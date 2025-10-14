e& dan Mavenir lancar inisiatif keselamatan perkhidmatan suara dan anti-penipuan dikuasakan AI

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE, cabang telekomunikasi kumpulan teknologi global e& bersama Mavenir, penyedia utama perisian rangkaian asli berasaskan awan, hari ini mengumumkan kerjasama untuk melaksanakan penyelesaian perlindungan terhadap spam, penipuan dan aktiviti penyamaran berasaskan kontena di seluruh rangkaian suara e& UAE, sekali gus memperkukuh tahap perlindungan dalam skala besar. Pelaksanaan berasaskan kontena membolehkan e& UAE dan Mavenir melancarkan kemas kini dengan pantas, meningkatkan kapasiti mengikut permintaan serta mengekalkan konsistensi perkhidmatan merentasi pelbagai persekitaran sambil mematuhi piawaian keselamatan tertinggi.

e& UAE sedang memajukan keterhubungan yang selamat, pintar dan bersedia untuk masa depan di seluruh negara. Mavenir, yang dikenali dengan pendekatan AI sejak peringkat reka bentuk serta platform awan asli, membawa penyelesaian CallShield yang memenangi anugerah ke dalam kerjasama ini.

CallShield ialah platform pencegahan penipuan suara termaju Mavenir yang menggunakan penyelesaian Pengesanan Ancaman berkuasa AI, termasuk pemprofilan panggilan, analisis sentimen panggilan dan pengesahan corak panggilan untuk mengesan anomali serta menyekat ancaman secara masa nyata. Ia menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin masa nyata untuk mengenal pasti serta menyekat penipuan seperti panggilan automatik tidak diingini (robocalls), penyamaran ID pemanggil serta penipuan panggilan terlepas Wangiri atau ‘satu deringan dan putus’ yang memperdaya pengguna untuk membuat panggilan semula ke nombor antarabangsa dengan caj premium.

Pelaksanaan ini akan mempertingkatkan tahap keselamatan rangkaian suara teras e& UAE serta memperkukuh usaha pencegahan penipuan dan perlindungan pelanggan. Inisiatif ini selari dengan visi menyeluruh e& UAE — “AI Everything” (AI untuk Semua) dan “AI Everywhere” (AI di Mana-Mana) — dengan mengintegrasikan automasi pintar merentasi infrastrukturnya bagi menyampaikan perkhidmatan yang lebih bijak, selamat dan responsif.

Khaled Al Suwaidi, Naib Presiden Kanan bagi Rangkaian Teras dan Platform di e& UAE berkata, “Dengan mengintegrasikan keselamatan suara berasaskan AI ke dalam teras rangkaian kami, kami dapat mengesan serta menghentikan penipuan secara masa nyata, mengurangkan gangguan komunikasi kepada pelanggan serta melindungi perniagaan daripada kesan komunikasi yang mengganggu serta penipuan suara. Perkara ini bukan sekadar tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan. CallShield membantu kami melindungi pelanggan, meningkatkan kadar jawapan panggilan dan menangani perubahan dalam peraturan yang sentiasa berkembang, sambil membina asas ke arah rangkaian yang lebih autonomi. Bersama Mavenir, kami akan terus memperluas perlindungan ini merentasi suara dan pemesejan agar pelanggan kami bukan sahaja kekal tetapi lebih terlindung setiap hari.”

Victor Lindberg, Naib Presiden bagi Timur Tengah dan Afrika di Mavenir, menambah: “Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan e& dalam pelancaran penyelesaian terkini Mavenir yang didayakan AI, CallShield, yang membuka peluang perniagaan baharu dan unik serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pelanggan. Ini menandakan satu pencapaian penting dalam merealisasikan visi bersama kami untuk membawa AI di Mana-Mana secara jelas dan nyata. Kami menantikan untuk meneruskan perjalanan ini bersama e& melalui inovasi yang lebih maju dan direka bentuk berasaskan AI, dengan Mavenir sebagai penasihat yang dipercayai dalam kerjasama strategik jangka panjang.”

Inisiatif ini dibina berasaskan kerjasama teknologi strategik berbilang tahun dalam 5G Converged Packet Core yang diumumkan pada Mac 2025 antara e& dan Mavenir. Pemilihan CallShield menandakan permulaan kerjasama baharu berkuasa AI merentasi pelbagai lapisan ekosistem telekomunikasi, sekali gus mengukuhkan komitmen bersama terhadap inovasi, keselamatan dan pengalaman pelanggan.

Perihal e&

e& ialah sebuah kumpulan teknologi global yang komited untuk memajukan masa depan digital merentasi pasaran di Timur Tengah, Asia, Afrika dan Eropah. Dengan prestasi kewangan kumpulan pada tahun 2023 mencatatkan hasil bersih terkumpul sebanyak AED 53.8 bilion dan keuntungan bersih sebanyak AED 10.3 bilion, e& terus mengekalkan kedudukannya sebagai kuasa kewangan, seperti yang dibuktikan melalui penarafan kredit yang kukuh dan lembaran imbangan yang mantap.

Ditubuhkan di Abu Dhabi lebih 48 tahun lalu, e& telah berkembang daripada perintis telekomunikasi kepada sebuah kumpulan teknologi. Kehadiran globalnya kini merangkumi 38 negara, menawarkan portfolio menyeluruh perkhidmatan digital inovatif yang merangkumi keterhubungan termaju, hiburan, penstriman serta perkhidmatan kewangan, hinggalah kepada penyelesaian dikuasakan AI, pengkomputeran awan, ICT, keselamatan siber dan platform IoT.

Struktur Kumpulan ini berasaskan lima teras perniagaan utama: e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise dan e& capital, masing-masing dirangka untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan dan pasaran yang pelbagai. Teras-teras ini memperkukuh kedudukan e& sebagai peneraju dalam pelbagai sektor — daripada telekomunikasi dan gaya hidup digital hinggalah kepada perkhidmatan perusahaan dan pelaburan teroka. Pelaburan strategik berterusan dalam AI, IoT, 5G dan perkhidmatan awan mengukuhkan kepimpinan e& dalam landskap teknologi global, sekali gus memacu masa depan keterhubungan pintar dan inovasi.

Didorong oleh inovasi, kelestarian dan komitmen terhadap pemerkasaan digital, e& bertekad untuk membentuk masa depan yang lebih pintar dan saling terhubung bagi individu, perniagaan dan komuniti.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang e&, layari eand.com.

Perihal e& UAE

e& UAE ialah cabang utama telekomunikasi e& di Emiriah Arab Bersatu, yang dibina atas legasi kecemerlangan keterhubungan selama lima dekad. Misi kami adalah untuk menyampaikan pengalaman sambungan unggul bertaraf dunia yang menyemarakkan inovasi tertumpu masa depan UAE.

Dengan memanfaatkan teknologi bertaraf dunia terkini, e& UAE menyasarkan untuk mengubah kehidupan dan industri, mengubah setiap sambungan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan setiap interaksi menjadi kemungkinan transformatif.

Kami fokus untuk mengembangkan perkhidmatan teras kami dan pasaran digital dengan memperkayakan cadangan nilai pengguna yang memenuhi gaya hidup baharu serta permintaan yang muncul melangkaui perkhidmatan telekomunikasi teras, termasuk kesihatan, insurans dan permainan.

Sebagai rakan kongsi perusahaan yang dipercayai, e& UAE terus memperkasakan seluruh industri dengan 5G dan AI, menyampaikan ekosistem penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan ketersambungan mereka dan banyak lagi, memperkasakan mereka untuk mengautomasikan, berinovasi, mengubah dan menskalakan.

Mengukuhkan kedudukan kepimpinan kami sebagai syarikat telekomunikasi yang dikuasakan AI, e& UAE menyampaikan ketersambungan yang lancar, penyelesaian AI yang canggih dan inovasi yang mampan untuk meningkatkan orang ramai dan komuniti, serta memperkasakan perniagaan dan industri supaya semua orang berkembang maju dalam dunia yang mengutamakan digital.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang e& UAE, sila layari: https://www.etisalat.ae

Perihal Mavenir

Mavenir membolehkan rangkaian yang pintar, automatik dan boleh diprogram melalui pembangunan penyelesaian perisian berasaskan awan yang direka dengan AI dan diutamakan untuk industri telekomunikasi, khusus untuk pengendali mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan berteraskan AI dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan Media

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Perhubungan Media e& UAE: mediaoffice@eand.com

Perhubungan Media Mavenir: pr@mavenir.com