e& e Mavenir lançam segurança de serviços de voz com inteligência artificial e colaboração antifraude

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A e& UAE, braço de telecomunicações do grupo de tecnologia global e&, e a Mavenir, fornecedora líder de software de rede nativa na nuvem, anunciaram hoje uma colaboração para implantação de uma solução de proteção contra spam, scam e fraude em contêineres na rede de voz da e& UAE, para aprimoramento da proteção em escala. A implantação em contêiner viabiliza que a e& UAE e a Mavenir implementem rapidamente atualizações , dimensionem a capacidade sob demanda e mantenham os serviços consistentes em diferentes ambientes, mantendo o mais alto nível de padrões de segurança.

A e& UAE está avançando na conectividade segura, inteligente e pronta para o futuro em todo o país. A Mavenir, conhecida por suas plataformas nativas de nuvem com IA por design, contribui com a sua premiada solução CallShield para a parceria.

CallShield é a plataforma avançada de prevenção de fraudes por voz da Mavenir que utiliza soluções de detecção de ameaças baseadas em IA, com criação de perfil de chamadas, análise de sentimento de chamadas, e validação de padrões de chamadas para a detecção de anomalias e bloqueio de ameaças em tempo real. A plataforma aplica IA/aprendizado de máquina em tempo real para detectar e bloquear golpes como robocalls, que são chamadas indesejadas automatizadas, falsificação de identificação de chamadas, Wangiri ou golpes de "um toque e corte" de chamadas perdidas que enganam as pessoas para chamar de volta números internacionais de taxa premium.

Esta implementação aumentará a segurança da rede principal de voz da e& UAE, ajudará a prevenir fraudes e protegerá os assinantes. Ela se alinha à visão mais ampla da e& UAE de AI Everything e AI Everywhere, incorporando automação inteligente em toda a sua infraestrutura para fornecer serviços mais inteligentes, seguros e com maior capacidade de resposta.

Khaled Al Suwaidi, Vice-Presidente Sênior de Redes e Plataformas Core da e& UAE, disse: "Com a segurança de voz baseada em IA no coração da nossa rede, podemos detectar e interromper fraudes em tempo real, reduzir o tráfego incômodo para os clientes e proteger as empresas do impacto da comunicação incômoda e da fraude de voz. Trata-se tanto de confiança quanto de tecnologia. A CallShield nos ajuda a proteger nossos clientes, aprimorar as taxas de atendimento de chamadas e acompanhar a evolução das regulamentações, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para uma rede mais autônoma. Juntamente com a Mavenir, continuaremos expandindo essas proteções de voz e mensagens para que nossos clientes fiquem mais protegidos todos os dias.”

Victor Lindberg, VP do Oriente Médio e África da Mavenir, acrescentou: “É um prazer colaborar com a e& no lançamento da mais recente solução habilitada para IA da Mavenir, a CallShield, que desbloqueia um novo caso de negócios exclusivo que aumenta a segurança e a satisfação do cliente. Isso é um marco significativo para a nossa visão compartilhada de levar a IA para todos os lugares de maneira clara e tangível. Estamos prontos para continuar esta jornada com e& com inovações mais avançadas que são IA por design, com a Mavenir como consultora de confiança em uma parceria estratégica de longo prazo.”

Esta iniciativa baseia-se em uma parceria tecnológica estratégica plurianual no 5G Converged Packet Core anunciado em março de 2025 entre a e& e a Mavenir. A seleção da CallShield marca o início de uma nova colaboração baseada em IA em várias camadas do ecossistema de telecomunicações, reforçando um compromisso conjunto com a inovação, a segurança e a experiência do cliente.

Sobre a e&

e& é um grupo de tecnologia global comprometido com o avanço do futuro digital em mercados do Oriente Médio, Ásia, África e Europa. Com o desempenho financeiro do grupo em 2023 mostrando uma receita líquida consolidada de AED 53,8 bilhões e um lucro líquido de AED 10,3 bilhões, a e& continua mantendo sua posição de potência financeira, refletida por sua forte classificação de crédito e sólido balanço patrimonial.

Fundada em Abu Dhabi há mais de 48 anos, a e& evoluiu de pioneira em telecomunicações para um grupo de tecnologia. Ela está presente em 38 países, oferecendo um portfólio abrangente de serviços digitais inovadores que vão desde conectividade avançada, entretenimento, streaming e serviços financeiros até soluções baseadas em IA, computação em nuvem, TIC, segurança cibernética e plataformas IoT.

O Grupo está estruturado em torno de cinco pilares de negócios principais: e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise e e& capital, cada um atendendo a necessidades distintas do cliente e do mercado. Esses pilares capacitam a e& a liderar em vários setores, desde telecomunicações e estilo de vida digital até serviços empresariais e investimentos de risco. Os investimentos estratégicos contínuos em serviços de IA, IoT, 5G e nuvem reforçam sua liderança no cenário global de tecnologia, impulsionando o futuro da conectividade e inovação inteligentes.

Impulsionada pela inovação, sustentabilidade e um compromisso com o empoderamento digital, a e& está empenhada em criar um futuro mais inteligente e conectado para indivíduos, empresas e comunidades.

Para mais informações sobre a&, visite eand.com.

Sobre a e& UAE

A e& UAE é o principal braço de telecomunicações da e& nos Emirados Árabes Unidos, com base em um legado de 5 décadas de excelência em conectividade. Nossa missão é oferecer experiências de conectividade superiores de classe mundial que alimentem a inovação focada no futuro dos Emirados Árabes Unidos.

Aproveitando as mais recentes tecnologias de classe mundial, a e& UAE visa transformar vidas e indústrias, tornando cada conexão em uma oportunidade de crescimento e cada interação em uma possibilidade revolucionária.

Estamos focados em expandir nossos principais serviços e mercados digitais, enriquecendo as propostas de valor para o consumidor que atendam a novos estilos de vida e demandas emergentes além dos principais serviços de telecomunicações, incluindo saúde, seguros e games.

Como parceira empresarial confiável a e& UAE continua a alimentar setores inteiros com 5G e IA, oferecendo um ecossistema personalizado de soluções para atender às suas necessidades de conectividade e muito mais, capacitando-os a automatizar, inovar, transformar e dimensionar.

Fortalecendo nossa posição de liderança como empresa de telecomunicações a e& UAE alimentada por IA oferece conectividade perfeita, soluções de IA de ponta e inovação sustentável para elevar pessoas e comunidades e capacitar empresas e indústrias, para que todos prosperem em um mundo digital em primeiro lugar.

Para mais informações sobre a e& UAE, visite: https://www.etisalat.ae

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais ​para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

