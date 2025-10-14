e&およびマベニア (Mavenir)、AIを活用した音声サービスのセキュリティおよび不正対策で協業を発表

アラブ首長国連邦ドバイ発, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルなテクノロジーグループ「e&」の通信部門であるe& UAEと、クラウドネイティブなネットワークソフトウェアプロバイダーのリーディングカンパニーであるマベニアは本日、e& UAEの音声ネットワーク全体にコンテナ化されたスパム・詐欺・不正防止ソリューションを導入するための協業を発表した。これにより、大規模な保護体制を強化する。 コンテナ化された導入により、e& UAEとマベニアは迅速なアップデート展開、需要に応じた容量の拡張、そして異なる環境間でも一貫したサービス提供を実現し、最高水準のセキュリティ基準を維持することが可能となる。

e& UAEは、国内全域で安全かつインテリジェントで将来に対応した接続性の実現を推進している。 AI設計を基盤とするクラウドネイティブなプラットフォームで知られるマベニアは、受賞歴を有するCallShieldソリューションを今回の協業に提供する。

CallShieldは、AIを活用した脅威検知 (Threat Detection) ソリューションを用いて異常を検出し、リアルタイムで脅威を遮断するマベニアの高度な音声詐欺防止プラットフォームであり、通話プロファイリング、通話感情分析、通話パターン検証などを組み合わせて動作する。 このソリューションは、AI／機械学習をリアルタイムで適用し、自動発信による迷惑電話 (ロボコール)、発信者番号偽装、ワン切り詐欺 (「1回鳴らして切る」国際高額通話への誘導詐欺) などを検出・遮断する。

この導入により、e& UAEの音声コアネットワークのセキュリティが強化され、不正防止および加入者保護の向上が期待される。 また本取り組みは、e& UAEが掲げる「全てにAIを (AI Everything)」および「どこでもAIを (AI Everywhere)」という広範なビジョンと整合しており、インフラ全体にインテリジェントな自動化を組み込み、よりスマートで安全かつ応答性の高いサービスを提供することを目指すものである。

e& UAEコアネットワークおよびプラットフォーム部門上級副社長 (SVP) のハーレド・アル・スワイディ (Khaled Al Suwaidi) は次のように述べた。「AI駆動型の音声セキュリティをネットワークの中核に導入することで、リアルタイムで詐欺を検知・阻止し、顧客に対する迷惑通信を削減するとともに、企業を音声詐欺や迷惑通信の影響から保護することができます。 これはテクノロジーだけではなく、信頼の問題でもあります。 CallShieldは、顧客を保護し、通話応答率を向上させ、変化する規制への対応を支援しながら、より自律的なネットワークの基盤を築く役割を果たしています。 マベニアとの協業を通じて、音声およびメッセージング全体にこの保護をさらに拡大し、顧客が常により安全にサービスを利用できるよう取り組んでいきます」

マベニア中東・アフリカ担当副社長 (VP) のビクター・リンドバーグ (Victor Lindberg) は次のように述べた。「e&と協力し、マベニアの最新AI対応ソリューションであるCallShieldを導入できることをうれしく思います。これにより、顧客のセキュリティと満足度を高める新たなユニークなビジネスモデルが実現します。 これは、「どこでもAIを」のビジョンを明確かつ具体的な形で実現するうえで、私たちが共有する目標における重要な節目となります。 今後も、AI設計を基盤としたさらなる先進的イノベーションを通じて、e&との協力を継続できることを楽しみにしています。マベニアは、長期的な戦略的提携における信頼できるアドバイザーとして、この取り組みを支えていきます」

この取り組みは、e&とマベニアが2025年3月に発表した5Gコンバージド・パケットコアにおける複数年の戦略的技術提携を基盤としている。 CallShieldの採用は、通信エコシステムの複数のレイヤーにわたる新たなAI駆動型協業の始まりを意味しており、イノベーション、セキュリティ、そして顧客体験に対する両社の共通のコミットメントを改めて強調するものである。

e&について

e&は、中東、アジア、アフリカおよび欧州の各市場において、デジタルの未来を推進することに取り組むグローバルテクノロジーグループである。 2023年のグループの財務実績は、連結純売上高538億ディルハム (約2兆2,240億215万円)、純利益103億ディルハム (約4,257億8,479万円) を記録しており、強固な信用格付けと堅実なバランスシートに裏付けられた財務基盤を維持し続けている。

48年以上前にアブダビで創設されたe&は、通信分野の先駆者からテクノロジーグループへと進化を遂げた。 現在では、38か国に事業を展開し、高度な接続性、エンターテインメント、ストリーミング、金融サービスから、AIを活用したソリューション、クラウドコンピューティング、ICT、サイバーセキュリティ、IoTプラットフォームに至るまで、包括的かつ革新的なデジタルサービスを提供している。

グループは、e& UAE、e&インターナショナル (e& international)、e&ライフ (e& life)、e&エンタープライズ (e& enterprise)、e&キャピタル (e& capital) という5つの中核事業分野を中心に構成されており、それぞれが異なる顧客および市場のニーズに応えている。 これらの事業分野により、e&は通信、デジタルライフスタイル、エンタープライズサービス、ベンチャー投資など、さまざまな分野でリーダーシップを発揮している。 AI、IoT、5Gおよびクラウドサービスへの継続的な戦略的投資は、スマートコネクティビティとイノベーションの未来を牽引し、グローバルなテクノロジー分野における同社のリーダーシップをさらに強化している。

イノベーション、持続可能性、そしてデジタルエンパワーメントへの確固たるコミットメントに支えられたe&は、個人、企業、そして社会全体にとって、よりスマートでつながりのある未来を創造することを目指している。

e&についての詳細は、eand.comを閲覧されたい。

e& UAEについて

e& UAEは、アラブ首長国連邦 (UAE) におけるe&の旗艦通信部門であり、50年間に渡って築かれてきた優れた接続性を踏まえて設立された。 同社のミッションは、アラブ首長国連邦の未来に焦点を当てたイノベーションを加速させる、世界クラスの卓越した接続性エクスペリエンスを提供することである。

e& UAEは、世界クラスの最新テクノロジーを活用し、生活や産業を変革することで、すべての繋がりを成長の機会へと変え、すべての関わりを変革の可能性へと変えることを目指している。

同社は、新たなライフスタイルや、健康、保険およびゲームなどの主要通信サービスを超えた拡大中の需要に沿った顧客へのバリュープロポジションを強化し、主要サービスやデジタル市場を拡大することに注力している。

e& UAEは、信頼を得た企業パートナーとして、5GとAIによって産業界全体を支援し続け、接続性などのニーズに応える顧客に合わせたソリューションのエコシステムを提供することで、自動化、イノベーション、変革、および拡大を支援していく。

AIを活用した通信業者としてリーダーシップを強化するe& UAEは、誰もがデジタルファーストな世界で活躍できるように、シームレスな接続性、最新のAIソリューション、およびサステナブルなイノベーションを提供して人々やコミュニティを後押しし、ビジネスや産業を支えている。

e& UAEについて詳しくは、https://www.etisalat.aeを閲覧されたい。

マベニアについて

マベニアは、モバイル通信事業者向けに通信事業者 (Telco) を第一に考えたクラウドネイティブかつAI設計によるソフトウェアソリューションを開発し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークの実現を可能にしている。 同社は、世界120か国以上で300社を超える通信事業者に導入されており、これらの事業者が世界の加入者の50%以上にサービスを提供していることから、通信分野における深い専門知識が実証されている。 マベニアは、豊富な通信分野の経験に加え、クラウドおよびIT (情報技術)の専門知識、ならびにデータサイエンスのスキルを融合し、実際の顧客課題の解決に必要な能力を備えている。 同社の実績あるソフトウェアソリューションはAI設計に基づいており、AIネイティブな未来の実現と通信事業者のテクノロジー企業への進化を支援している。 詳細については、www.mavenir.comを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

詳しくは、以下まで問い合わせされたい：

e& UAEメディア関連窓口：mediaoffice@eand.com

マベニアメディア関連窓口：pr@mavenir.com