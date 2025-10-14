e& และ Mavenir ประกาศเปิดตัวความร่วมมือด้านความปลอดภัยของบริการทางเสียงและการต่อต้านการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE ฝ่ายโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี e& ระดับโลก และ Mavenir ผู้ให้บริการเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ วันนี้ได้ประกาศความร่วมมือในการนำเอาโซลูชันคอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันสแปม การหลอกลวง และการฉ้อโกงทั่วทั้งเครือข่ายเสียงของ e& UAE มาใช้ เพื่อยกระดับการปกป้องในขนาดใหญ่ การปรับใช้โซลูชันคอนเทนเนอร์ช่วยให้ e& UAE และ Mavenir สามารถอัปเดตระบบได้อย่างรวดเร็ว ขยายขีดความสามารถตามความต้องการ และคงความสม่ำเสมอของการให้บริการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด
e& UAE กำลังพัฒนาการเชื่อมต่อทั่วประเทศให้ปลอดภัย เป็นอัจฉริยะ และพร้อมสำหรับอนาคต Mavenir ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟที่ออกแบบโดยใช้ AI ได้นำโซลูชันที่ได้รับรางวัลอย่าง CallShield มาเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
CallShield คือแพลตฟอร์มป้องกันการฉ้อโกงทางเสียงขั้นสูงของ Mavenir ที่ใช้โซลูชันตรวจจับภัยคุกคามด้วย AI รวมถึงการสร้างโปรไฟล์การโทร การวิเคราะห์อารมณ์ของการสนทนา และการตรวจสอบรูปแบบการโทร เพื่อระบุความผิดปกติและสกัดกั้นภัยคุกคามในแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ใช้ AI/แมชชีนเลิร์นนิงแบบเรียลไทม์ในการตรวจจับและบล็อกกลโกงต่าง ๆ เช่น การโทรอัตโนมัติ (Robocall) ซึ่งเป็นการโทรจากระบบอัตโนมัติที่ประสงค์ร้าย การปลอมเบอร์ และกลโกง Wangiri หรือ "การโทรครั้งเดียวแล้วตัดสาย" เพื่อหลอกให้คนโทรกลับไปยังเบอร์ต่างประเทศที่คิดค่าบริการสูง
การปรับใช้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายหลักด้านเสียงของ e& UAE ช่วยป้องกันการฉ้อโกง และปกป้องผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของ e& UAE ในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง (AI Everything) และปัญญาประดิษฐ์ในทุกแห่ง (AI Everywhere) โดยผสานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมอบบริการที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
Khaled Al Suwaidi รองประธานอาวุโสฝ่ายเครือข่ายหลักและแพลตฟอร์มของ e& UAE กล่าวว่า "การนำระบบรักษาความปลอดภัยทางเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาเป็นหัวใจของเครือข่าย ทำให้เราสามารถตรวจจับและหยุดยั้งการหลอกลวงได้แบบเรียลไทม์ ลดปริมาณการรับส่งข้อมูลที่สร้างความรำคาญให้กับลูกค้า และปกป้องธุรกิจจากผลกระทบของการสื่อสารที่สร้างความรำคาญและการฉ้อโกงด้วยเสียง นี่เป็นเรื่องของความไว้วางใจที่สำคัญพอ ๆ กับเรื่องเทคโนโลยี CallShield ช่วยให้เราปกป้องลูกค้า ปรับปรุงอัตราการรับสาย และก้าวทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งวางรากฐานสำหรับเครือข่ายที่มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ร่วมกับ Mavenir เราจะขยายการป้องกันเหล่านี้ให้ครอบคลุมทั้งเสียงและข้อความ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน"
Victor Lindberg รองประธานฝ่ายตะวันออกกลางและแอฟริกาของ Mavenir กล่าวเสริมว่า "เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ e& ในการเปิดตัวโซลูชันล่าสุด CallShield ของ Mavenir ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะปลดล็อคโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า นี่คือหมุดหมายสำคัญในวิสัยทัศน์ร่วมของเรา ที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ในทุกแห่ง (AI-Everywhere) เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เราตั้งตารอที่จะสานต่อเส้นทางความร่วมมือนี้กับ e& ผ่านนวัตกรรมขั้นสูงที่ออกแบบด้วย AI โดยมี Mavenir เป็นที่ปรึกษาที่วางใจได้ในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว"
โครงการริเริ่มนี้ต่อยอดมาจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์แบบหลายปีระหว่าง e& และ Mavenir ใน 5G Converged Packet Core ที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2025 การเลือกใช้ CallShield ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมหลายชั้นของระบบนิเวศโทรคมนาคม เสริมสร้างพันธสัญญาร่วมด้านนวัตกรรม การรักษาความปลอดภัย และประสบการณ์ของลูกค้า
เกี่ยวกับ e&
e& เป็นกลุ่มเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งมั่นในการพัฒนาอนาคตดิจิทัลในตลาดตะวันออกกลาง เอเชีย แอฟริกา และยุโรป ผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2023 แสดงให้เห็นรายได้สุทธิรวม 5.38 หมื่นล้านดีแรห์มและกำไรสุทธิ 1.03 หมื่นล้านดีแรห์ม ทำให้ e& ยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านการเงินไว้ได้อย่างมั่นคง สะท้อนผ่านอันดับเครดิตที่น่าเชื่อถือและงบดุลที่แข็งแกร่ง
e& ก่อตั้งขึ้นในอาบูดาบีเมื่อกว่า 48 ปีที่แล้ว และได้พัฒนาจากผู้บุกเบิกด้านโทรคมนาคมมาเป็นกลุ่มเทคโนโลยี ปัจจุบันมีฐานการดำเนินงานครอบคลุม 38 ประเทศ โดยให้บริการดิจิทัลเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมต่อขั้นสูง ความบันเทิง การสตรีม และบริการทางการเงิน ไปจนถึงโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI การประมวลผลแบบคลาวด์ ICT ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแพลตฟอร์ม IoT
กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างตามเสาหลักทางธุรกิจ 5 ประการ ได้แก่ e& UAE, e& international, e& life, e& enterprise และ e& capital โดยแต่ละเสาหลักตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดที่แตกต่างกัน เสาหลักเหล่านี้ช่วยเสริมศักยภาพให้ e& ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในหลายภาคส่วน ตั้งแต่โทรคมนาคมและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงบริการสำหรับองค์กรและการลงทุนร่วมทุน การลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในด้าน AI, IoT, 5G และบริการคลาวด์เสริมสร้างความเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัทในภูมิทัศน์เทคโนโลยีระดับโลก ขับเคลื่อนอนาคตของการเชื่อมต่ออัจฉริยะและนวัตกรรม
ด้วยแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรม ความยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการเสริมพลังดิจิทัล e& จึงมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคคล องค์กร และชุมชน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ e& โปรดไปที่ eand.com
เกี่ยวกับ e& UAE
e& UAE เป็นธุรกิจโทรคมนาคมเรือธงของ e& ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่สั่งสมชื่อเสียงและความเป็นเลิศด้านการเชื่อมต่อมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ พันธกิจของเราคือการมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่เหนือกว่าในระดับโลก โดยส่งเสริมนวัตกรรมที่มุ่งเน้นอนาคตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
e& UAE มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับโลกล่าสุด โดยเปลี่ยนทุกการเชื่อมต่อให้เป็นโอกาสการเติบโตและทำให้ทุกการติดต่อเป็นโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
เรามุ่งเน้นการขยายบริการหลักและตลาดดิจิทัลของเรา โดยเสริมสร้างการนำเสนอคุณค่าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากบริการโทรคมนาคมหลัก รวมถึงบริการด้านสุขภาพ ประกันภัย และการเล่นเกม
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ e& UAE ยังคงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยเครือข่าย 5G และ AI โดยส่งมอบระบบนิเวศโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อและอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และการขยายตัว
การเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งผู้นำของเราในฐานะบริษัทโทรคมนาคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ e& UAE ส่งมอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่น โซลูชัน AI ล้ำสมัย และนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับผู้คนและชุมชน พร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกคนเติบโตในโลกที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ e& UAE โปรดไปที่: https://www.etisalat.ae
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสมผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที และชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com
