomatisasi cerdas di seluruh infrastrukturnya guna menghadirkan layanan lebih cerdas, lebih aman, dan lebih responsif.

Khaled Al Suwaidi, SVP Jaringan Inti dan Platform di e& UAE, mengatakan, “Dengan menghadirkan keamanan suara berbasis AI ke dalam inti jaringan kami, kami dapat mendeteksi dan menghentikan penipuan secara waktu nyata, mengurangi lalu lintas yang mengganggu bagi pelanggan, serta melindungi bisnis dari dampak komunikasi yang mengganggu dan kecurangan suara. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan. CallShield membantu kami melindungi pelanggan, meningkatkan tingkat penerimaan panggilan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang terus berkembang, sembari meletakkan dasar bagi jaringan yang lebih otonom. Bersama Mavenir, kami akan terus memperluas perlindungan ini di seluruh layanan suara dan perpesanan agar pelanggan kami tetap terlindungi dengan lebih baik setiap harinya.”

Victor Lindberg, VP Timur Tengah dan Afrika di Mavenir, menambahkan: “Kami senang berkolaborasi dengan e& dalam peluncuran solusi terbaru Mavenir yang didukung AI, CallShield, yang menghadirkan kasus bisnis unik baru yang meningkatkan keamanan dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi ini menjadi tonggak pencapaian penting dalam visi bersama kami untuk menghadirkan AI-Everywhere (AI-Di Mana Saja) dengan cara yang jelas dan nyata. Kami berharap dapat melanjutkan perjalanan ini bersama dengan e& melalui inovasi lebih canggih dengan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, dengan Mavenir sebagai penasihat tepercaya dalam kemitraan strategis jangka panjang.”

Inisiatif ini dibangun berdasarkan kemitraan teknologi strategis multitahun dalam 5G Converged Packet Core yang diumumkan pada Maret 2025 di antara e& dan Mavenir. Pemilihan CallShield menandai dimulainya kolaborasi baru yang didukung AI di berbagai lapisan ekosistem telekomunikasi, yang memperkuat komitmen bersama terhadap inovasi, keamanan, dan pengalaman pelanggan.

Tentang e&

e& adalah grup teknologi global yang berkomitmen untuk memajukan masa depan digital di seluruh pasar di Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan kinerja keuangan grup pada tahun 2023 yang menunjukkan pendapatan bersih terkonsolidasi sebesar AED 53,8 miliar dan laba bersih sebesar AED 10,3 miliar, e& terus mempertahankan posisinya sebagai kekuatan keuangan utama, yang tercermin dari peringkat kredit yang kuat dan neraca yang kokoh.

Didirikan di Abu Dhabi lebih dari 48 tahun lalu, e& telah berkembang dari pelopor telekomunikasi menjadi grup teknologi. Rekam jejaknya sekarang mencakup 38 negara, menawarkan portofolio komprehensif layanan digital inovatif mulai dari konektivitas canggih, hiburan, streaming, dan layanan keuangan hingga solusi yang didukung AI, komputasi cloud, TIK, keamanan siber, dan platform IoT.

Grup ini disusun berdasarkan lima pilar bisnis inti: e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise, dan e& capital, yang masing-masing melayani kebutuhan pelanggan dan pasar yang berbeda. Pilar-pilar ini memberdayakan e& untuk memimpin di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi dan gaya hidup digital hingga layanan perusahaan dan investasi ventura. Investasi strategis yang sedang berlangsung dalam AI, IoT, 5G, dan layanan cloud memperkuat kepemimpinannya dalam lanskap teknologi global, sehingga mendorong masa depan konektivitas dan inovasi cerdas.

Didorong oleh inovasi, keberlanjutan, dan komitmen terhadap pemberdayaan digital, e& bertekad menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan lebih terhubung bagi individu, bisnis, dan komunitas.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang e&, kunjungi eand.com.

Tentang e& UAE

e& UAE adalah divisi telekomunikasi unggulan e& di UEA, yang dibangun berdasarkan warisan keunggulan konektivitas selama 5 dekade. Misi kami adalah menghadirkan pengalaman konektivitas superior kelas dunia yang mendorong inovasi berfokus masa depan di UEA.

Dengan memanfaatkan teknologi kelas dunia terbaru, e& UAE bertujuan untuk mentransformasi kehidupan dan industri, mengubah setiap koneksi menjadi peluang pertumbuhan dan setiap interaksi menjadi kemungkinan transformatif.

Kami berfokus pada perluasan layanan inti dan lokapasar digital dengan memperkaya proposisi nilai bagi pelanggan. Layanan itu mencakup gaya hidup baru dan permintaan yang berkembang di luar layanan telekomunikasi inti, termasuk dalam bidang kesehatan, asuransi, dan gaming.

Sebagai mitra tepercaya bagi perusahaan, e& UAE terus mendukung berbagai industri dengan 5G dan AI, menghadirkan ekosistem solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas mereka dan lebih dari itu, memberdayakan mereka untuk mengotomatisasi, berinovasi, bertransformasi, dan berkembang.

Dengan memperkuat posisi kepemimpinan kami sebagai perusahaan telekomunikasi yang didukung AI, e& UAE menghadirkan konektivitas tanpa batas, solusi AI mutakhir, dan inovasi berkelanjutan untuk memberdayakan individu dan komunitas serta mendukung bisnis dan industri. Dengan demikian, semua orang dapat berkembang di dunia yang berorientasi digital.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang e& UAE, kunjungi: https://www.etisalat.ae

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak berbasis cloud yang dirancang khusus untuk operator telekomunikasi seluler, dengan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta keahlian sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

