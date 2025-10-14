e& 与 Mavenir 宣布开展 AI 驱动型语音服务安全与反欺诈合作

迪拜，阿联酋, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球技术集团 e& 旗下电信业务分支 e& UAE 与领先的云原生网络软件提供商 Mavenir 今日宣布达成合作，将在 e& UAE 的语音网络上全线部署容器化的垃圾来电、诈骗及欺诈防护解决方案，从而实现防护能力大规模提升。 容器化部署使 e& UAE 和 Mavenir 能够快速推出更新并按需扩容，在不同环境中保持服务一致性的同时，维持最高安全标准。

e& UAE 正在全国范围内推进安全、智能且面向未来的连接服务。 以 AI 原生设计和云原生平台著称的 Mavenir，也将旗下屡获殊荣的 CallShield 解决方案引入此次合作。

CallShield 是 Mavenir 先进的语音欺诈预防平台，它利用 AI 驱动的威胁检测解决方案，包括呼叫画像分析、呼叫情感分析和呼叫模式验证，以实时检测异常并拦截威胁。 该平台应用实时 AI 和机器学习技术来识别并拦截各类诈骗，例如机器人呼叫（即自动拨号的骚扰电话）、伪造来电显示、以及 Wangiri（即一响即断式未接来电诈骗，诱使人们回拨高费率国际长途电话）。

此次部署将加强 e& UAE 语音核心网络的安全性，有助于预防欺诈并保护用户。 这与 e& UAE 更宏大的 “AI无处不在” (AI Everything and AI Everywhere) 愿景相一致，即将智能自动化嵌入其基础设施的方方面面，以提供更智能、更安全和响应更迅速的服务。

e& UAE 核心网络与平台高级副总裁 Khaled Al Suwaidi 表示：“通过将 AI 驱动的语音安全技术融入网络核心，我们能够实时检测并阻止诈骗行为，减少客户遭遇的骚扰电话，同时保护企业免受骚扰电话和语音欺诈的影响。 这关乎信任，同样也关乎技术。 CallShield 帮助我们保护客户，提高电话接听率，并跟上不断发展的法规要求，同时为构建更自主的网络奠定基础。 我们将与 Mavenir 携手，持续将这些保护措施扩展到语音和消息领域，让客户每天都能获得更全面的安全保障。”

Mavenir 中东及非洲地区副总裁 Victor Lindberg 补充道：“我们很高兴与 e& 合作，推出 Mavenir 最新的 AI 赋能解决方案 CallShield，该方案开创了全新的独特商业模式，有效提升客户的安全保障与满意度。 这标志着我们在实现 ‘AI 无处不在’这一共同愿景的道路上迈出了重要一步，以清晰而切实的方式推动这一愿景落地生根。 我们期待在与 e& 的长期战略合作中，继续以 Mavenir 为可信顾问，携手推出更多 AI 原生设计的先进创新。”

此项举措建立在 e& 与 Mavenir 于 2025 年 3 月宣布的多年期 5G 融合分组核心网战略技术合作基础之上。 选择部署 CallShield 标志着双方在电信生态系统多个层面开启全新 AI 驱动合作的开端，进一步强化了双方对创新、安全和客户体验的共同承诺。

关于 e&

e& 是一家全球技术集团，致力于在中东、亚洲、非洲和欧洲市场推动数字未来。 集团 2023 年财务业绩显示，合并净收入达 538 亿阿联酋迪拉姆，净利润达 103 亿阿联酋迪拉姆，强劲的信用评级和稳健的资产负债表持续巩固了其作为金融强企的地位。

e& 总部位于阿布扎比，拥有超过 48 年历史，已从一家电信先驱演变为技术集团。 其业务现已覆盖 38 个国家和地区，提供全面的创新数字服务组合，涵盖从先进连接、娱乐、流媒体和金融服务，到 AI 驱动解决方案、云计算、信息与通信技术 (ICT)、网络安全和物联网 (IoT) 平台。

该集团围绕五大核心业务支柱构建：e& UAE、e& international、e& life、e& enterprise 和 e& capital，每个支柱服务于不同的客户和市场需求。 这些支柱使 e& 能够在从电信、数字生活方式到企业服务和风险投资等多个领域保持领先地位。 集团在 AI、物联网 (IoT)、5G 和云服务方面持续进行的战略投资，巩固了其在全球技术领域的领导地位，驱动着智能连接和创新的未来。

在创新、可持续发展以及对数字赋能的承诺推动下，e& 致力于为个人、企业和社区创造一个更智能、连接更紧密的未来。

如需了解更多关于 e& 的信息，请访问 eand.com。

关于 e& UAE

e& UAE 是 e& 在阿联酋的旗舰电信分支，拥有五十年卓越连接服务的雄厚积淀。 我们的使命是提供世界领先的连接体验，为阿联酋面向未来的创新注入动力。

依托全球领先的最新技术，e& UAE 致力于改变生活和行业，将每一次连接转化为发展机遇，将每一次互动转化为变革契机。

我们致力于拓展核心服务与数字市场，通过丰富消费者价值主张，满足核心电信服务以外的新生活方式和新兴需求，包括健康、保险和游戏等领域。

作为值得信赖的企业合作伙伴，e& UAE 将持续利用 5G 和 人工智能助力各行各业发展，提供量身定制的解决方案生态系统，满足其连接需求和其他需求，帮助其实现自动化、创新、转型与规模化发展。

作为一家以人工智能驱动的电信公司，e& UAE 巩固了行业领导地位，通过提供无缝连接、尖端人工智能解决方案和可持续创新，提升个人与社区福祉，增强企业和行业的能力，让每个人都能在数字优先的世界中蓬勃发展。

如需了解有关 e& UAE 的更多信息，请访问：https://www.etisalat.ae

关于 Mavenir

Mavenir 致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，助力构建智能化、自动化、可编程的网络。 该公司的电信领域深厚专长已获得全球验证，业务部署覆盖 120 多个国家和地区的 300 多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持。 Mavenir 将其深厚的电信经验与云技术、IT 专业能力及数据科学技能相结合，致力于解决客户面临的实际挑战。 其成熟的软件解决方案采用 AI 原生设计，正推动运营商向科技公司转型，实现 AI 驱动的未来。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

