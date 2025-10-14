e&와 Mavenir, AI 기반 음성 서비스 보안 및 사기 방지 협력 발표

아랍에미리트공화국 두바이, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 테크놀로지 그룹인 e&의 통신 부문인 e& UAE가 클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어 선도 기업 Mavenir와 협력해, UAE 내 음성 네트워크 전반에 걸쳐 컨테이너화된 스팸·사기·피싱 방지 솔루션을 구축한다고 발표했다. 이번 협력으로 e& UAE는 대규모 보안 기능을 강화하게 된다. 컨테이너 방식의 구축은 e& UAE와 Mavenir가 빠른 업데이트, 수요에 따른 용량 확장, 환경 간 서비스 일관성을 유지하면서 최고 수준의 보안 표준을 준수할 수 있도록 한다.

e& UAE는 전국적으로 안전하고 지능적이며 미래 지향적인 연결성을 강화하고 있으며, AI 기반 설계(AI-by-design)와 클라우드 네이티브 플랫폼으로 잘 알려진 Mavenir는 이번 협력을 통해 자사의 수상 경력 있는 ‘콜실드(CallShield)’ 솔루션을 제공한다.

콜실드는 Mavenir의 고급 음성 사기 방지 플랫폼으로, AI 기반 위협 탐지 기술을 활용해 통화 프로파일링, 감정 분석, 통화 패턴 검증 등을 통해 이상 징후를 식별하고 실시간으로 위협을 차단한다. 특히 자동화된 원치 않는 전화(로보콜), 발신자 번호 위조, ‘한 번 울리고 끊기(Wangiri)’ 방식의 국제 유료번호 유도 사기 등 다양한 음성 사기를 실시간 AI 및 머신러닝으로 탐지하고 차단한다.

이번 구축은 e& UAE의 음성 코어 네트워크 보안을 한층 강화하고, 사기 방지를 돕는 동시에 가입자 보호를 강화할 예정이다. 또한 e& UAE가 추구하는 ‘AI Everything’ 및 ‘AI Everywhere’ 비전과도 맞닿아 있으며, 지능형 자동화를 인프라 전반에 적용해 더 스마트하고 안전하며 즉각적인 서비스를 제공하는 기반을 마련한다.

e& UAE의 코어 네트워크 및 플랫폼 담당 수석부사장인 칼레드 알 수와이디(Khaled Al Suwaidi)는 “AI 기반 음성 보안을 네트워크의 핵심에 도입함으로써, 실시간으로 사기 전화를 탐지하고 차단하며, 고객에게 불필요한 스팸 트래픽을 줄이고, 기업이 음성 사기나 유해 통신의 피해로부터 보호받을 수 있게 되었다. 이는 기술만큼이나 신뢰의 문제이기도 합니다. 콜실드(CallShield)는 고객을 보호하고, 통화 응답률을 개선하며, 변화하는 규제 환경에 발맞추는 동시에 더욱 자율적인 네트워크를 위한 기반을 마련하는 데 기여한다. Mavenir와 함께 우리는 이러한 보안 체계를 음성과 메시징 영역 전반으로 확대해 고객들이 매일 더 안전한 서비스를 이용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

Mavenir 중동·아프리카 담당 부사장 빅터 린드버그(Victor Lindberg)는 “최신 AI 기반 솔루션인 콜실드(CallShield)를 e&와 함께 출시하게 되어 기쁘다. 이 솔루션은 고객 보안과 만족도를 한층 강화하는 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 있다. 이번 협력은 우리가 공유하는 ‘AI Everywhere’ 비전을 구체적이고 실질적인 형태로 구현하는 중요한 이정표에 해당한다. 우리는 AI-by-design 철학을 바탕으로 한 더욱 진보된 혁신을 통해 e&와의 여정을 지속해 나갈 것이며, Mavenir는 장기적인 전략적 파트너이자 신뢰할 수 있는 조언자로서 함께할 것”이라고 덧붙였다.

이번 이니셔티브는 2025년 3월 e&와 Mavenir가 발표한 5G 융합 패킷 코어(5G Converged Packet Core) 분야의 다년간 전략적 기술 파트너십을 기반으로 한다. 콜실드(CallShield)의 도입은 통신 생태계 전반에 걸친 다층적 AI 협력의 시작을 의미하며, 혁신, 보안, 고객 경험에 대한 양사의 공동 의지를 더욱 공고히 해 주고 있다.

e& 소개

e&는 중동, 아시아, 아프리카, 유럽 전역의 시장에서 디지털 미래를 선도하기 위해 노력하는 글로벌 기술 그룹이다. 2023년 기준 그룹의 재무 실적은 순매출 538억 디르함(AED)과 순이익 103억 디르함(AED)을 기록했으며, 견고한 재무 구조와 우수한 신용등급을 바탕으로 강력한 재정적 입지를 유지하고 있다.

48년 전 아부다비에서 설립된 e&는 통신 분야의 개척자에서 기술 중심의 글로벌 그룹으로 발전해왔다. 현재 38개국에 진출해 있으며, 첨단 연결성, 엔터테인먼트, 스트리밍, 금융 서비스부터 AI 기반 솔루션, 클라우드 컴퓨팅, ICT, 사이버보안, 사물인터넷(IoT) 플랫폼에 이르는 폭넓은 디지털 서비스를 제공하고 있다.

그룹은 다섯 가지 핵심 사업 부문, 즉 e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise, e& capital을 중심으로 운영된다. 각 부문은 서로 다른 고객과 시장의 요구에 대응하며, e&가 통신, 디지털 라이프스타일, 기업 서비스, 벤처 투자 등 다양한 분야에서 선도적 위치를 유지하도록 한다. 또한 AI, IoT, 5G, 클라우드 서비스에 대한 지속적인 전략적 투자를 통해 스마트 연결성과 혁신의 미래를 이끌며, 글로벌 기술 생태계 내 리더십을 강화하고 있다.

e&는 혁신, 지속가능성, 디지털 역량 강화를 핵심 가치로 삼아 개인, 기업, 커뮤니티를 위한 더욱 스마트하고 연결된 미래를 만들어가고 있다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (eand.com)에서 확인할 수 있다.

e& UAE 소개

e& UAE는 50년에 걸친 연결성 혁신의 전통 위에 구축된 e& 그룹의 UAE의 대표적인 통신 사업 부문이다. 세계적 수준의 우수한 연결 경험을 제공해 UAE의 미래 지향적 혁신을 촉진하는 것을 회사의 미션으로 삼고 있다.

최신 글로벌 기술을 활용함으로써 e& UAE는 사람과 산업의 삶을 변화시키고, 모든 연결을 성장의 기회로, 모든 상호작용을 혁신의 가능성으로 전환하는 것을 목표로 한다.

핵심 통신 서비스를 넘어 헬스케어, 보험, 게임 등 새로운 라이프스타일과 떠오르는 수요에 맞춘 소비자 가치 제안을 확장하며, 핵심 서비스와 디지털 마켓플레이스를 지속적으로 강화해 나가고 있다.

신뢰받는 기업 파트너로서 e& UAE는 5G와 AI를 기반으로 산업 전반에 맞춤형 연결 솔루션 생태계를 제공하여 자동화, 혁신, 전환, 확장을 가능하게 만들고 있다.

AI 기반 통신 기업으로서의 리더십을 강화하며, e& UAE는 끊김 없는 연결성, 최첨단 AI 솔루션, 지속 가능한 혁신을 통해 사람과 공동체를 향상시키고, 기업과 산업이 디지털 퍼스트(Digital-First) 시대에 번영할 수 있도록 돕고 있다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (https://www.etisalat.ae)에서 확인할 수 있다.

Mavenir 소개



마베니어(Mavenir)는 이동통신 사업자를 위해 통신 분야에 특화된 클라우드 네이티브(AI-by-design) 소프트웨어 솔루션을 개발함으로써 지능형, 자동화, 프로그래머블 네트워크 구현을 지원하고 있다.

전 세계 120개국 이상에서 300여 개 통신사와의 구축 사례를 통해 깊은 통신 분야 전문성을 입증했으며, 이들이 함께 전 세계 가입자의 50% 이상을 서비스하고 있다.

Mavenir는 통신 분야에서의 풍부한 경험을 기반으로, 클라우드·IT 기술력과 데이터 사이언스 역량을 결합해 실제 고객의 문제를 해결하고 있다. 또한 자사의 검증된 소프트웨어 솔루션은 AI-by-design 구조를 바탕으로 설계되어, AI 네이티브(AI-native) 시대와 통신사들의 ‘TechCo(기술 기업)’로의 진화를 이끌고 있다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.mavenir.com)에서 확인할 수 있다.

