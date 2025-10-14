e& 與 Mavenir 攜手推出 AI 語音服務安全及反詐騙合作項目

杜拜，阿聯酋, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球科技集團 e& 旗下電訊部門 e& UAE 與領先雲端原生網絡軟件供應商 Mavenir 今日宣佈合作，於 e& UAE 語音網絡部署容器化垃圾訊息、詐騙及欺詐防護方案，大幅提升防護規模。 透過容器化部署，e& UAE 與 Mavenir 得以快速推出更新，按需要擴展容量，並在不同環境中維持服務貫徹一致，堅守最高安全標準。

e& UAE 正於全國推進迎向未來的安全智能連通體驗。 Mavenir 以其 AI 原生設計雲端原生平台著稱，並將得獎方案 CallShield 引入是次合作中。

CallShield 是 Mavenir 的先進語音詐騙防護平台，採用 AI 驅動的威脅偵測解決方案，包括通話剖析、通話情感分析及通話模式驗證，以即時偵測異常並攔截威脅。 當中運用即時 AI/機器學習技術，識別並攔截多類詐騙，包括自動滋擾電話、來電偽冒或「一聲即掛」(Wangiri) 未接來電騙局，此類騙局誘使回電至高收費國際號碼。

這種部署將加強 e& UAE 語音核心網絡的安全水平，有助防範詐騙，保障用戶安全。 此舉配合 e& UAE「AI 萬物皆是、AI 無處不在」(AI Everything and AI Everywhere) 的宏觀願景，將智能自動化融入基礎設施，提供更智能、安全、敏捷的服務。

e& UAE 核心網絡與平台高級副總裁 Khaled Al Suwaidi 表示：「透過將 AI 驅動的語音安全融入網絡核心，我們得以即時偵測並阻截詐騙，減少客戶的滋擾來電，並保護企業免遭滋擾通訊及語音詐騙的影響。 此事不僅關乎技術，更關乎信任。 CallShield 協助我們保障客戶，提升通話接聽率，並緊貼規例演變，同時為更自治網絡奠定基礎。 我們將與 Mavenir 並肩合作，持續擴展防護措施至語音及訊息範疇，讓客戶每日獲得更周全的保障。」

Mavenir 中東及非洲副總裁 Victor Lindberg 補充道：「我們欣然與 e& 合作推出 Mavenir 最新 AI 解決方案 CallShield，開創獨特商業應用，使客戶更加安心滿意。 此舉有助共同實踐「AI 無處不在」願景，讓我們明確具體地達成重大里程碑。 我們盼望與 e& 共同前行，推動更多 AI 原生設計的先進創新，並讓 Mavenir 在長期策略合作中擔任可靠顧問。」

此計劃建基於 e& 與 Mavenir 於 2025 年 3 月公佈的 5G 融合分組核心網多年策略技術合作。 選用 CallShield 標誌著在電訊生態系統多層面展開全新 AI 合作的起點，強化雙方對創新、安全及客戶體驗的共同承諾。

關於 e&

e& 是環球科技集團，矢志推動中東、亞洲、非洲及歐洲市場的數碼發展進程。 根據集團 2023 年財務業績報告，綜合淨收入為 538 億阿聯酋迪拉姆，淨利潤達到 103 億阿聯酋迪拉姆，e& 繼續穩守財政實力地位，從其優良的信貸評級及穩健的資產負債表可見一斑。

e& 創立於阿布扎比，歷經超過 48 載，由電訊先鋒發展成為科技集團。 集團足跡目前橫跨 38 個國家，提供廣泛的創新數碼服務組合，包括先進連接技術、娛樂、串流媒體與金融服務，以及 AI 驅動解決方案、雲端運算、資訊及通訊科技 (ICT)、網絡安全及物聯網 (IoT) 平台。

集團構建於五大核心業務支柱：e& UAE、e& international、e& life、e& enterprise 及 e& capital，各自滿足不同客戶及市場需求。 有賴這些支柱，e& 得以領導多個行業，包括電訊及數碼生活，以至企業服務及創投。 現行對 AI、IoT、5G 及雲端服務的策略性投資，加強其在全球科技界的領導角色，推進智能連接及創新的發展。

在創新、可持續發展及數碼賦能承諾的推動下，e& 致力為個人、企業及社區創造更智能互通的未來。

如欲了解更多有關 e& 的資訊，eand.com。

關於 e& UAE

e& UAE 為阿聯酋 e& 集團轄下的旗艦電訊部門，在提供卓越連線能力方面享有半世紀的優良傳統。 本公司的使命旨在提供世界一流的超卓連線體驗，推動阿聯酋作出面向未來的創新。

e& UAE 利用最新的一流科技，目的是要為生活和產業帶來變革，將每次聯繫轉化為增長的機遇，以及將每次互動轉化成變革的可能。

透過豐富消費者的價值主張，我們專注於擴展核心服務及數碼市場，以滿足核心電訊服務以外的新生活模式及新興需求，包括健康、保險和遊戲等。

作為深受信賴的企業合作夥伴，e& UAE 繼續透過 5G 和 AI 為整個行業給予支援，提供客戶專屬的生態系統解決方案，以迎合其連線需求等，讓客戶能夠實現自動化、創新、轉型和擴展。

為鞏固我們作為 AI 驅動電訊公司的領導地位，e& UAE 提供天衣無縫的連線能力、尖端的 AI 解決方案，以及可持續的創新來提升人群及社區，為企業及行業賦予能力，令所有人都可以在數碼為先的世界中茁壯成長。

如欲了解更多關於 e& UAE 的資訊，請瀏覽：https://www.etisalat.ae

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

媒體聯絡人

如需獲取更多資訊，請聯絡：

e& UAE 媒體關係：mediaoffice@eand.com

Mavenir Media Relations: pr@mavenir.com