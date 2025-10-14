Ecully, le 14 octobre 2025 – 18h30

SPINEWAY

Croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre

En milliers d’euros 2025 2024 Variation

en % CA 3ème trimestre 3 045 2 575 + 18% CA 2ème trimestre 2 745 3 465 - 21% CA 1er trimestre 2 828 3 070 - 8% CA 9 mois 8 618 9 110 - 5%

Données consolidées non auditées

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a bénéficié, conformément à ses anticipations, d’un report des commandes de grands comptes sur le 3ème trimestre 2025 et a réalisé sur cette période un chiffre d’affaires de 3,0 M€ contre 2,6 M€ l’an passé (+18%).

Les gammes Premium ont été le moteur principal de cette accélération des ventes, qui permet au chiffre d’affaires à 9 mois de s’établir à 8,6 M€ (- 5% par rapport à 2024) et de compenser une bonne partie du retard constaté en début d’année, malgré des tensions d’approvisionnement chez certains sous-traitants.

Sur ce 3ème trimestre 2025, l’Amérique Latine (+55%) et l’Asie (+23%) demeurent les zones les plus dynamiques du Groupe. Les ventes à l’export (80% du chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2025) sont dynamisées par la poursuite de la recomposition du réseau de distributeurs avec des acteurs de premier rang intéressés par le succès des gammes Premium du Groupe.

Ces évolutions positives confortent le Groupe dans son objectif stratégique de devenir un acteur mondialement reconnu dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV :

13 janvier 2026 – Chiffre d’affaires 2025

